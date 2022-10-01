2022桃園夢幻打卡景點「桃園神社良緣祈願祭」免出國就能感受日本漫天飛舞風鈴祭
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
找一天來桃園神社祈求姻緣，感受現場超浪漫氛圍，桃園神社最新良緣祈願祭，有七彩繽紛風鈴漫天飛舞搖曳在空中，讓我們免出國就能感受日本風鈴祭，走在風鈴廊道上，風一吹過，風鈴隨風輕搖的清脆聲響超療癒的，除原有的手水舍，還增添敲鐘祈福、御神燈、繽紛彩帶、風鈴廊道等，假日不定期神社小市集、還能品嚐IG打卡美食井上豆花，成為桃園最新約會聖地。
桃園神社即日起推出良緣祈願祭，風鈴在日本是祈福也是求姻緣，讓我們感受夏日結緣風鈴祭。
一起來桃園神感受最浪漫的戀情吧～
日本夏日祭典風鈴季，首先穿過色彩繽紛彩帶，再通過結緣風鈴迴廊、敲鐘祈福，許個浪漫的心願，希望美好的姻緣到來。
中秋來此賞月最適宜了，隨時都能看到巨大的月亮～
桃園神社最新裝置：御神燈
桃園神社最新裝置：敲鐘祈福良緣達成、心願成就～
桃園神社最新裝置：風鈴廊道
自古以來，鈴是日本祭祀儀式使用的重要物品，相傳鈴聲可以去除罪惡。
千里姻緣一線牽，有緣千里來相逢～
室內也有展覽免費參觀，還有紀念品可以購買。
數大就是美，七彩繽紛的風鈴超美超壯觀。
陽光照射下來閃閃發亮，不管從那個角度看都美，是桃園神社最佳美拍景點。
桃園神社必吃美食：井上豆花60元，有三種口味可以選，原味；芝麻、抹茶。
井上豆花以寒天豆花為主，傳統的木碗，搭配魚鱗金屬湯匙，不僅好吃又好拍，成為桃園超夯IG打卡美食。
在大自然下享用餐點，感覺食物都變美味了～
假日營業時間：10:00-18:00，周一公休別跑空了。
現場還有可愛的吊飾可以扭蛋。
周邊景點：忠列祠登山步道
井上豆花
桃園市桃園區成功路三段200號
營業時間：平日12:00-17:00;假日10:00-18:00(周一公休)
桃園忠烈祠暨神社文化園區
桃園市桃園區成功路三段200號
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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