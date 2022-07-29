森林系請跟上！竹苗兩天一夜搭帳露營去：高聳松木露營區美翻、日新島湖景看到飽

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-06-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 4 個景點，其中包含 柴木屋咖啡、松濤意境(春天農場)、松濤意境(春天農場)。 炎炎夏季，不只人在都市待不下去，連狗狗都快熱瘋啦～如果不想只是待在家吹冷氣，就快跟上阿美的腳步。這次我們前往露營超興盛的竹苗地區，一起來踩點森林系景點，在夏天認真當隻「森林系狗狗」吧！

第 1 天

柴木屋咖啡 | 2 小時

#環境 前陣子要到苗栗露營，南下途中為了用餐，意外找到這個寵物友善的好地方❤️小木屋的外觀，配上普羅旺斯黃色，超吸睛可愛。優點是戶外有停車位，不用擔心車子沒地方停。一走進屋內，馬上可以看到寵物友善餐廳標準配備「兩道門」，這點讓人安心很多，毛孩爸媽應該能懂！ #戶外 戶外有一片面積不大，但是有圍欄的小草地，據說是店狗 Charmy 上廁所放風的好地方。那裡還有兩張木桌，老闆說天氣好的時候，毛孩爸媽可以坐外面，陪毛孩在外面嗅聞探索交朋友，超級貼心。 #室內空間 柴咖啡的室內環境，是沉穩而一致的木色裝潢、配上畫龍點睛的擺設，看得出在搭配上的用心。更值得稱讚的是，店內桌距都滿大的，沒有擁擠的感覺，給人狗都舒適的距離，在疫情期間也可以比較安心。雖然我們遇到下雨，但透過玻璃，還是能感受到窗外一絲綠意，跟著室內播放的和諧輕音樂，還有緩緩襲鼻而來的木頭香，一起揉合出好溫暖的氛圍，讓一切都不自覺慢下來。 #餐點品項 除了整體感覺，這裡的餐點也同樣看得出用心與美好。柴咖啡有咖啡、茶類、果汁、也有酒精飲料，也有簡餐和小點心。我們點了：「三杯雞飯」及「花椒堅果乾拌麵」，都是小老闆做的，兩道主餐的香味都很足、完全不膩口，主食飯和麵也是口感兼具；套餐中，還有附贈決明子茶、手作果凍、毛豆等小菜，吃起來很有層次。我記得，當天小老闆還端著伯爵奶酪及珍珠，一桌一桌（當天除了我們，還有另外兩桌客人）送給客人當小點心吃，好吃之餘也順便暖了心☺️ #寵物友善 店狗是名叫 Charmy的柴柴，經過那天觀察下來，我發現 Charmy 穩定親人，會自己跑過來招呼客人、討摸、對狗狗也相當友善 ，偶爾還會帶狗玩耍（比如拿球球來和阿美分享），完全是當店狗的料，這對年紀還小的她真的難能可貴！我有問老闆，你們寵物友善的部分有什麼相關規範嗎？老闆回我：「沒特別規範耶！就注意狗狗不在店內大小便」，我親身的感受也是如此，在店內，阿美可以自在落地走動、也能直接上座，友善度💯，老闆很喜歡寵物，還會拿著手機來替阿美拍照、跟我們聊天，相處下來超級舒服放鬆。 #重要小提醒 如果導航請你開「文華路」走「竹21鄉道」，請儘早改道，千萬不要往上開，開到最後山路寬度就跟輪距一樣，沒有轉圜餘地（物理上的），差一點就會掉下山，導航還完全沒資料，真的會哭。 📍導航：柴木屋咖啡 地址：新竹縣芎林鄉永興村3鄰王爺坑81之3號 🐶：戶外＆室內都是牽繩可落地、可上坐 ⏰：10:00-17:00（周二、周三公休）

松濤意境(春天農場) | 21 小時

#基本說明 「松濤意境」位於苗栗南庄，是個以松林為幕、小而巧的營地。當時會前往，主要目的是和朋友一起幫狗狗慶生，所以有包下「松木區」全區，整體感覺很舒適。除了松木區之外，營區再往山上開一些，還有一個「柚木區」，整個營地周邊還可以看到不少獨棟的私宅木屋，感覺是有人住或是買來不定期度假的啦，超羨慕☺️ 營區內24小時提供水、供電。整體來說，整個營區規劃得相當有巧思，設有多個水槽、電樁，廁所也有蹲式、坐式，可以滿足不同的族群，相當細心。淋浴間的空間夠大，基本上爸媽帶孩子洗澡都是沒有問題的，水溫很穩、水壓很讚，洗得很舒服！ 不過畢竟是人類來到戶外生活，要做好跟大自然生物、昆蟲共存的心理準備。尤其晚上洗澡時，昆蟲的趨光性讓淋浴間滿滿此生沒見過的物種，雖然有點害怕，但男友站在浴室外陪我說話，我也決定抱持開放心態，豁出去的沖澡（此時超慶幸水壓跟水溫都很棒，因為蟲蟲大多好像不會主動碰水），互相尊重，洗完還是很素喜的啦！ 第一天下午，我們就在時而陰天、時而暴雨中度過，雖然不是露營能手，好險有很多給力的夥伴一起搭帳、布置場地，我們也一邊幫忙拍照紀錄。好險晚上雨停了，我們的大廚們負責煎台上的好多工作，所有人都飽到不能動，再加上晚上架設的投影機，野外也能超級無敵 Chill❤️ #寵物友善 戶外露營區全區都可以落地，不過為了避免影響營區的其他露友，毛小孩在營區不論體型需要全程上牽繩，飼主也要注意環境清潔，務必把狗狗便便清理乾淨。 #注意事項 因為營區還有其他區域搭帳的朋友，記得過了晚上十點要降低音量，不要影響到其他人，還給大家一個寧靜的夜晚哦！另外，因為是戶外區，加上我們遇到雨天的關係，蚊蟲真的沒辦法避免，提醒大家可以穿著薄長袖、擦防蚊液來預防可怕的蚊子大軍。 📍導航：松濤意境 地址：苗栗縣南庄鄉獅頭山附近，直接導航「松濤意境」即可 🐶：全區牽繩可落地

