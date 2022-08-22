雜貨店變成漢餅咖啡館！年輕闆娘傳承80歲師傅好手藝 開花餅口感好特別 飲料30元起

傳統雜貨店躍變漢餅咖啡館！

午後總喜歡找家咖啡館，辦公、放空或耍廢都好，平時不是蛋糕咖啡就是鬆餅店，現在又多了家新選擇「一格 une pâtisserie」，年輕闆娘傳承村裡80歲師傅手藝，除了常見蛋黃酥、核桃酥，還有初次認識的蜂蜜重油餅＆雲南開花酥，內用莊園咖啡只要45元～

「一格une pâtisserie」店名一格有獨樹一格之意，而une pâtisserie在法文裡是指糕點，店內以漢方糕點為主，漢方餅配咖啡也是強搭～

一格 une pâtisserie 在哪？

一格就在桃園平鎮中山路上，在忠貞新村文化園區旁，鄰近忠貞市場，走沒幾步路就會到阿美米干、阿秀米干國旗米干，總之也算是一個美食小戰區，中正三路邊有停車格，還有兩個收費停車場，步行過來只要3分鐘，總之停車不是問題。

地址：桃園市平鎮區中山路80號 營業時間：8:00~20:00

就在好奇到底什麼是“雲南餅”下走進店裡，老闆很熱情的開始介紹一格特色，這間原本是50年的老房子，前身是一間雜貨店，隔壁是雜貨店倉庫，經過裝修後增添不少時髦感，抬頭一看還看得到屋頂木結構。

至於什麼是雲南餅？老闆說沒有所謂的雲南餅，每到中秋節看似民宅的小村莊，雲南媽媽開始在自在家賣起雲南餅，原來雲南餅指就是我們口中的漢方餅。

荷蘭古董甜點櫃

這咖點心櫃太特別！讓我忍不住一直瞧它看去，這古董櫃可是從荷蘭飄揚過海來的，是闆娘在台灣二手古董店挖掘到的好物，漢餅一顆顆擺在裡頭，看起來好精緻，店內品項不多，只有蛋黃酥、重油餅、開花餅、綠豆椪、桃酥以和菊花酥6種。

像是這款“重油餅”名字就好特別，餅皮是用蜂蜜加上蛋黃麵，外層有點像鳳梨酥，內餡是豆沙＋松子，單點一顆90元感覺不便宜，但比起甜點蛋糕來講還是便宜～

現在年輕人比較少吃漢餅，雖然漢餅類都很香，但吃上一顆就開始找水喝，久而久之就變成中秋節日才有吃，現在不用等中秋節日，隨時想吃這都有。

一格 飲料月餅MENU

店內漢餅詳細介紹，另一張是飲料價格，咖啡、奶蓋、茶類、冰沙⋯等，最便宜伯爵紅茶、阿薩姆紅茶才30元，莊園拿鐵和鮮奶茶都只要50元，這飲品根本是手搖飲價，一塊餅一杯飲料，一組下午茶150元就搞定～

咖啡．紅茶

目前都是以外帶杯為主，雖然拍起來少了點什麼，但至少不會搶走餅的風采。

焦糖鮮奶油瑪奇朵

菊花酥

右邊像菊花外型的就是菊花酥，艾瑪自己在家也做過幾次，作法不難但要做的漂亮，可真要點功夫，傳統油皮油酥餅包著紅豆餡，烤到表面金黃即可，香酥不膩口，搭配咖啡或茶都挺適合。

我們一行四個人，為了讓我們方便吃，請老闆幫我們把餅都一切四。

開花餅

接著這道名字與外型都挺特別！之前看過的開花餅同樣是開花，但主要在展露花瓣形狀一層層，這裡的開花餅外表還有一層冰糖～

開花餅是一道強調口感的漢餅，從裡到外有著多層次脆感，外層酥皮加上冰糖粒脆香甜，內餡白芝麻加上瓜子仁，瓜子仁就是平常吃的瓜子，與芝麻混成內餡，香氣很足沒有多餘甜味，真的挺特別，這道漢餅主要甜味來自外層冰糖～

蛋黃酥

內用當然價格稍高！這應該是今年我吃過最貴的蛋黃酥，單點一顆70元，餅皮層次分明，烏豆沙甜味適中，蛋黃也滿香醇，來這裡適合細細品嚐，喜歡吃粗飽的朋友不適合來啦！

現場提供免費的豬油渣，有興趣的朋友可以索取喔。

＊一格目前只有6種漢餅，覺得可以多一點選擇，只有蜂蜜重油餅、開花餅較少見，餅禮盒價稍高了點，飲料價很吸引人，老屋裝潢、荷蘭點心古董櫃都很好拍，吃膩西式甜點蛋糕下午茶，不妨來一格下午茶哦～

一格 une pâtisserie

地址：桃園市平鎮區中山路80號

營業時間：8:00~20:00

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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