觀霧國家森林遊樂區森林步道 老少閒宜的二日遊路線

位於新竹五峰鄉和苗栗縣泰安鄉交界處的「觀霧國家森林遊樂區」，海拔2000上下公尺，最廣為人知的景色，就是雲霧繚繞的仙境美景。園區內有許多老少閒宜的步道，尤其推薦檜山巨木群步道與榛山步道，適合待個兩天一夜欣賞日出、日落、星空，享受雲霧森林之美。

兩天一夜行程推薦

第一天： 12:00 觀霧山莊 (午餐自理) > 13:00榛山登山步道 > 觀霧山莊夜賞星空

第二天：08:00 檜山巨木群步道 > 觀霧山莊賞用午餐 > 雪霸休閒農場喝下午茶 > 返回台北

兩天一夜路線分享

第一天

12:00 觀霧山莊

中午的觀霧還是非常涼爽，高海拔的天空就是特別的藍

13:00榛山登山步道

觀霧國家森林遊憩區內有多條登山步道，這次介紹的榛山步道就是其中一條，視野極佳、生態豐富，入口就位於觀霧山莊旁，走一圈約4公里，林道平緩好走，適合家庭親子同遊

20:00觀霧山莊夜賞星空

高海拔的天空離星星特別近，晚上推薦大家在山莊外面走走，可以看到一大片的星空，想探險的人也可以去步道晃晃也許會遇到野生動物喔！

第二天

08:00 檜山巨木群步道

顧名思義就是很多巨木的步道，每棵巨木都會標示出樹種、樹高、胸圍、胸徑和樹齡，走在步道上可以慢慢的一棵一棵欣賞這些百年老樹

12:00觀霧山莊賞用午餐

觀霧山莊用餐區示意圖，觀霧山莊提供三餐，食物蠻好吃的！最棒的是可以搭配旁邊的美景，十分享受

詳情參考： 觀霧山莊美食饗宴

15:00雪霸休閒農場喝下午茶

雪霸休閒農場裡面有多種飲品與冰品，外面有觀景台可以坐，遠眺遠方的山巒、配上一支冰棒，是來這裡必做的事情！下午容易起霧要特別注意

觀霧步道難度

榛山步道：來回五小時，需有基本體能

文章參考 >>> 觀霧森林浴榛山步道，景觀台360度眺望聖稜線！

檜山巨木群步道：難度比榛山步道簡單，整趟大約2.5-3小時，以巨木為特色

文章參考 >>> 新竹觀霧巨木群步道最美的三個時刻

觀霧國家森林遊樂區推薦住宿：觀霧山莊

前門觀景台擁有無敵的日出，適合家庭、情侶的小木屋，以及提供登山者的背包房。乾淨、舒服還提供三餐的服務，在山上能有這麼棒的服務真是享受！每年櫻花季時，門前的櫻花王也非常壯麗，是人人都想朝聖的一棵大樹。

觀霧山莊的小木屋

照片來源取自觀霧山莊官網

觀霧山莊的背包客棧

照片來源取自觀霧山莊官網

觀霧山莊的櫻花王

行前準備

1. 一雙適合健行的鞋子

2. 防風防潑水的機能外套

3. 登山杖

4. 雨具

5. 充足的水、環保杯

6. 行動糧

7. 看天氣預報 交通部中央氣象局

8. 基本體能訓練（坡度平緩）

9. 盥洗用具

10. 愉快的心情＆充足的睡眠

這次走的兩條步道都很平易近人，風景各具有特色，推薦家庭、情侶、喜愛登山的人、老人、小孩，一起來山上享受森林浴，吸收芬多精，路線不難但還是要保持運動習慣，這樣走起來才不會這麼的狼狽！

延伸閱讀： 觀霧步道懶人包 (含觀霧山莊、步道、交通介紹)

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