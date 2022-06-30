桃園發財車「開漳烤玉米」50元能吃到　南部白玉米＋獨門醬汁炭烤入魂等也值得

當日沒有現採玉米就不賣？

講到桃園發財車烤玉米，應該很多人都認識這家，老闆很堅持，只使用當天一早現採玉米，不然他寧願公休不賣，「開漳烤玉米」在桃園各區固定點跑，剛好一直沒有在我的生活圈，所以一直無緣吃到，今天特地來堵它！烤玉米最便宜一支50元，獨門醬汁加上炭烤入魂，有人為了這一味可是跟著發財車跑耶～

開漳烤玉米 在哪？

烤玉米發財車，在桃園大溪、中壢和蘆竹定點賣，每週三、週六下午約三點半，會在祿貝爾幼稚園門口旁（蘆竹區光復路20號），看到這一台小貨車寫著烤玉米就是囉～

星期一：大溪埔頂仁和宮附近

星期二：華勛仁德四街

星期三 ：祿貝爾幼稚園門口旁(蘆竹區光復路20號）

星期四：公休

星期五：中壢林森國小附近

星期六：福祿貝爾幼稚園門口旁(蘆竹區光復路20號）

星期日：公休

南部白玉米

一早採收的新鮮玉米，每日從南部運送上來，當日如果沒有收到，就不會營業喔！

有的烤玉米攤會煮過或蒸過再烤，開漳堅持用“生玉米”直接炭烤，生玉米外層葉子帶鬚都是現場處理，看著生玉米在旋轉台上加熱燒烤，不停旋轉看起來真療癒，表面稍微烤過就會拿到旁邊備用。

開漳烤玉米堅持傳統烤法，用木炭慢慢把生玉米烤熟，烤台旁有四罐醬料，邊烤邊把焦黑處刷刮掉，繼續刷醬繼續反覆炭烤，來過的朋友就知道，現場只有老闆一個人烤，建議大家真的要多點耐心，最好提前三點半一到就現場等。

一靠近就能聞到陣陣炭烤香氣。

早到的鳥兒有蟲吃，我們是第二組客人！等的速度就很快，直接現場嗑起來。

開漳烤玉米價格

開漳烤玉米分成三種價格，有50元、60元和70元三種長度，我們點了50元和70元兩種，讓大家看一下差在哪？50元很明顯上頭縮小一圈，小支很適合小朋友或是當點心吃，70元吃完真的都半飽，晚餐可能吃不下啦。

老闆說用生玉米去烤，刷醬汁才能巴的緊緊，取出來的烤玉米，袋子裡還真的沒有殘醬！

本土玉米閩南語人稱「土種仔」！白色的玉米比黃色玉米更有嚼勁，烤玉米表面刷醬好均勻，表面醬料烤到有點焦化，看起來就好好吃！

老闆自創的靈魂烤醬，是甜鹹交織的重口味，加上玉米本身風味，香濃滋味在齒頰間迸發，先是軟Q接著是一層嚼勁，不知道大家覺得如何？我個人覺得挺ㄙㄨㄚˋ嘴，一吃就停不下來，不知不覺小支就吃完了。

＊當天現採白玉米＋獨門醬汁加炭烤入魂，當日沒有收到限採玉米就不營業，如果不想撲空，建議營業前打電話詢問一下，老闆說營業時間沒有人接，應該就是有營業喔！是忙到沒有時間接電話。

開漳烤玉米

電話：0933102389

地址：祿貝爾幼稚園門口旁（桃園市蘆竹區光復路20號）

營業時間：星期三、星期六 15:30開始賣

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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