桃園近郊三天兩夜度假去！日料吃到飽、法式莊園優雅看山景、質感爆棚文青鵝肉定食、開箱野奢露營車超Chill

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-08-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 6 個景點，其中包含 村 日式料理、普拉多山丘假期(二館)、舊百吉隧道。 現在回想起來，旅遊時的我，常常「捨近求遠」。好像有假期又想出門度假時，就想去遠一點的地方，才有「玩」的感覺。所以對於住在新北的我們來說，桃園一直是個從來沒想過要主動去玩的地方。 這次心血來潮，決定搜搜看桃園有什麼可以帶阿美踏踏的寵物友善景點。當然，對愛拍照成痴的阿美拔來說，地方漂亮美觀是必要的🥰如果你也想來一趟桃園小旅行，也同樣在意去的地方美不美、好不好拍，就快跟著我們的腳步出發吧！

第 1 天

村 日式料理 | 1 小時

#基本介紹 村日式料理在網路上的評價非常高，因為沒吃過日料吃到飽，再加上出遊日是周一中午，帶狗狗吃飯真的沒有太多選擇，於是決定硬著頭皮傳訊息，詢問可否帶狗狗一同用餐。後來，收到店家的回覆是「可以，但建議使用寵物推車或寵物籠，如果狗狗乖乖的，可預約規畫位置」。就這樣，意外收穫一間可以帶阿美同行的日料。 #環境 他們家在二樓，光是要把推車搬上樓，其實就滿吃力的，好險是跟阿美拔一起，才不用太辛苦。不過如果是長者、行動不便、或是大包小包帶推車的人，都要斟酌一下。 當天用餐時，我一上樓看到那個人潮真的傻眼，店家 11:30 開門，我們周一中午 11:35 左右抵達，結果幾組客人入座，已經把位置都坐滿了，當下真的懷疑全世界都不用上班🤣 好險後來店員帶我們到另一區比較寬闊的區域坐（我在猜可能也是因為事先訂位，告知會帶狗狗推車，所以才有這樣的安排）。以位置來說，桌數還不少，有兩人桌、四人桌，也有辦桌那種十人桌，桌距不會到太近，大致上滿舒服。 #寵物友善 村日式料理其實就是給帶狗狗出門，且有備推車或提籠的爸媽，一個方便用餐的地點，對寵物並沒有額外的服務。所以爸媽真的想吃日料時可以去；如果要衝著寵物友善前往，就可以先 pass 哦！ #餐點 餐點我覺得普遍還不錯，想得到的日料品項都有，包含握壽司、生魚片、丼飯、烤物、手捲、茶碗蒸、烏龍麵、烤麻糬等等。我自己吃下來，最喜歡的是鮭魚肚、干貝還有整隻鯖魚。鮭魚的部分，上桌時的軟硬適中，厚度很厚、吃起來新鮮、刀法也很不錯（油、瘦分布均勻），真的很棒。在這裡，味增湯可以自己裝，料超級多！ 因為我有點挑食，所以嘗試的品項不算多，如果是喜歡廣泛涉略美食的人，感覺更適合來這裡用餐。 可以多吃生蠔、蝦子、各式生魚片等等，才不會覺得吃吃到飽很浪費啦😂 #價格 村日式料理，平日才有吃到飽的服務，中午和晚上的價位都一樣，一人 1198 元。 📍導航：村 日式料理 地址：新北市三峽區民生街108號2樓 🐶：需推車或提龍

