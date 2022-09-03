九月雪來囉！「2022桃園韭菜花節」 9／3至9／11絕美綻放

隨著年紀增長，越來越有感於時間過得飛快，每天都被日子推著走的感覺，而這種時候若能有回到往日舊時光氛圍的空間，是否顯得彌足珍貴？如果你跟我一樣是桃園人，或是決定移居到桃園展開新生活的話，有機會不妨前往以下這兩家歷史悠久，至今仍保持著當年開業模樣的餐廳，感受店家親切的服務態度，以及年代感十足的台味風格吧！

2022-08-30 11:00