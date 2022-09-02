好吃的鵝肉定食套餐！桃園龍潭「慕名而來」 內用可免費加鵝香飯 還有滿滿配料的湯品 想不飽都難

桃園龍潭美食「慕名而來」，位於龍潭大池旁的台式定食料理，定食可以搭配兩樣小菜，還附可以免費續加鵝香飯和滿滿配料的湯品！特別推薦鵝肉定食，用料實在又好吃！店家生意非常好，強烈建議先訂位以免撲空唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

如果是開車前來「慕名而來」，要在抵達店家時先在路邊停車格把車子停好，因為車子只要開超過店面後就沒有停車格可以停車囉，所以在導航時需要多留意！

我們這天先到「慕名而來」吃午餐，吃飽後再到「The畔cafe&dining」吃甜點下午茶！

「慕名而來」的內用座位數不多，我們這天平日中午時段造訪，也是近乎客滿的等級，不時都有客人打電話來訂位，生意非常好！建議大家來用餐前可以先用電話訂位喔！

櫃檯旁邊有販售一些日本商品，如果有喜歡可以直接跟店家洽詢購買！

店家有販售他們自己製作的黃金純鵝油～

透明櫃台裡面擺放著店家當日供應的小菜～還有滷鴨翅等品項～

慕名而來｜完整菜單MENU

每位成人需要低消一份定食套餐，套餐包含兩樣今日小菜、鵝湯、鵝香飯或白飯！而且內用鵝湯和鵝香飯及白飯都是可以免費續加的唷！

入座以後店家會提供菜單和今日小菜的單子，接著會由服務人員上前點餐，用完餐以後再到櫃台結帳。

慕名而來｜LUNCH

我們這天點了軟煎溜肉飯定食和鵝肉香香飯定食！再額外單點了乾拌鵝腸、米血糕、時令燙青菜！但發現單點的品項份量蠻多的～吃到我們飽到一個不行啊。

時令燙青菜 50元

今天的燙青菜是高麗菜～我是覺得燙青菜蠻值得點的～因為定食裡面沒有青菜～兩個人來用餐可以點一份Share著吃～比較營養均衡唷！

米血糕 50元

米血糕的份量很多～加了店家特製的醬料和花生粉～吃起來不會太黏牙～還不錯吃！

乾拌鵝腸 100元

其實我們本來要點鵝胗的～但因為店家說鵝胗已經售完～所以我們就改點了乾拌鵝腸！是說他們乾拌鴨腸的份量非常多～口感脆脆的～口味也還不錯～很適合當下酒菜呢！

鵝肉香香飯定食 280元

來到「慕名而來」用餐肯定不能錯過他們的鵝肉香香飯定食，這款是店家的招牌餐！因為店家主廚原本就是知名鵝肉店的大廚，所以他們的鵝肉料理肯定是有一定的水準啊。

鵝肉口感軟嫩～可以單吃也可以沾醬搭配著吃～因為鵝肉本身就不便宜～定食賣280元也不貴～而且他們的鵝湯和鵝香飯都可以免費續加呢～肯定可以吃飽飽！

這一份定食的小菜我們選了醃小黃瓜和滷香豆乾～

鵝香飯蠻好吃的～之後還再續加了一碗呢～

這碗鵝湯實在太有誠意了～裡面有滿滿的白蘿蔔和紅蘿蔔～而且續加的湯不是給清湯～也一樣是給滿滿配料的湯！超讚的！我們一人續加了一碗。

軟煎溜肉飯定食 360元

這一份「軟煎溜肉飯定食」是內用限定的餐點～這一份定食的小菜我們選了鵝香茄子和醃白蘿蔔～

軟煎溜肉飯是選用台灣黑豬肉～因為餐點本身比較重口味～所以店家建議搭配白飯！但如果你想換成鵝香飯也是沒有問題的唷。

軟煎溜肉非常重口味～單吃真的不知道自己在吃什麼～有點太鹹了，還是要包到生菜裡面比較解膩阿～而且生菜的量很多～有給足一片生菜包一塊肉的份量！

整體來說，這間「慕名而來」的鵝肉香香定食真的必點，他們的鵝肉處理的很好，肉質細緻好吃，而且內用還可以享有鵝香飯和滿滿配料的鵝湯無限吃到飽，誠意十足！單點的燙青菜、米血糕、乾拌鵝腸份量給的很足，就是一間好感度高，很讓人喜歡的中式定食餐廳！

慕名而來

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段98號

電話：0965-331-707

營業時間：週二至週五11:30-20:00、週六週日11:30-15:00,17:00-20:00(每週一公休)(售完提前打烊)

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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