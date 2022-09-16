五大夢幻展區浪漫登場！2022「桃園地景藝術節」川行脈動藝術與自然融合之美

一年一度的桃園地景藝術節已熱鬧展開囉～今年又多好多夢幻拍照場景，主要分佈在大溪大漢溪旁，這次藝術作品多達30個分佈之廣，以川行脈動為主題，分佈在中庄調整池、大溪河濱公園、月眉人工濕地、山豬湖生態親水公園、大嵙崁天空之城5大展區，展期只到2022/9/25，喜歡的朋友可把握時間前往。完成好食好玩又好拍的桃園大溪一日遊～

這次因為地景藝術讓我再度發現桃園之美，原本就是旅遊聖地的景點更增添藝術美感，讓我們在遊玩之餘還可以遊地景品藝術。

月眉人工濕地有一整排落羽松，就算不是松紅的季節，綠油油的一片也很美～

今年一樣有提供接駁車，不想傷腦筋，建議坐接駁車，坐到那玩到那？完全不用想也不錯，只是可能搭車要等一下，平日30分一班，假日20分一班。

我們於上周末前往，剛好一併欣賞韭菜花節，超可愛的藝術裝置～

橋頭、大溪河濱公園、月眉人工濕地、七張福德宮、有附免費停車場可以停放車輛。

這次的活動相當精彩，以下資訊來自官網：

食地景：共兩場分別在大溪河濱公園愛心落羽松下，伴著日落和樹林中的氣氛燈享用豐盛自助餐點；以及在百年古蹟李騰芳古宅廣場中的熱鬧圓桌料理，享用大溪在地特色農產品與料理

看表演：有來自位於大溪河濱公園的主舞台、百年古蹟李騰芳古宅、大溪河濱公園生態調節池、山豬湖生態親水園區等演出場地，串聯精采演出團隊與在地團體帶來近10場豐沛的藝文展演力

玩地景：多項主題活動包含陀螺體驗、農事體驗與浮彩木纹杯墊製作，適合親子參與，透過玩地景活動認識大溪人文環境。

七張福德宮旁地景藝術：花田下的詩意

賞地景第一站：七張福德宮，位於中庄調整池旁。

可以從各種角度欣賞它不同的美～

旁還還設置大樹休憩區，可以好好坐下來休息賞景～

現在正值韭菜花開的季節，有九月雪之稱韭菜花同時盛開白芒芒一片超美的～

賞花最佳工具：搭乘拉拉車漫遊大溪鄉間小路

賞地景第二站：大溪河濱公園

這裡腹地廣大，有兒童遊樂設施、大片草坪、人工湖、木棧道，還有愛心落羽松等相當漂亮，為桃園人的後花園。

來這裡可以享受漫活，找個舒適的座位好好坐下來休憩放空。

大溪河濱公園最新地景藝術：日光之下

假日還有搭舞台，有表演相當精彩，相關活動可上官網查詢

大溪河濱公園最新藝術作品：山林遊樂場，讓小孩能穿梭在其中玩樂

大溪河濱公園最新地景藝術作品：來時路

很喜歡這裡的環境，就算不是地景藝術節也很值得一遊～

賞地景第三站：月眉人工濕地

月眉人工濕地最新藝術作品：雲

可以進入作品內穿梭在其中，好像迷宮一樣，欣賞各種角度之美～

月眉人工濕地絕美落羽松倒影

月眉人工濕地最新藝術作品：粉紅泡泡，讓我去注意到微小的福壽螺

第一次近距離欣賞真的福壽螺，超像的～

月眉人工濕地最新藝術作品：蝦毀

紅利桃子集章換好禮！

活動時間：2022/9/8(四)-9/25(日)，10:00-17:00

獎品項目：市民卡限量口罩1盒、市民卡特製撲克牌1組（數量有限，兌完為止）

兌換地點：「月眉人工濕地」7號服務台 ​

⭐活動辦法

Step 1 於「市民卡紅利桃子」完成會員註冊

Step 2 活動期間至 #指定展區作品 掃描活動QR Code，完成集章2枚

Step 3 前往「月眉人工濕地」#7號服務台，出示集章卡畫面，交由工作人員審核完成後即可兌換獎品

以上資訊來自官網

周邊景點：大溪老街

品嚐大溪老街美食-小玲冰果室

不知點什麼可以參考小玲強力推薦

最新DM，實際DM以店家為主。

火龍奇肌 150元

超大碗的水果冰，倆人分食都還怕吃不完～

這家黃日香很特別，不僅可以吃冰還可以同時享用大溪豆干。

大溪老街美食：什錦油麵

周邊景點：鳳飛飛故事館 、大溪老街古蹟美食一日遊。

小玲冰果室

桃園市大溪區慈湖路10號

營業時間：08:00–21:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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