九月雪來囉！「2022桃園韭菜花節」 9／3至9／11絕美綻放
各位！韭菜花已開始綻放美麗，不論是拍大景或特寫都別有一番風味，準備好了嗎？「 2022桃園韭菜花節」韭菜花節共開放三片花田，分別集中在 ：唐山嬤A灶咖、原野馬術訓練中心、香草野園周圍，這週末開始大家就來一起拍拍吧！
至於，如何抵達這片秘境呢？韭菜花節交通資訊如下：
大眾運輸桃園：搭乘5096路線(桃客總站出發-大溪總站）中壢：5098路線(中壢後火車站出發-大溪總站）板橋：9103路線（捷運頂埔站出發-大溪總站）
到大溪總站後搭乘5101公車至永安橋站下車，抵達主會場5101假日班次（捷運頂埔站往大溪總站）：06：45／08：00／17：00／18：305101假日班次（大溪總站往捷運頂埔站）：06：40／08：00／17：15／18：15
接駁車資訊至花田區需轉搭接駁車
最後來個貼心小叮嚀1.今年黃色小屋韭菜花田區無種植韭菜花，別撲空啦。2.除「韭菜花節」規劃展區外，其他韭菜花田為私人田地，請勿隨意進入及破壞，因韭菜田為經濟作物，如有損毀會被要求照價賠償，請一同愛護農夫們的心血。
更多資訊>>悠游水與綠小旅行 ＊本篇文章圖片皆取自大溪水與綠休閒農業發展協會FB官網
點此看原始內容 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206559
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