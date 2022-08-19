桃園南平路低調的湯包店，皮薄肉汁多，內餡吃的到蔥香，記得先預訂否則要等很久
udn走跳美食／Irene
有次到桃園拜訪老妹新家時，發現附近這家四季香手作湯包，網路評價不錯，評語也蠻好的，剛好也喜歡吃湯包，就找了機會來試試看，營業時間蠻短的，太晚起床或太晚到就買不到了。
現包現蒸的湯包，一籠籠幾乎沒停過，生意很好，最好事先預訂，不要要等很久。
是現包的湯包不是冷凍湯包。
湯包一盒七顆（NT.60），買了兩盒一盒有加辣一盒沒有，裝盒的時候店家會直接加醬汁，四季香搭配的是油膏而非醬油，如果不想加醬請事先告知店家。
湯包皮算薄，夾取時還是要小心注意，以免皮開肉綻，湯汁都漏光了。
肉餡紮實沒有豬臭味，吃的到蔥香，夾帶充沛肉汁吃來很濕潤，單吃就很有味道，其實可以不用沾醬。
辣椒看起來很香，屬於麻香路線而非香辣路線，後勁蠻強的。
整體來說還不錯，皮薄不溼軟，肉餡也沒有明顯的腥味，尺寸不大，一盒很難吃的飽，想吃飽至少要兩盒以上吧。
四季香手作湯包| 粉絲頁
電話：0987-774-168
地址：桃園市桃園區南平路595號
營業時間：06:30~10:00
文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂
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