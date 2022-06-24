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「2022桃園繡球花季」閉幕不閉園！後山花期預估盛開到7月中旬

欣傳媒／ 欣傳媒

位於復興區的台七桃花源休閒農業區深具特色，往年舉辦「桃園山城紅花節」，去（110）年轉型為繡球花季，今 （111）年共20多家休閒農場參與，其中今日前來的陽光休閒農莊，有多達14個品種的繡球花，及綠竹筍、冬筍等農產，也提供桂竹筍入園採摘的農事體驗，堪稱桃園休閒農場的代表作。

▲圖片提供／桃園市政府

「2022桃園繡球花季」展期雖在月初結束，但繡球花花期預估將到7月中旬，因此採取閉幕不閉園的方式，且復興區四季都適合旅遊，從年初的角板山梅花季，一路到北橫櫻花季、繡球花季，以及即將到來的水蜜桃產季，大家多多來復興區旅遊，來此進行地域旅遊及農業體驗。

2022桃園繡球花季以「枕山覓徑」為主題，浪漫花海美不勝收，有別以往的單點賞花模式，復興區前、後山均有種植繡球花，展期自5月7日起至6月5日，湧入超過45萬參觀人次，接下來將採取「閉幕不閉園」的方式，前山花期預計延續至6月底，賞花區包括：陽光休閒農莊、枕頭山5號農園、祿客農莊、枕頭山農莊、中興花卉農場、丸山咖啡、普拉多山丘假期景觀餐廳、櫻花坡民宿等；後山花期預計盛開至7月中旬，賞花區包括：蘋果農莊、拉拉山祕密花園、拉拉山木村的家露營區、俠雲山莊、拉拉山輕鬆園、比該溪露營區等，歡迎遊客踴躍前來賞花。

▲圖片提供／桃園市政府

欣賞完繡球花，遊客可順路至大溪百吉休閒農業體驗園區，觀賞北部爆紅的金針花毯秘境。百吉休閒農業發展協會種植17萬株金針花，面積共1萬5,768平方公尺，形成壯觀的金針花海，花期將持續至6月底，週末六、日上午9點至下午5點開放民眾免費參觀，歡迎花迷前往拍照、打卡，徜徉在金針花海。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204612

繡球花 金針花 賞花

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