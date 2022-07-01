沒有地址的森林系咖啡館！桃園超隱匿玻璃屋「朝顏屋 3.2K」 藤蔓綠意超療癒
udn走跳美食／大海愛上藍天
一間連地址都沒有浪漫玻璃咖啡屋-朝顏屋，沒想到平日也是人潮滿滿，它就隱藏在桃林鐵路旁，地點相當隱匿，若不仔細找，真的很難發現這間咖啡館，整間店都被藤蔓給包圍玻璃屋，外面有一大片草皮，充滿綠意盎然的氛圍，超療癒的，點杯咖啡坐下來好好休息、放空，是桃林鐵路鐵馬道最佳中憩站。
走過，路過，千萬不要錯過，這間被藤蔓包圍的森林系玻璃屋咖啡館。
朝顏屋3.2K顧名思議位在桃林鐵路3.2K處。
提供咖啡、飲品、輕食、早午餐，義大利麵、披薩等多樣化選擇，周一公休，別跑空了
玻璃屋外圍佈滿各種綠色植栽，超療癒的。
裡裡外外都充滿綠色盆栽，讓人用餐起來很舒服。
最新DM，實際DM以店家為主。
除餐點外，也有賣各種養生麵包和在地農產品可以選購。
茶水自取，不收服務費，也有提供書籍免費閱讀。
小農鮮奶70元，運動完點杯飲品補充能量。
整間店都被藤蔓包圍，若不仔細看真的很難發現這是一間玻璃屋咖啡館。
好喜歡裡面的用餐環境，每個座位都是最佳的景觀座位。
朝顏屋 3.2K：桃園區桃林鐵路3.2公里處（三元街與民光東路間）；營業時間:09:30-18:00（周一公休）
朝顏屋 3.2K就位在桃園版藍眼睙蓄光石步道旁。
下回來桃園不妨享受漫活，感受城巿中的小驚喜，享受簡單生活的美好！
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朝顏屋 3.2K
地點：桃園區桃林鐵路3.2公里處（三元街與民光東路間）
營業時間:09:30-18:00（周一公休）
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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