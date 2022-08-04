超消暑！苗栗「良美豆花」在地冰品老店推薦 古早味豆花+香濃黑糖挫冰 手工配料自己選
udn走跳美食／涼子是也
昨天天氣超好，正中午出門熱到我汗流浹背，當VC問我想吃什麼午餐的時候，我一心一意只想著：吃冰吃冰吃冰，所以一吃完中餐立馬往良美豆花前進。
良美豆花是苗栗卓蘭在地的豆花冰品老店，傳統手工自製的豆花配料很實在，而且良美豆花還有推出網美級的浮誇冰，所以IG上也蠻紅的，可惜爆量冰是抹茶口味小孩不適合，所以這次我還是點一般豆花配黑糖挫冰，再來杯檸檬愛玉飲好消暑啊～
良美豆花位於卓蘭中正路靠近中山路叉口的位置，內用座位在騎樓下，約可容納16-20人左右。用餐採自助式，餐畢記得將餐盤回收到水槽內。
良美豆花菜單如下，有主打的豆花挫冰外，也有愛玉飲、仙草與甜湯，價位在35-120元之間。
它們家豆花可以加挫冰，所以下圖看起來很像兩盤挫冰配飲料，其實小碗那個是豆花啦～
綜合豆花，一份45元。綜合的料可以自己選或是老闆幫忙配，我直接請老闆推薦，最後上桌有紅豆、綠豆、珍珠、花豆4種。豆花吃得到真材實料的豆香，冰甜綿密還不賴。
布丁牛奶冰，一份55元。我喜歡它們家的黑糖水，香甜濃郁不會太淡，再淋點煉乳配布丁就好吃。
檸檬愛玉飲，一杯40元。檸檬微酸清香，甜度大約3分左右剛剛好，加上咕溜的愛玉，好喝順口。
這次在良美豆花吃到的挫冰豆花與愛玉我都有喜歡，本來快熱昏的我，吃完冰之後瞬間都清涼了，有到卓蘭旅遊的人可以來吃看看喔～
【消費資訊】
消費時間：2022年6月
每人平均消費約：35-150 元/人
良美豆花
電話：04-2589-2255
地址：苗栗縣卓蘭鎮中正路89號
營業時間：下午13:00-晚上21:30
公休日：週三
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