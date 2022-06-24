桃園香雞排蚵仔煎花枝羹　在地人經典不敗的「三寶下午茶套餐」隱身黃昏市場

位於南崁黃昏市場內，很多人都是為了這一家而來。在地人從小吃到大，經典三寶 下午茶套餐，百吃不膩的古早味，至於我個人偏愛雞排跟煎的酥酥脆脆的蚵仔煎，花枝羹我真的還好，個人口味問題。

南崁香雞排蚵仔煎花枝羹｜交通位置

位於南崁仁愛黃昏市場最外圍，就在公一地下停車場對面。以前在南崁街上後來搬來仁愛黃昏市場，還是熟悉的味道，傳統的做法。

黃昏市場內的座位很充足，下午茶時間經常看到人潮。

這一家生意是最好的，看店內人手就知道了。

南崁香雞排蚵仔煎花枝羹｜MENU

原本均一價是60元，後來5元5元分次漲，現在均一價是70元了喔，其實好吃的話還是會買單啦。

我本身就不是很愛甜甜的羹類，所以每次來都只點這兩樣。但在地人通常都是這三種經典套餐直接來一份的，下午茶吃很好。

香雞排

其實就是很好吃的協力雞排外酥內嫩又多汁，醃製的香氣就很協力。

這一家的雞排我是真的很愛，火候各方面都掌控的很好，絕對是好吃的雞排。

蚵仔煎

桃園這邊從小吃到大的蚵仔煎大概就是這個樣子，就跟桃園觀光夜市 嘉義順 蚵仔煎生炒花枝羹 桃園總店 很像，聽說出自同門，都是在地老店。

三醬合一，口感上是以甜甜的粉紅米醬為主再輔以醬油等三醬調合。吃起來鹹甜鹹甜的，還有新鮮的蚵仔，主要是煎的脆酥脆酥很好吃啦。

這裡的蚵仔煎比較厚實，蔬菜量頗多，煎的酥脆感是優勢，但也相對比較油，吃多會稍嫌膩口。不過這一家會讓我一再回訪的就是雞排了！不輸外面雞排專門店喔。

南崁除了這一家以外，還有幾大經典名店，如大小魯肉飯、阿三便當、老大秋牛肉麵..等，提供給大家一併打包覓食用。

南崁 香雞排蚵仔煎花枝羹

地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段31號

電話：03-3219603

時間：下午1:00 – 下午10:30（每週一、二公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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