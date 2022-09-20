氛圍感拉滿！桃園韓系咖啡廳加一 御飯糰型戚風超可愛 芝麻控必點「石上苔」好吃也好拍

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-08-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 6 個景點，其中包含 村 日式料理、普拉多山丘假期(二館)、舊百吉隧道。 現在回想起來，旅遊時的我，常常「捨近求遠」。好像有假期又想出門度假時，就想去遠一點的地方，才有「玩」的感覺。所以對於住在新北的我們來說，桃園一直是個從來沒想過要主動去玩的地方。 這次心血來潮，決定搜搜看桃園有什麼可以帶阿美踏踏的寵物友善景點。當然，對愛拍照成痴的阿美拔來說，地方漂亮美觀是必要的🥰如果你也想來一趟桃園小旅行，也同樣在意去的地方美不美、好不好拍，就快跟著我們的腳步出發吧！

2022-09-14 11:00