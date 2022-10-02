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根本在日本！桃園「井上豆花」在日本神社裡的寒天豆花店，秒飛日本過過癮

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

超好拍照的神社豆花店！前陣子朋友傳來一家開在桃園像是日本神社裡的豆花店「井上豆花」，太久沒去日本整個被環境給燒到，只賣三種口味豆花，不少人開車來到這，都是來吃豆花的！

井上豆花其實就位於桃園忠烈祠暨 神社文化園區內，周圍很好拍照。

面對神社的話井上豆花在右手邊，一秒到日本這句話真的不是隨便說，應該說根本在日本，有停車場但是車位不多，建議早點來，下午人可能會比較多。

井上豆花都是戶外座位，所以雨天無法營業，店面點餐取餐口小小一個，四周全是木質老宅建築，非常有味道，不過因為是戶外座位，蚊蟲有點多，記得帶防蚊液。

井上豆花的區域很小，吃完可以到旁邊神社逛一逛，建築很美，裡頭有導覽人員，建築外觀可以照相，檜木建築，建築技術與工法看起來非常精細，剛好遇到穿著盔甲的日本武士在演情境劇，好辛苦天氣熱，看到都覺得要中暑了。

神社裡手的手水舍也沒少，先洗手再參拜。

井上豆花點餐、取餐、回收餐具都自己來，回收台旁還有一口井，沒靠近看，不知道是真的還是假的。

附上的湯匙好特別，是魚的造型耶！

三種口味豆花價格都一樣一碗六十元，原味、抹茶、芝麻，口感吃起來不像一般豆花，加了寒天，比較像布丁，糖水不會太甜，芝麻口味跟糖水有點不搭，原味的最好吃，但是還是比較喜歡傳統豆花。

井上豆花的口感我不是很愛，但是環境沒話說，真的很日本，可以來拍拍照還不錯。

井上豆花

地址：桃園市桃園區成功路三段200號

電話：03-2872-793

營業時間：13:00–18:00 週一公休 雨天公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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