普拉多山丘假期(二館) | 1 小時

#基本介紹 這座法式莊園，是主人在某次旅行中，意外愛上桃園復興鄉這塊土地，淳樸美麗的風光景緻，因而決定打造一座法式休閒鄉村風格的民宿與餐廳。除了像我們一樣的住宿客之外，我看也有很多人會專程上山用餐，算是滿有情調、悠閒的地方。 #戶外環境＆公共環境 普拉多山丘假期，其實比我想像的還要小。不過黃白小屋配紅屋頂的外觀，還是很明顯能讓人一眼看到；加上庭園充滿綠意，被滿滿的植物包圍，非常中我們家的心意。記得去的當天，還可以看到有專人在整理草皮、澆花，覺得戶外環境被整理得很好。尤其吃早餐的環境，可以直接望到山下，山巒群層層包圍，太美了！那就是我一直很嚮往的山景❤️不過，我們一直有點期待的噴水池，沒有在噴水、外觀也有些年久失修，這一點覺得有點可惜，畢竟整理起來拍照一定會非常美呀！ 接著，走進室內 Check in 的大廳，就會發現空間並不寬敞，不過推狗狗的推車還是可以行動的。餐廳主要用餐區就和大廳在一起，有不少人會坐在這用餐聊天，非常適合三五好友一起來放空。環境之中，舉目所及都是法式碎花，好可愛好清新，非常喜歡！ #房間 我們是住一樓 Moonlight 房型，因為要帶阿美，訂房時就有先跟老闆說，他們會安排寵物友善房型。房間不算大，但該有的都有，我們住的這間浴室還有溫泉池（當下以為自己在湯屋），看到會「哇」的那種。我自己覺得房內的床鋪尺寸偏小，可能就是標準雙人床那種，翻身會影響到身旁的人。房內環境潔普通，從沙發布套、桌面、椅腳等處，都可以感覺到使用痕跡。不過看得出來老闆有一些自己的堅持，整間房間的「藍色碎花」非常一致、和諧，所以拍照起來仍舊非常好看。 ⁡ ⁡#居住感受及餐點 這裡的民宿主人非常親切，也很認真向我們介紹整間旅宿的環境設施。特別要說的是，因為我們懶得下午 Check in 後，再開車下山吃飯，所以晚餐就決定在普拉多吃。餐點整體來說滿用心的，價格若考量地理位置在山上，也覺得還可以接受。我和阿美拔點了一個火鍋和一份定食，口味都很不賴！ 隔天早上，老闆娘有提醒我們可以到另外一個用餐區用餐，因為那一側可以看到美美的山景，天啊確實美翻天。一邊吃著準備好的水果沙拉、可頌與嫩蛋，一邊望著遼闊的美景，心情瞬間舒暢。 #寵物友善 老闆對阿美的態度超級好，每次叫阿美都很有愛。後來吃晚餐時，和老闆聊天才知道他以前也領養過一隻梗犬，和阿美長得很像，所以看到阿美就想起他。老闆喜歡摸摸阿美，並總是笑著說：「真的不能看牠們的眼睛捏，一下就會陷進去！」非常可愛。另外，民宿還有領養兩隻貓貓，愛貓咪的大家不要錯過，可以去看看（老闆說黑貓不太喜歡陌生人；但豹貓很愛跟人玩哦）。如果像我們阿美，對貓咪會比較激動的毛孩，爸媽就要注意一下。 ⁡ #費用 我們是住「Moonlight 雙人房」，平日一晚價格是 2900 元，寵物清潔費 300 元／隻，房內沒有提供任何狗狗備品與食物，爸媽要自己準備哦。 📍導航：協隆山產行，看到後朝其對面山坡向上行駛約 600 公尺即到達。 地址：桃園市復興區水管頭23-1號 🐶：房內不可上床、公共空間建議牽繩，注意自己狗狗狀況。

