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「桃園熱氣球嘉年華」絢麗光雕噴火秀閃耀夜空　週末限定視聽覺饗宴

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圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

2022桃園熱氣球嘉年華於石門水庫南苑生態園區盛大登場。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
2022桃園熱氣球嘉年華於石門水庫南苑生態園區盛大登場。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接繽紛暑假，滿足大小朋友的想像空間，2022桃園熱氣球嘉年華於石門水庫南苑生態園區盛大登場！首場夜間光雕秀結合熱氣球噴火橋段，搭配光雕雷射投影結合音樂節奏，帶給民眾視覺與聽覺的雙重感官饗宴。

想欣賞熱氣球於夜間不同的樣貌，絕對不能錯過夜間光雕秀，六顆巨型熱氣球於南苑生態公園草地上一字排開，搭配投射燈與雷射掃射天際、加壓火焰結合音樂節奏一起明滅伴奏， 讓熱氣球更有生命力，場面相當壯觀，讓民眾度過美好的夏日夜晚。

▲來自英國的暴龍「DYNO」高達20公尺，亮眼的橘色第一眼就能吸引眾人的目光。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲來自英國的暴龍「DYNO」高達20公尺，亮眼的橘色第一眼就能吸引眾人的目光。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

看完了夜間光雕秀，先不要急著離開，精彩的DJ聲光互動秀緊接著登場，帥氣的DJ用他精湛的技巧，現場施展音樂的魔法，並搭配實力堅強擅長炒熱氣氛的主持人，和觀眾遊客們互動、帶來一首首精彩的音樂表演，讓石門水庫的夜晚熱熱鬧鬧，嗨到最高點！

活動期間的夜間光雕秀及DJ聲光互動秀，只有週末限定（6/25、6/26），週末晚上19:00在石門水庫南苑生態公園準時展出，夜間光雕秀與DJ聲光互動秀，每場次各約15分鐘，週末每天，分別有不同的主題流行之夜、嘻哈之夜及鄉村之夜，帶給民眾一個精彩又難忘的體驗。

▲除了有各種造型的熱氣球，今年也推出夜間光雕秀，白天與夜晚各有不同景致 。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲除了有各種造型的熱氣球，今年也推出夜間光雕秀，白天與夜晚各有不同景致 。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲來自巴西的劍龍「Steggy」高度約22.5公尺、寬度約17公尺，藍綠色的外型充滿了朝氣。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲來自巴西的劍龍「Steggy」高度約22.5公尺、寬度約17公尺，藍綠色的外型充滿了朝氣。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

今年活動最大亮點就是邀請到從未在台灣亮相過的超萌恐龍熱氣球，來自英國的暴龍「DYNO」高達20公尺，亮眼的橘色第一眼就能吸引眾人的目光，咧嘴大笑的逗趣外型就像掛在天上的一抹微笑，肯定萌翻眾人；還有來自巴西的劍龍「Steggy」高度約22.5公尺、寬度約17公尺，藍綠色的外型充滿了朝氣，搭配上活靈活現的大眼睛，淘氣又可愛的模樣，不禁令人會心一笑。

除了天上飛的超萌恐龍之外，活動的另外一個亮點，就是將現場打造成史前侏儸紀公園，利用南苑生態公園的天然地景，以四隻巨型仿真恐龍展品，暴龍、雙脊龍、甲龍及腕龍，恐龍做工細緻、栩栩如生，讓人感受到巨大恐龍帶來的震撼感，預期將成為打卡熱點。

現場還有適合親子同遊的恐龍探索樂園，一系列的親子互動遊戲，完成指定任務即可獲得限量好禮一份，一系列的周邊活動讓人從天上玩到地上。

更多活動詳情請上活動官網（http://www.balloon.tycg.gov.tw/），或至

「樂遊桃園」臉書專頁（https://www.facebook.com/traveltaoyuan/）查詢。

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熱氣球 光雕秀 公園

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