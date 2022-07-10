夏日體驗新竹「關西小鎮」之美！阿勃勒、河堤古橋、宗祠之旅，再來碗在地特產仙草冰

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-05-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 老鄰長粄條店、新埔老街、仙草小舖。體驗關西小鎮的美，酷熱的盛夏，吃著在地特產仙草冰外，在古樸的東安古橋旁悄悄盛開著金色驕陽般的阿勃勒。來到新埔更要來份粄條跟一趟懷古的宗祠之旅！

老鄰長粄條店 | 1 小時

在粄條界盛傳著「北新埔、南美濃」的說法，來新埔必來上一碗粄條配上水煙腸，純米製作的粄條搭上店家特有的醬料，讓人回味無窮！琥珀色外衣的水煙腸，由地瓜粉漿伴著瘦肉，軟Q帶有肉香的口感，讓人一口接著一口！吃完新埔的粄條也不妨到美濃品嚐，比較一下哪個才是自己喜愛的呢！

新埔老街 | 2 小時

來這濃厚的客家風情的小鎮，呼籲玩遍「3街6巷9宗祠」，9宗祠是必解成就，新埔有許多宗祠，且保存完整，是在地的特色文化，走完這思古幽情的宗祠巡禮，不妨來享受美食。 「柿餅、粄條、水煙腸」是在地美食，新竹特有的九降風造就了香甜的柿餅，粄條帶有濃郁的米香跟醬汁讓人回味無窮，地瓜粉漿伴瘦肉所成的水煙腸也是一絕。很喜愛這樣的傳統小鎮與美食，可以繞上半日之久，沿途的縣道旁滿目皆是金黃色的稻穗隨風搖曳。 9宗祠:范氏家廟、林氏家廟、陳氏宗祠、朱氏家廟、新埔潘屋、劉氏家廟及上枋寮劉宅、吳濁流故居、張氏。

仙草小舖 | 40 分鐘

來關西必來體驗當地特產「仙草」，尤其是這酷暑的夏日，來上一碗仙草冰沁涼消暑是多麽讓人嚮往。關西的仙草冰其實都蠻推的，只是剛好看這家好評不錯，一碗50元有芋圓跟地瓜圓，仙草則埋在很深的冰層，嫩Q光華的仙草破冰而出，光看就暑意全消！

牛欄河親水公園 | 2 小時

園裡的東安古橋為90年歷史的石砌五拱橋，古色的風韻吸引著攝影者取景，還有人來拍婚紗。 潺潺的水聲、偶有魚群越過魚梯，如魚躍龍門；徐徐的涼風，時有白鷺掠過河面，如鷹擊長空。 四月時，粉紅繽紛的花旗木將依傍著兩側河道盛開，雖然錯過了花期，卻找到這鮮黃熱情的阿勃勒，在這歷史與生態結合的公園裡，不覺度過了半晌。

ㄤ咕麵 | 40 分鐘

來關西必吃這在地飄香一甲子的ㄤ咕麵 ，樸實的扁麵本身很有嚼勁，加上油蔥與油膏，攪和後一口吃下，麵意外的入味順口！！三兄弟代表丸子有三種：墨魚、芋頭、香菇。至於為什麼是這三種，我也格外好奇，主食吃完後蠻推的湯品。不過偏甜醬汁跟小貴價格是網評上提到，台南人的我就覺得還好，久來一次也對價格比較不挑。

北埔老街 | 1 小時

曾是清領時期北埔最熱鬧的商區，也是全台古蹟密集度最高的老街，200公尺就有7座，非常適合來趟古蹟巡禮，體驗北埔的歷史跟人文風情！ 百年歷史慈天宮前，各類客家小吃美食櫛比鱗次，菜包、麻糬、鹹湯圓、擂茶，每項帶著客家純樸的風味，尤其是擂茶的DIY更能深刻體驗客家傳統文化，有著九降風滋潤的柿餅也非常適合當伴手禮。 繞著附近許多的古蹟，尤以姜阿新洋樓印象最深。應是在台劇《茶金》的渲染下，更能體會到茶葉當時的地位是何其重要、何其輝煌，又因經濟波動，週轉不靈，導致家業沒落。讓人認識茶葉在北埔當時的重要地位。 體驗客家美食、人文歷史後，來到老街內的巷弄，這裡藏有許多文青的茶堂與咖啡店，走累了，不妨進去休息享用愜意的下午茶。 附近必訪古蹟：慈天宮、忠恕堂、天水堂、金廣福公館、姜阿新洋樓、姜氏家廟、鄧光南影像紀念館。(走路十分鐘內皆可抵達)

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