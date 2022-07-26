澎派的水果雪花冰！ 新竹竹北復古風「尋庄懷舊冰店」 特推抹茶雪花冰配西瓜球

新竹竹北美食「尋庄懷舊冰店」，竹北超夯的雪花冰專賣店，Google上有4.3顆星的高評價(846則評論)，店內有六款雪花冰的基底，可以任選配料，也有新鮮的水果可以搭配，用料豐富又實在，賣相很好，不但好吃也很好拍！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「尋庄懷舊冰店」附近有停車場方便停車，大約走個1-2分鐘即可抵達，店家有戶外的座位也有室內的位置，而店內是有冷氣開放的，如果店內有位置，當然是要坐在室內用餐啊！

戶外座位有一張圓桌，如果內用客滿又不想要等的話，就可以直接坐在外面吃冰！

店內的用餐環境還蠻舒適的，而且走的是復古懷舊風格，布置的很有味道！

店內大約有10桌，而假日的人潮眾多，內用的用餐時間限制為1小時！

復古的擺件很可愛！每個角落都很值得拍照呢！

尋庄懷舊冰店｜完整菜單MENU

「尋庄懷舊冰店」的雪花冰基底有6種口味，有牛奶、花生、抹茶、西瓜、芒果、養樂多這幾款，可以額外加配料，或是選店家搭配好的組合！（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

看好要吃的品項就直接到櫃台點餐和結帳，店家會給一個震動器，等到震動器饗了以後再到櫃台取餐！

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等紅綠燈的人 200元

等紅綠燈的人是抹茶雪花冰，加了新鮮西瓜球、新鮮葡萄、煉乳、鮮奶油、冰淇淋！顏色搭配得很好，賣相一級棒！

我們還有額外+20元加點了紅豆，店家會把配料另外裝，可以搭配著抹茶雪花冰一起吃！

新鮮西瓜做成了圓形的形狀，西瓜吃起來的甜度普普，不會太甜。

葡萄是沒有去皮的，因為我吃葡萄都會吐葡萄皮，我實在懶得剝，就PASS給老公吃了！

抹茶雪花冰的味道很溫和，吃起來不會太苦，也不會太甜！雪花冰的口感很細緻，口味還不錯！

整體來說，這間「尋庄懷舊冰店」的冰品口味選擇很多，有牛奶、花生、抹茶、西瓜、芒果、養樂多這六款口味，可以額外加配料，或是選店家搭配好的組合！這天吃的抹茶雪花冰配上西瓜球和葡萄，用料還蠻豐富的，家人吃得很滿足！而且店家沒低消～一份冰品可以讓2-3人一起享用唷。

尋庄懷舊冰店

地址：新竹縣竹北市福興東路一段290號

電話：03-657-7052

營業時間：週一至週日13:00-20:00

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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