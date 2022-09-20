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氛圍感拉滿！桃園韓系咖啡廳加一 御飯糰型戚風超可愛 芝麻控必點「石上苔」好吃也好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@september__5授權
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探店名單更新起來！這家桃園超有氣氛的韓系咖啡廳，不僅販售誘人甜點，喜歡鹹口的朋友也有得點，店內的暖黃燈光給人一種溫暖、寧靜的氛圍，加上店家的各種裝飾，整體呈現韓系質感風格，探店打卡都好出片。

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今年六月底開幕的「cafe.imakoko」提供早午餐、麵食、甜點、咖啡及飲品等，IGer曾貢貢分享了甜點「山頂」與「石上苔」，外型像可愛的御飯糰，「山頂」的基底是減糖伯爵茶戚風蛋糕，帶有淡淡茶香，搭配焦糖蜂巢脆片，清爽不甜膩；「石上苔」則為芝麻口味戚風蛋糕，喜歡芝麻的朋友不要猶豫，點它就對！

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cafe.imakoko

地址：桃園市桃園區文中三路199號
營業時間：平日11:30-17:30；週末09:30-17:30（週一公休）

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甜點 咖啡廳 探店 蛋糕 早午餐

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