第 2 天

舊百吉隧道 | 30 分鐘

夏天帶狗狗出遊，最怕天氣熱，所以下山之後，決定找一處適合散步的地方帶阿美走走。地圖看一看意外發現順路就會經過舊百吉隧道，決定到此一探究竟。果真如一直以來的印象，隧道就是天然的冷氣呀！外頭被大樹林蔭包圍著的盎然綠意，給人舒暢之感，夏天散步也是一點都不熱。 舊百吉隧道緊鄰新百吉隧道，目前作為觀光步道；而新百吉隧道為現服役隧道，有雙向車道。 走進舊百吉隧道，彷彿進入時光膠囊，眼前斑駁的字跡述說著歲月的痕跡，時間在這裡好像停止了。隧道前頭有告示牌說明整個隧道的由來，可以讓人更了解整座隧道的故事與過往。隧道周遭還連接著總督府古道，百吉林蔭步道與湳仔溝古道等，自成一圈的自然步道，很適合來一趟半日遊。不過考量溫度，我們只帶阿美在隧道散步一趟。 #基本介紹 舊百吉隧道是一座古銅色隧道，長 343 公尺。民國 33 年，由日本人在此闢建具有人行、防空、疏散功用的隧道。現在造訪，可以看到內部有過去運輸木材的鐵軌，整修後內部照明設施足夠，除了地板微微潮濕之外，是相當乾淨、平坦且好走，前後入口處還有裝置藝術造景供遊客拍照，走起來意外很有 feel，好像還可以騎單車，通過隧道就會到慈湖一側，很多人都會這樣安排行程。 #停車 百吉隧道前路旁空曠處停車，進百吉隧道前左轉桃 118 鄉道，進入後有一塊空地可停車，或者是過百吉隧道後右轉承恩路，停在路邊兩側白線內。 📍導航：舊百吉隧道 🐶：可落地，牽繩佳。

慕名而來mumingerlai | 1 小時

#基本介紹 本來一直找不太到順路、喜歡、又可以帶狗狗的餐館。後來意外找到這間「慕名而來」，搜了一下評價，覺得應該不錯，就立刻致電問老闆能不能帶狗狗，沒想到電話那頭傳來非常友善的聲音，還立刻幫我訂位，從一開始的印象就很好。 #環境 他們家剛開始看著地圖實在不太好找，因為就恰好位在Y字路的交叉口旁，若行車方向跟我們一樣，就會直接錯過，索性後來繞一繞有找到店家。 從店面外就可以感覺整間店的文青，白白的牆面配上字體，很有氣質的感覺。店內的風格則不太一樣，有一些燈籠掛式，還有擺放好多公仔，別具童趣感，把過去想像的台式鵝肉店弄得很乾淨清新，用餐環境佳。不過，內用座位數不算多，我們這天平日下午一點多造訪，剛好遇到好幾桌顧客離場，而且不時都有客人打電話來訂位，生意很好，強烈建議大家來用餐前，可以先用電話訂位。 #寵物友善 老闆萬分貼心，看到我們推車有立刻走到外面幫忙開門（即使當時店內還有幾桌其他客人在忙著收桌），招待我們入桌後，立刻問阿美要不要小餅乾和水，還問要不要出來坐椅子，他可以準備防滑的墊子，雖然後來我們用自己毯子幫阿美墊著，但貼心的詢問舉動，真的會讓人一直惦記著。店內有一隻叫妞妞的黑色大狗狗，性格滿穩定，當天是小心翼翼來認識朋友的那種互動，可愛又溫和。 #餐點 這裡的用餐方式是定食式，點主餐後可自行挑選搭配兩樣小菜，還可免費續加鵝香飯和滿滿配料的湯品。我和阿美拔點了：花雕雞雞腿飯定食、鵝肉香香飯定食，兩份均為 280 元，我覺得份量、吃起來的美味度、以及整體環境，這個價錢是非常可以！ 我的花雕雞腿飯超級棒，微甜微辣的口感，帶出九層塔濃濃的香氣，酒味淡淡的做出鋪墊，讓整個餐點層次提升一個境界，完全擄獲我的味蕾。鵝香飯則是這裡的招牌，雖然份量相較之下，就比花雕雞少滿多（當然也是鵝肉價格比較貴），不過肉質軟嫩、香氣十足，我們倆人吃得讚不絕口。就連可以續的白飯和湯也都看得出非常用心，絕對是會願意再訪的用心小店。 #價格 定食價格為 280 元至 380 元之間。 📍導航：慕名而來 地址：桃園市龍潭區中豐路上林段98號 🐶：要牽繩，可落地、可上椅。

