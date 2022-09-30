桃園慈湖「火舞光影季」10月登場！ 5大特色燈區、精彩火舞表演、夢幻旋轉木馬打造夜間光影季

假日喜歡前往北橫遊玩的民眾關注起來！北橫公路必經景點慈湖園區，桃園市風景區管理處，將於10月1日起舉辦一系列精采活動。北橫風景相當優美，慈湖為北橫沿線重要觀光景點，為豐富北橫地區旅遊型態，連續幾年打造不同慈湖夜間活動，希望藉由夜賞慈湖活動讓民眾不只白天可以玩北橫，晚上也可以來北橫逛逛，欣賞北橫夜間不一樣的美麗。

活動5大亮點，開幕日加碼精彩演唱會 萬芳首次獻唱

活動共有5大亮點，第一大亮點為開幕日邀請3組知名藝人及樂團為活動暖身，其中曾榮獲第32屆金曲獎「評審團獎」知名歌手萬芳將首度到慈湖開唱；第二大亮點為邀請展出經驗豐富燈光團隊以科技互動方式於園區打造5大特色燈區；第三大亮點，每逢六、日及連續假日，假日限定閃閃市集，加碼集客活動、週週有精彩火舞表演；第四大亮點，園區以白金風格遊樂設施，包含旋轉木馬、咖啡杯、海盜船，打造夢幻樂園；第五大亮點，首辦草地電影院，精心挑選適合全家大小觀賞電影，於萬聖節前後兩周舉辦，打造濃濃萬聖節氛圍。

▲10月登場「慈湖火舞光影季」改走科技互動風格，共有5大互動燈區；圖片擷取自／樂遊桃園

5 大特色燈區，讓人彷彿置身大型夢幻舞台

繼今年3至6月夜遊慈湖活動打造夢幻打卡燈區後，10月登場「慈湖火舞光影季」改走科技互動風格，共有5大互動燈區，其中銅像步道兩側的「精靈天空樹區」，以環抱整顆樹木的抱樹燈，透過電腦科技控制每顆燈泡，讓每顆樹的燈光隨著現場音樂七彩變化；「風動螢火蟲區」佈置大範圍螢火蟲燈，五顏六色的燈泡隨風搖曳，彷彿一隻隻螢火蟲飛舞於黑暗中；園區內的慈湖橋規劃為「夢幻彩虹橋」、慈康橋則有「童趣互動光廊」，民眾可透過踩踏不同顏色方格，改變橋兩側顏色；慈湖停車場旁樹區設有「浪漫七彩步道」，透過染色舞臺燈具，將一整排高聳樹木作為畫布，以繽紛色彩塗染在樹葉上，製造浪漫氣氛。所有燈區將自10月1日至12月31日，每日17時至22時開放民眾前往欣賞。

活動地點：慈湖紀念雕塑公園

活動日期：10.01~11.27（每週六、日及連續假日）

活動備註：平日17:00~22:00 光環境及遊樂設施燈光不停擺活動時間：ღ 15:00 閃閃市集｜遊樂設施ღ 17:00 集客活動ღ 18:00 & 19:00 夜間表演sʜᴏᴡ假日限定閃閃市集，加碼精彩表演，讓民眾邊吃美食邊看表演10月1日起至11月27日，每逢六、日及連續假日，15時起至20時，將於銅像步道區設置「閃閃市集」，販售特色美食、文創小物等商品。另17時將有1場集客活動，包含親子最愛的魔術表演、氣球表演、特技陀螺、歌唱表演及特技扯鈴等吸引民眾。18時及19時另各有一場表演藝術演出，包含週週有的火舞表演，另有街舞、街頭馬戲團等精彩演出。現場更設有特色用餐區，民眾可在漂亮環境中邊享用美食，邊欣賞精彩表演。

▲為豐富北橫地區旅遊型態，連續幾年打造不同慈湖夜間活動，希望藉由夜賞慈湖活動讓民眾不只白天可以玩北橫，晚上也可以來北橫逛逛，欣賞北橫夜間不一樣的美麗；圖片擷取自／樂遊桃園

打造親子遊樂園，免費開放體驗

10月起，每個六、日及連續假期，15時起至20時，在慈湖銅像園區設有3座遊樂設施，包含旋轉木馬、咖啡杯、海盜船，皆為免費體驗，另外民眾體驗完畢，填答問卷還可以拿限量精美禮物。此外園區內還有多座打卡裝置藝術可供民眾打卡。

草地電影院，播放親子同樂電影

活動期間挑選4個假日，於水岸舞台架設250吋大小LED牆，搭配震撼音響，每天挑選1部適合全家大小一起觀賞的電影播放，包括10月29、30日，11月5、6日，晚間六點上映。另外活動當天填答問卷可以獲得限量爆米花1份。

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