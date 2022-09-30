一週只營業四天！被山林包圍的小木屋「霖咖啡」木長梯超好拍、手工甜點有水準

藏在山林小木屋咖啡！

週末想出門又不想跑太遠，不想塞車＆塞人，又想來點小景觀咖啡？這時我不是往大溪山區、復興鄉、蘆竹大古山移動，就是林口61西濱公路的海景咖啡，今日來到我很近的山景咖啡館，「霖咖啡lincafe’」彷彿被山林包圍的小木屋！一週只營業四天，手工甜點挺有水準，結束還能去大棟山405三角點拍101～

霖咖啡lincafe’ 在哪？

霖咖啡在桃園龜山大棟山路上，龜山大同路從往大棟山405三角點，從大馬路變成兔仔坑產業道路，沿路還會經過阿香土雞城，從龜山熱鬧的中興路出發到霖咖啡，車程僅需12分鐘～

桃園龜山區大棟山路701-3號

平日13:00～18:00/週末假日11:00～20:00

公休：星期二～星期四

產業道路好處就是沒線好停車，鐵皮邊停滿了一排車，往前幾公尺也有空地可停車。

進入霖咖啡彷彿走進別人家，不像一般景觀咖啡，一進去就是指標說明，完全就是自由進去，一進大門還看到兩隻小貴賓狗呢！下方圍起來不能通行，左邊還有養雞人家，真的很純樸好接近大自然～

往右手邊走就會看到木製樓梯，一路走上去就到囉！

小木屋 超美木梯

一開始就是被這長木梯給吸引！霖咖啡就藏在這小木屋，沿路走來都沒有遮蔽物，遇到下雨要自己自備傘，不然遇到雨天會濕噠噠，沿路走來不過10多公尺，運氣好還能看到蝴蝶飛舞呢～

是不是很像被森林包圍的小木屋！

擺了有好多植栽，連角落都能感受到老闆的用心。

霖咖啡一整棟都很有氛圍，它是沿著山勢建造的小木屋，可以一望龜山市景。

走出來就能看到山景耶！

霖咖啡 消費

店內提供各種單品咖啡、飲料與手工蛋糕，沒有主食簡餐，建議吃飽再過來，每人低消一杯飲品，小孩也是低消一杯飲品，當天聽到好像2歲就要低消？個人覺得低消似乎硬了點，用餐時間為2小時。

低消一杯飲料

用餐時間限制2小時

霖咖啡除了左右兩邊，戶外也有兩張桌、觀景台，後方則是高腳座椅區，整間店可容納約30人。

逛了一圈會發現，這裡有好多貓的圖形像是貓型鐵框，櫃檯上還趴著一紙貓模型，但就是沒有看到店貓？！

手作蛋糕 甜點

霖咖啡每週都有新的甜點蛋糕，像這本週水晶杯乳酪蛋糕、藍莓酥蛋糕、濃情巧克力….等，每片蛋糕約200元左右，水晶杯蛋糕260元！

高腳座椅旁還有一座吊籃搖椅，因為疫情關係，目前僅供拍照不能坐喔！

靠窗這面高腳椅區很熱門！能邊喝咖啡還能邊欣賞山景～

蜂蜜柚香氣泡飲（右）

夏天就是要來點氣泡飲消暑！因比重關係蜂蜜柚子醬在底部，加入氣泡水形成漸層色，攪拌均勻在喝，唯一甜度來自底部的蜂蜜柚，沒有多餘甜味，很適合不愛甜飲料的人。

阿薩姆紅茶

點一杯最便宜130元的飲料，就能在窗邊放空、沈澱心靈，很適合揪姊妹淘一起來談心。

夢幻藍柑橘氣泡飲

這顏色是不是很夢幻？！藍柑橘加上可爾必思，彷彿藍色汪洋超美滴。

肉桂蘋果蛋糕

正確名稱我有點忘記了！蛋糕體挺濕潤不會過乾，蘋果塊挺大與肉桂香交融一起，肉桂味不會重，只是畫龍點睛，連平常不愛肉桂味的郭先生也說好吃，奶油部分稍微膩口一點，但是整體層次分明，很適合搭配黑咖啡一起吃～

奶油擠花排排站好真可愛呢！

戶外景觀區

景觀區可以自由進出，上面有延長遮簷，坐在戶外也不用擔心曬太陽or淋雨，夏天午後來場大雨，其實滿舒服的！降了不少暑氣，在這忍不住開始拍起來。

景觀平台一望出去，白天有山景、傍晚有日落夕陽，不同時間來有不同美～

結束霖咖啡別急著離開，繼續往山上走，開車僅需3分鐘、步行約10分鐘就能到大棟山405三角點。

大棟山405三角點

大棟山海拔高達405公尺，制高點視野佳，天氣好時能看到城市風光，位置剛好又是桃園龜山、新北樹林、山佳、鶯歌的交界點，假日都會有登山客前來，連我家皇太后、太上皇也很常來走步道。

此處設有一等三角點。

即使今日天空不作美，最遠還能看到台北101！相信晚上夜景一定很美。

＊大棟山有兩間咖啡店，一間是霖咖啡另一間是樹頂上，各自有氛圍特色，兩間距離4分鐘車程，都能感受到濃厚森林氣息～

霖咖啡lincafe’

地址：桃園市龜山區大棟山路701-3號(往405三角點方向)

營業時間：星期一、星期五13:00～18:00/週末假日11:00～20:00

公休：星期二～星期四

粉絲專頁：霖Cafe‘

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」