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩 | 1 小時

吃飽飯後，我們往小人國方向繼續前進，要帶阿美住了一家滿新的寵物友善露營車，名字很可愛叫「覓祕午憩 」，它真的就在小人國正旁邊，超級近又方便，度過極度耍廢的兩天。 先說結論（以下為真心話老實說） 這家露營車除了園區內看得出來有用心和巧思整理，其實沒有所謂的大自然景觀（我最在意的😂），露營過程也沒有準備其他活動（如各式手作、或是營火晚會等）。帶狗狗入住要支付 800 元但沒有任何備品；以及人頭計費的方式，算一算房價其實比部分高檔飯店還貴。以我個人而言，去玩一次還不錯，但不會想再二訪。 ⁡ #整體環境 充滿綠意整理得乾乾淨淨，周遭有些草皮還是閒置狀態，可以跑跑感覺還不錯。不過後來有問營主，他們是說閒置空地，後續也會整理成露營車（若是這樣，我自己感受上就覺得太擠）。另外，一旁還有大片的草皮可供狗狗和小孩跑跑，還有足球球門可以玩踢球遊戲，環境很 Chill！戶外區還備有廁所滿貼心的，噴水造景也讓加了不少分。 ⁡ #房型 我們是住森活菁英 2 人房，是以人頭計費，平日每人 3280 元。室內環境很新穎、免治馬桶、大電視、沙發床應有盡有、冷氣也夠強。最重要的是，採光非常好，也有很好拍的窗戶＆天窗。 ⁡ #餐點 露營車提供晚餐＆隔日早餐。我覺得晚餐的品質還不錯，是火烤兩吃的形式，有肉、有蝦、還有各式蔬菜、火鍋料等等，食材也滿新鮮的，而且份量極多，兩個人吃不完，飽到肚子翻過去。晚上可以在自家露營車前烤肉，也是一件 Chill 到不行的事(-ᴗ-⸝⸝ 不過，早餐配菜就偏簡單，有一些清粥小菜、也有饅頭、吐司等等，我和阿美拔沒吃太多，可能是因為晚餐整個吃太飽.... ⁡ #服務感受 我自己覺得價格有一大部分都反映在服務上，這家的服務真的沒話說(⁎˃ᴗ˂⁎)從入住就可以加入他們的 LINE，有任何需求都可以直接打電話，不需要出露營車走到服務台找人。入住的那一刻，就會開著高爾夫球車把你送到位。服務人員還會幫忙搬運各種大包小包的行李，這種待遇感覺像在飯店裡。甚至吃晚餐時，營主也會一車一車的詢問大家需求，記錄下來並立即提供食材或給予協助。 我們遇到的唯一問題，就是露營車的門非常難鎖，感覺是房門卡楯位置有點跑掉，或是房門有些變形之類的，跟營主反應後，他們有說過幾天會來修理。 ⁡ #寵物友善 狗狗住宿 800元/隻/每晚，嚴禁上床，並須自備寵物睡墊、毛巾等用品。 ⁡ #停車 150元，停車區位於「小人國主題樂園」內，如需開車外出，要先到服務中心索取汽車通行證。

第 3 天

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩 | 1 小時

這家「覓祕午憩 」對阿美來說，最棒、最快樂的則是有一大片草皮可以跑跑。隔天一早六點，趁著整座營區還沒有任何狗狗＆小孩前，帶她當草皮大富翁一下，還玩了最愛的球，獲得一隻幸福快樂的小狗🐶 特別提醒大家，園區超級多親人喵喵，是會主動討摸、呼嚕的那種（如果和阿美一樣，遇到貓會激動，就要注意一下唷～）

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