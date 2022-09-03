快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

九月雪來囉！「2022桃園韭菜花節」 9／3至9／11絕美綻放

欣傳媒／ 欣傳媒

各位！韭菜花已開始綻放美麗，不論是拍大景或特寫都別有一番風味，準備好了嗎？「 2022桃園韭菜花節」韭菜花節共開放三片花田，分別集中在 ：唐山嬤A灶咖、原野馬術訓練中心、香草野園周圍，這週末開始大家就來一起拍拍吧！

至於，如何抵達這片秘境呢？韭菜花節交通資訊如下：

大眾運輸桃園：搭乘5096路線(桃客總站出發-大溪總站）中壢：5098路線(中壢後火車站出發-大溪總站）板橋：9103路線（捷運頂埔站出發-大溪總站）

到大溪總站後搭乘5101公車至永安橋站下車，抵達主會場5101假日班次（捷運頂埔站往大溪總站）：06：45／08：00／17：00／18：305101假日班次（大溪總站往捷運頂埔站）：06：40／08：00／17：15／18：15

接駁車資訊至花田區需轉搭接駁車

最後來個貼心小叮嚀1.今年黃色小屋韭菜花田區無種植韭菜花，別撲空啦。2.除「韭菜花節」規劃展區外，其他韭菜花田為私人田地，請勿隨意進入及破壞，因韭菜田為經濟作物，如有損毀會被要求照價賠償，請一同愛護農夫們的心血。

更多資訊>>悠游水與綠小旅行 ＊本篇文章圖片皆取自大溪水與綠休閒農業發展協會FB官網

點此看原始內容 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206559

中壢 秘境

延伸閱讀

桃園2男頭中彈 陳屍出租套房

颱風軒嵐諾影響 桃園復興區部分路段禁通行

選情超熱！桃園市長確定四腳督 131人搶63席議員

台日觀光高峰論壇探討疫後旅遊方針 台日旅遊雙方首選

相關新聞

好吃的鵝肉定食套餐！桃園龍潭「慕名而來」 內用可免費加鵝香飯 還有滿滿配料的湯品 想不飽都難

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園龍潭美食「慕名而來」，位於龍潭大池旁的台式定食料理，定食可以搭配兩樣小菜，還附可以免費續加鵝香飯和滿滿配料的湯品！特別推薦鵝肉定食，用料實在又好吃！店家生意非

超絕吃法！中壢「韓奶奶韓式滷味」韓國奶奶的經典配方 它不道地誰道地 辣炒年糕必吃

某押某押（什麼什麼）？韓式滷味？韓國居然也有滷味嗎？這家位在中壢恩德街上的「韓奶奶韓式滷味」賣的就是韓式滷味！雖然說了跟沒說一樣，但這是真的，真的有韓式滷味耶！ 中壢這家「韓奶奶韓式滷味」是

年代感滿分！桃園迷你涮涮鍋、咖啡簡餐30年老店屹立不搖 老饕才知道的年代感台味

隨著年紀增長，越來越有感於時間過得飛快，每天都被日子推著走的感覺，而這種時候若能有回到往日舊時光氛圍的空間，是否顯得彌足珍貴？如果你跟我一樣是桃園人，或是決定移居到桃園展開新生活的話，有機會不妨前往以下這兩家歷史悠久，至今仍保持著當年開業模樣的餐廳，感受店家親切的服務態度，以及年代感十足的台味風格吧！

雜貨店變成漢餅咖啡館！年輕闆娘傳承80歲師傅好手藝 開花餅口感好特別 飲料30元起

udn走跳美食／艾瑪 傳統雜貨店躍變漢餅咖啡館！ 午後總喜歡找家咖啡館，辦公、放空或耍廢都好，平時不是蛋糕咖啡就是鬆餅店，現在又多了家新選擇「一格 une pâtisserie」，年輕闆娘

觀霧國家森林遊樂區森林步道 老少閒宜的二日遊路線

位於新竹五峰鄉和苗栗縣泰安鄉交界處的「觀霧國家森林遊樂區」，海拔約2000公尺，最廣為人知的景色，就是雲霧繚繞的仙境美景。園區內有許多老少閒宜的步道，尤其推薦檜山巨木群步道與榛山步道，適合待個兩天一夜欣賞日出、日落、星空，享受雲霧森林之美。

桃園南平路低調的湯包店，皮薄肉汁多，內餡吃的到蔥香，記得先預訂否則要等很久

udn走跳美食／Irene 有次到桃園拜訪老妹新家時，發現附近這家四季香手作湯包，網路評價不錯，評語也蠻好的，剛好也喜歡吃湯包，就找了機會來試試看，營業時間蠻短的，太晚起床或太晚到就買不到了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。