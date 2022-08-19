快訊

中職／震撼彈！羅力明談引退計畫 轉本土前華麗轉身

李立群喊「打仗死守台灣」 隔一個月鬆口吐實情

18歲兒困柬埔寨…15萬贖金付不出「今晚分屍」 家屬急求救

桃園南平路低調的湯包店，皮薄肉汁多，內餡吃的到蔥香，記得先預訂否則要等很久

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

有次到桃園拜訪老妹新家時，發現附近這家四季香手作湯包，網路評價不錯，評語也蠻好的，剛好也喜歡吃湯包，就找了機會來試試看，營業時間蠻短的，太晚起床或太晚到就買不到了。

現包現蒸的湯包，一籠籠幾乎沒停過，生意很好，最好事先預訂，不要要等很久。

是現包的湯包不是冷凍湯包。

湯包一盒七顆（NT.60），買了兩盒一盒有加辣一盒沒有，裝盒的時候店家會直接加醬汁，四季香搭配的是油膏而非醬油，如果不想加醬請事先告知店家。

湯包皮算薄，夾取時還是要小心注意，以免皮開肉綻，湯汁都漏光了。

肉餡紮實沒有豬臭味，吃的到蔥香，夾帶充沛肉汁吃來很濕潤，單吃就很有味道，其實可以不用沾醬。

辣椒看起來很香，屬於麻香路線而非香辣路線，後勁蠻強的。

整體來說還不錯，皮薄不溼軟，肉餡也沒有明顯的腥味，尺寸不大，一盒很難吃的飽，想吃飽至少要兩盒以上吧。

四季香手作湯包

| 粉絲頁

電話：0987-774-168

地址：桃園市桃園區南平路595號

營業時間：06:30~10:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

湯包 桃園美食

相關新聞

桃園南平路低調的湯包店，皮薄肉汁多，內餡吃的到蔥香，記得先預訂否則要等很久

udn走跳美食／Irene 有次到桃園拜訪老妹新家時，發現附近這家四季香手作湯包，網路評價不錯，評語也蠻好的，剛好也喜歡吃湯包，就找了機會來試試看，營業時間蠻短的，太晚起床或太晚到就買不到了

在地熱賣40幾年！ 樹林「三輪車 大腸包小腸」碳烤古早味 各種創意口味想怎麼搭都可以

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這一家位於工業區內的大腸包小腸，真的是很好吃欸。碳烤古早味很香，而且環境整理的還蠻乾淨的，選擇也比較多，反正主角就是大腸跟米腸，至於你想怎麼搭，甚至不加任何

超消暑！苗栗「良美豆花」在地冰品老店推薦 古早味豆花+香濃黑糖挫冰 手工配料自己選

udn走跳美食／涼子是也 昨天天氣超好，正中午出門熱到我汗流浹背，當VC問我想吃什麼午餐的時候，我一心一意只想著：吃冰吃冰吃冰，所以一吃完中餐立馬往良美豆花前進。 良美豆花是苗栗卓蘭在地的

森林系請跟上！竹苗兩天一夜搭帳露營去：高聳松木露營區美翻、日新島湖景看到飽

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-06-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 4 個景點，其中包含 柴木屋咖啡、松濤意境(春天農場)、松濤意境(春天農場)。 炎炎夏季，不只人在都市待不下去，連狗狗都快熱瘋啦～如果不想只是待在家吹冷氣，就快跟上阿美的腳步。這次我們前往露營超興盛的竹苗地區，一起來踩點森林系景點，在夏天認真當隻「森林系狗狗」吧！

新竹城隍廟周邊美食地圖！ 精選11間傳統小吃+飯後甜點+飲料 在地人才知道的隱藏美味

說到新竹美食地圖，絕對少不了城隍廟夜市，城隍廟夜市眾所皆知，但你知道有哪些必吃的城隍廟美食嗎？ReadyGo幫大家整理好了新竹城隍廟美食攻略，傳統小吃、飯後甜點、飲料，甚至離開前的伴手禮都有，照著這篇城隍廟美食攻略吃準沒錯！

澎派的水果雪花冰！ 新竹竹北復古風「尋庄懷舊冰店」 特推抹茶雪花冰配西瓜球

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 新竹竹北美食「尋庄懷舊冰店」，竹北超夯的雪花冰專賣店，Google上有4.3顆星的高評價(846則評論)，店內有六款雪花冰的基底，可以任選配料，也有新鮮的水果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。