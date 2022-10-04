快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

2022最推薦的賞楓步道「馬拉邦山」，放眼望去一整片楓紅，美到無法用文字表達

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

10月開始山上的楓葉會漸漸變紅，全台皆有適合賞楓的景點，今天推薦一個北台灣適合全家大小一起出遊的楓葉步道，馬拉邦山，此步道簡單好走，在楓葉葉季時整個森林放眼望去都是楓紅，非常美麗，推薦秋天一定要這邊健行！

關於馬拉邦山（馬那邦山）

海拔高度：1406公尺 ｜ 全長約4.2公里

難易度：●●●○○ ｜ 來回約4小時

位於苗栗的馬拉邦山，雖然海拔不高，所需時間也不長但卻是台灣的小百岳之一，也是當地泰雅族的聖山，更是秋冬最棒的賞楓步道，為什麼這麼說呢？除了楓紅之外，他還擁有非常壯麗的景色，可以俯瞰其他山巒，cp值非常高！

交通方式

自行開車：

1. 珠湖登山口 停車點

2. 上湖登山口停車點

3.天然湖登山口停車點

行前準備

一日健行裝備清單

食：行動糧（可快速補充能量）、食物（不容易被壓壞跟腐壞的）、水1-2公升

衣：外層防風防水外套、中層保暖衣、內層排汗衣、頭部保暖防曬帽、登山鞋

行：背包15-25公升（有腰帶較好）、登山杖、離線地圖路線下載

要帶但不一定會用到：頭燈（記得充電）、雨具（請穿兩截式雨衣）、防水背包套、急救包、防蚊液

個人物品：錢包、個人藥品、衛生紙、行動電源、垃圾袋

登山路線

建議想輕鬆走的人可以從珠湖登山口直接上三角點，比起另外兩個登山口較容易

路線參考 健行筆記

珠湖登山口有停車點（汽車100元/機車50元），還有公廁，停車位數量不多，建議提早來才有位置。停車場上方有個簡易的觀景台。

展望台後方的產業道路即是入口，前段為泥土路接著轉為石階，步道好走但有點滑，記得穿著合適的鞋子，有餘力的話可以自備登山杖，會比較輕鬆喔！

不久後會抵達工寮，山友們通常會在這裡休息吃東西，小休一陣子，接著會面對一段有點陡的階梯路。

沿著階梯行走，會進入竹林區，走在竹林裡有另外一種風味，也非常涼爽，很適合慢慢的走拍拍照

經過陡升的路段之後會遇到一個大石頭就會抵達「珠湖斷崖」，因為在此可以遠望細道邦山的美景

過了「珠湖斷崖」還沒到馬拉邦山古戰場紀念碑前，會經過一片魔幻森林，盤根錯節的樹根形成最天然的地板，彷彿來到另外一個世界，馬拉邦的風景真的很多變很有趣錒！

抵達古戰場紀念碑，就準備進入楓葉區，這邊有兩顆很大的楓樹，底下剛好是休息的椅子，躺在椅子上發呆看著楓紅的葉子，陽光從葉子的縫隙透進來，完全就是大自然的藝術啊～

抵達山頂前，會看到一個叫「石門隘口」的地方，這顆石頭的裂縫是因為地殼擠壓加上雨水侵蝕所形成的，可見大自然的威力啊！也不免俗的一定要在這裡拍個照留個紀念。

抵達三角點後，一大片的楓葉映入眼簾，配上藍天，真的是無法用文字說明的感覺，非常漂亮！爬上來真的覺得超級值得！

三角點除了滿滿的楓葉景之外，還能看到遠方的雪山山脈與大霸尖山的聖稜線，甚至山下的河流也看得一清二楚，尤其秋冬又屬於雲海的好發季，再搭配雲海真的是不虛此行！

下山的路途中，山上開始起霧，讓我們又體驗了另外一種馬拉邦山的美，但也記得要攜帶頭燈，以免霧太濃視線不佳，會增加危險性。

結語

此步道老少閒宜，四季都非常適合來健走，但請記得穿著合適的服裝準備好裝備，才可以降低登山的風險

延伸閱讀： 合歡山秋冬健行步道推薦：合歡山主峰＆合歡山北峰

　

想知道更多台灣私房景點，請上「橘子貓 TTtrips」官網推薦「台灣登山健行」社團

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

登山 步道 賞楓 合歡山

延伸閱讀

台北／宛若日本嵐山竹林隧道！橫嶺古道超有意境

台灣小百岳苗栗仙山再傳意外 女山友在三角點墜50米深坡亡

一日單攻絕品！ 一座爬了之後會膝蓋軟的百岳「西巒大山」，挑戰碎石坡後登頂

影／苗栗獅潭鄉仙山三角點再傳山難 她墜谷靠這招快速獲救

相關新聞

2022最推薦的賞楓步道「馬拉邦山」，放眼望去一整片楓紅，美到無法用文字表達

10月開始山上的楓葉會漸漸變紅，全台皆有適合賞楓的景點，今天推薦一個北台灣適合全家大小一起出遊的楓葉步道，馬拉邦山，此步道簡單好走，在楓葉葉季時整個森林放眼望去都是楓紅，非常美麗，推薦秋天一定要這邊健行！

IG爆紅新點！純白系「Chubby Doo Donut Store」超浮誇義式爆漿甜甜圈，必吃濃郁「珍奶口味」

udn走跳美食／艾瑪 IG爆紅是甜甜圈？還是現代版一線天？ 在市區就能拍出現代版一線天！桃園新亮點“阜山聚落”，外觀超美純白的俐落建築，目前有三層獨立空間，最吸引我的是「Chubby Do

根本在日本！桃園「井上豆花」在日本神社裡的寒天豆花店，秒飛日本過過癮

udn走跳美食／水晶 超好拍照的神社豆花店！前陣子朋友傳來一家開在桃園像是日本神社裡的豆花店「井上豆花」，太久沒去日本整個被環境給燒到，只賣三種口味豆花，不少人開車來到這，都是來吃豆花的！

2022桃園夢幻打卡景點「桃園神社良緣祈願祭」，免出國就能感受日本漫天飛舞風鈴祭

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 找一天來桃園神社祈求姻緣，感受現場超浪漫氛圍，桃園神社最新良緣祈願祭，有七彩繽紛風鈴漫天飛舞搖曳在空中，讓我們免出國就能感受日本風鈴祭，走在風鈴廊道上，風一吹過，風

桃園慈湖「火舞光影季」10月登場！ 5大特色燈區、精彩火舞表演、夢幻旋轉木馬打造夜間光影季

假日喜歡前往北橫遊玩的民眾關注起來！北橫公路必經景點慈湖園區，桃園市風景區管理處，將於10月1日起舉辦一系列精采活動。北橫風景相當優美，慈湖為北橫沿線重要觀光景點，為豐富北橫地區旅遊型態，連續幾年打造

一週只營業四天！被山林包圍的小木屋「霖咖啡」木長梯超好拍、手工甜點有水準

udn走跳美食／艾瑪 藏在山林小木屋咖啡！ 週末想出門又不想跑太遠，不想塞車＆塞人，又想來點小景觀咖啡？這時我不是往大溪山區、復興鄉、蘆竹大古山移動，就是林口61西濱公路的海景咖啡，今日來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。