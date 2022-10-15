一顆7元！ 桃園平鎮50年老字號「頂好芋仔冰」 在地人闖入民宅直接秤斤買古早味冰磚
udn走跳美食／Mika
小時候常聽人開車到處叫賣芋仔冰，長大後對於這種冰磚的回憶逐漸模糊，直到最近愛上了這一家芋仔冰後，就養成夏天來買個幾斤囤冰箱的習慣。但每次來都有一種闖人家民宅的感覺，不是我在說，老闆店面真的是太低調了！只有夏天有賣，而且還是在第50年老字號喔。
頂好芋仔冰｜交通位置
位於桃園平鎮區育達路上，育達高中正對面，夏天開賣時會放立牌，平常就完全根本是民宅。就在王哥肉圓平鎮店隔壁喔。
是不是看起來超像民宅的。
夏天會擺上立牌以外，還有迷你冰磚、雪泥冰等⋯每年5、6月開賣，結束時間不一定，老闆說要看熱的程度。
店面真的好簡單，就是放幾個冰櫃就可以營業了。
頂好芋仔冰｜MENU
迷你冰磚、雪泥冰
真的就這兩款冰，口味部分就這幾種，價格部分：冰磚一斤130元、單顆7元，雪泥冰一斤90元，一份45元。
迷你冰磚的口味基本款就是這六種。
雪泥冰有5種。
迷你冰磚漲價的幅度約一年漲一塊吧⋯看之前資訊曾經是一塊5元，到現在是漲到一塊7元。
散買的話會用保麗龍盒裝給客人，比較保冰。
每一種口味都買一塊吃吃看，總共有 芋頭、桂圓、花生、百香果、鳳梨及酸梅。
芋頭冰還看得到芋頭顆粒，冰磚的色澤比較淡，甜度也不高，就是偏健康天然的口味。而且也因為純天然，所以超容易融化的。
因為吃起來沒什麼負擔感，口感也綿密好入口，清涼爽口不甜膩，所以買了一斤回來囤，結果還是不夠吃就是了。
芋頭冰口感綿密帶奶香，百香果的果香還蠻明顯的，朋友喜歡桂圓，因為吃得到桂圓肉，其他口味就比較沒這麼突出。總之直接買綜合一斤就對了，每一種都吃得到。
頂好芋仔冰
電話：03-4933507
店址：桃園市平鎮區育達路169號
營業時間：07:00 ~22:00
粉絲團：頂好芋冰城 | Facebook
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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