第 2 天

松濤意境(春天農場) | 幾秒

隔天早上，天氣總算放晴，趕快帶著我們家阿美和我一起拍幾張～～❤️ 前一天晚上，因為天色暗得很快，其實沒辦法看清楚整座林區的風景，早上起來才真正被這些高聳參天的松木給震撼，好喜歡這裡的森林感！ 我猜很多人露營應該很擔心隔天早上會被太陽曬醒，在帳篷裡面熱到暈過去吧🤣 我必須說，在這個營區，這樣的問題減少非常多，大部分的陽光會被太陽遮蔽，只有少許陽光會透過樹葉竄下來，所以即便夏天還是會熱，但真的不像在一般營區那樣，不到七點就被熱醒（依照以往少數幾次夏天露營的經驗，真的六點就被曬醒！），這一點很值得推薦。 一大早，我們就牽著阿美在林間散步，讓她東聞西聞，滿足她對外界的好奇心。雖然這裡海拔不高，沒有真正身處森林時，那種呼吸起來透心涼的感覺，不過微涼的風吹來，感受上還是和在冷氣房中吹固定溫度的冷氣很不一樣。給阿美一台推車、一張椅子，讓她累了就休息，想玩就到處走走，小狗狗度過非常爽快的一天！

日新島 | 3 小時

接著，我們安排到苗栗的日新島走走。那是我們第一次到日新島，我對那裡的感想只有四個字，就是「相見恨晚」啊～～～這麼棒、這麼適合遛阿美的地方，我太晚才納入踩點名單了🥺 #介紹 日新島位於苗栗頭屋的明德水庫裡，是一座獨立的小島，兩側共有兩座吊橋，售票口位在一號吊橋處。停車的話，我們很幸運剛好在吊橋外就有停車位，不過在二號吊橋那一側，有免費的平面停車場、公廁，整體來說非常方便哦！ #門票 $100/人，可折抵園內飲料或冰淇淋，苗栗縣民憑身分證可免費入園。 #環境 穿過吊橋，彷彿走入仙境！對第一次到島上的我來說，真的好驚艷。其實，可能有些人會覺得日新島很無聊，除了走走之外，沒有什麼特別的事情可以做；不過對我來說，那裡遼闊、綠地非常多、環境優美而且平日人潮不多，超級適合帶狗狗走走、野餐，我個人非常享受那邊的環境。 整體來說，日新島真的「湖景看到飽」，坐在一旁彎月型草坡欣賞波光粼粼，偷得浮生半日閒，還有咖啡廳、櫻花、落羽松等，完全讓人與大自然零距離，隨便拍都好美，對阿美拔這個愛拍照的人來說，根本是個天堂。在疫情期間，平日去的我們，看到有很多區域都空曠無人，可以拿下口罩大口呼吸芬多精，超棒呀！ 很特別的是，日新島上完全就是個可愛動物區，我們有遇到孔雀、山羊、兔子，還遇到母雞帶小雞的可愛畫面，很適合帶小朋友去走走，阿美則是超級興奮，所以我們都要比她靈敏、及早發現、及早預防😅。 「水榭樓台」是島上唯一營業的餐廳，外觀有一抹被綠意包圍的優雅歐風，從主餐、點心、冰淇淋到飲料都有販售，我們有用門票去換了兩球冰淇淋，印象中是明治的，還買了鬆餅來品嚐，兩者口感都還不差！ #寵物友善 除了島上的咖啡廳「水榭樓台」不是寵物友善，狗狗無法入內之外，其他都是牽繩可落地的哦！ 不過，想吃東西的話，還是可以點餐，帶狗狗坐在戶外的位置，是沒問題的。 #重要小提醒 日新島上有非常多的小動物，如果有狗狗跟阿美一樣會想追鳥、小松鼠，毛孩拔麻一定要小心、把狗狗牽好，不要讓狗狗或這些小動物受傷了哦！ 📍導航：日新島 地址：苗栗縣頭屋鄉明德路54-6號 🐶：戶外牽繩可落地 ⏰：9:00–18:00，周末8:30開始

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