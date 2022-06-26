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吹海風、騎單車、逛動物園！ 探索新竹市IG網美景點 跟著孩子視角玩一天好繽紛生動

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作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-05-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 南寮魚鱗天梯、南寮漁港、新竹市立動物園。 長年居住在自己熟悉的城市，為求省心，日常所需的一切幾乎都有了固定軌跡，即便嘗試走出家門探索新路線，可能也不知道從哪裡開始； 那就今天吧！跟著孩子視角，給自己一個新的機會，一大早來到適合騎單車的南寮漁港，吹吹海風、挑挑海鮮～再前往總是有人在健走、散步的新竹市動物園，以及綠地如茵大草皮與嘻笑聲的愛家農場放空一下午，玩一整天，心靈也不自覺變年輕了～

南寮魚鱗天梯 | 30 分鐘

南寮漁港是一個人們適合遊憩休閒為主的觀光漁港，串聯了漁人碼頭、波光市集、魚鱗天梯、以及一路騎往香山沙丘和賞蟹步道的17公里海岸線單車道。 老實說，南寮魚鱗天梯側面拍起來真的漂亮，藍天照映灰白階梯，像是站在外星球的廢墟一樣，不過橘黃色夕陽西下景色應該會更美喔！

南寮漁港 | 1 小時

一早南寮漁港人潮滾滾，一盤盤新鮮漁穫，逛起來其實是蠻過癮的～ 我們一攤又一攤經過，就買了好多食物，畢竟等下要去動物園野餐，那些令人食指大動的鮭魚鮪魚旗魚花枝生魚片、炒飯炒麵炒青菜鮮魚湯，代客料理的清燙小捲、蝦子和蛤蜊⋯ 媽媽們都殺紅了眼，到底是餓多久啊哈哈！

新竹市立動物園 | 2 小時

一座沒有鐵籠、沒有鐵欄杆的動物與棲地展示場域，會是什麼樣貌？ 新竹市立動物園的動線流暢和透視感極佳，林水環境、動物與人類觀察席共處一區，各個角落盡是和諧舒適的畫面，人們就像散步到了鄰家公園一般輕鬆自在。不只是場域規劃，更多人文巧思也走入園區，一道道輕跳繽紛的色調圖卡取代生硬的指引文字，人們休憩區與觀賞動物的視角也打破了傳統框架，以水平、俯視、仰視、前方、後方等高低視野與角度探索，就好像置身在真實的野外棲地一樣。 原來啊，只要減少了籠子，就能讓人們既熟悉又陌生的動物園有了嶄新面貌。喜歡吃西瓜的河馬樂樂、與6歲孩童智商相仿的婆羅洲紅毛猩猩、穿過下沉式景觀隧道看見孟加拉虎和馬來熊、猴島區蹦來蹦去的長臂猿家族，以及共享一片草原的伊蘭羚羊、矮種馬、山羌、鴕鳥等，認真逛上一圈，無論成人、孩童都能大開眼界。 走進動物園，人們無需過度周章和刻意安排，無論是遛小孩、翹班約會、放逐自我、或只想喝杯咖啡隨性走走，這座友善動物與環境的生活空間，隨時都能讓你親近。

愛家農場 | 3 小時

如果不是與孩子們一起去郊遊，恐怕就少了探索親子農場樂趣的機會！逛完動物園，我們來到距離新竹市中心不遠的愛家農場，踏青午休暨用餐！ 綠油油的緩坡大草坪，大大小小的野餐店、帳篷繞著大樹下簡易擺搭，孩子們最愛的小火車、以及爸媽最想讓孩子去打發時間的戲沙池和小動物區⋯ 待在愛家農場享受暖陽午後時光，一個下午就過去了，玩餓了再到附設親子餐廳享用義大利麵、燉飯或排餐。

新瓦屋客家文化保存區 | 1 小時

新瓦屋客家文化保存區，與其說是客家古蹟與聚落保存區，不如說是一個藝術小村落或假日市集的無圍牆空間；古早味的三合院裡有藝廊、咖啡廳、手作工作室，草地一旁還有或者集團旗下的或者書店和或者蔬食，幸運的話，除了遇到假日市集，也可能碰上小型展覽唷！

或者 Or Book Store | 1 小時

或者書店位讀者打造了六條不同樣貌的書列步道：營造、網絡、橋樑、幸福的動力、意義的流浪、回歸，你可以依循自己的興趣和喜好，巧遇每一本書；清爽的空間規劃，還有茶室和室空間，適合親子共讀或是書蟲坐臥。

或者書店 / 或者蔬食 | 2 小時

吃了一整天，確實晚上也不太餓！既然如此就來盤低卡少熱量的蔬食餐點吧～ 或者書店二樓是或者蔬食，你找的到外面餐廳少見的蔬果食材和料理巧思：鮮果芥末籽醬沙拉、起司蘋果烤餅、百菇米粉湯⋯ 怎麼又突然餓了起來，趕快結束這一回合啦！！！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：新竹市區｜跟著IG網美景點玩一天，孩子視角好繽紛好生動！

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