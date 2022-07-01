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沒有地址的森林系咖啡館！桃園超隱匿玻璃屋「朝顏屋 3.2K」 藤蔓綠意超療癒

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

一間連地址都沒有浪漫玻璃咖啡屋-朝顏屋，沒想到平日也是人潮滿滿，它就隱藏在桃林鐵路旁，地點相當隱匿，若不仔細找，真的很難發現這間咖啡館，整間店都被藤蔓給包圍玻璃屋，外面有一大片草皮，充滿綠意盎然的氛圍，超療癒的，點杯咖啡坐下來好好休息、放空，是桃林鐵路鐵馬道最佳中憩站。

走過，路過，千萬不要錯過，這間被藤蔓包圍的森林系玻璃屋咖啡館。

朝顏屋3.2K顧名思議位在桃林鐵路3.2K處。

提供咖啡、飲品、輕食、早午餐，義大利麵、披薩等多樣化選擇，周一公休，別跑空了

玻璃屋外圍佈滿各種綠色植栽，超療癒的。

裡裡外外都充滿綠色盆栽，讓人用餐起來很舒服。

最新DM，實際DM以店家為主。

除餐點外，也有賣各種養生麵包和在地農產品可以選購。

茶水自取，不收服務費，也有提供書籍免費閱讀。

小農鮮奶70元，運動完點杯飲品補充能量。

整間店都被藤蔓包圍，若不仔細看真的很難發現這是一間玻璃屋咖啡館。

好喜歡裡面的用餐環境，每個座位都是最佳的景觀座位。

朝顏屋 3.2K：桃園區桃林鐵路3.2公里處（三元街與民光東路間）；營業時間:09:30-18:00（周一公休）

朝顏屋 3.2K就位在桃園版藍眼睙蓄光石步道旁。

下回來桃園不妨享受漫活，感受城巿中的小驚喜，享受簡單生活的美好！

今日騎乘路線：經國河濱公園-汴洲之美橋-南崁溪印象大橋-JC PARK-莫內河濱公園-三民運動公園-虎頭山創新園區-NX COFFEE-桃林鐵路鐵馬道-蓄光石步道-朝顏屋3.2K-水汴頭親水步道-來回加拍照休憩約2小時

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朝顏屋 3.2K

地點：桃園區桃林鐵路3.2公里處（三元街與民光東路間）

營業時間:09:30-18:00（周一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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