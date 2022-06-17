新竹「青草湖」景觀步道升級！SUP、天鵝船體驗人次創新高 全新入口意象8月登場
新竹市府近年投入超過1億元改善青草湖整體環境，包括清除湖底淤泥、打造全新景觀步道，今年4月起更引進SUP、天鵝船等親水活動，每月吸引高達2萬人造訪。新竹市長林智堅邀請民眾連假體驗全新青草湖，也宣布市府再升級青草湖環境，投入550萬元改造入口意象，拓寬及串聯周邊人行道，預計8月完工。
▲圖片提供／新竹市政府提供
青草湖生態豐富，更是水域陸域活動雙棲聖地，因水波穩定是全台首屈一指大規模半封閉式水域場地，市府近年大改善周邊環境，打造180度湖景步道、親水步道、浪漫約會平台，更推出全新水域遊憩活動，今年引進全新天鵝船5艘、加上原有傳統腳踏天鵝船8艘，另有SUP立式划槳、SUP龍舟板、龍舟板動力遊湖等。自4月正式開放水域遊憩活動以來，青草湖在2個月期間已吸引約6千人次體驗。日前「青草湖水域遊憩中心」更攜手清華大學師生，推出「開箱青草湖」活動，盤點青草湖4大特色，分別為「水域遊憩」，邀請大家來玩SUP立式划槳與天鵝船；「陸域遊憩」則是周邊的自行車道與全新整修開放的環湖步道。
▲圖片提供／新竹市政府提供
「人文歷史」帶領大家造訪青草湖周邊的鳳凰橋、映月橋、青草湖完工紀念碑、靈隱寺及無上和尚紀念公園等私房景點；「自然生態」則指青草湖擁70多種喬木類樹種、30餘種鳥類，還有多樣水生植物、常綠竹類等豐富生態。青草湖水域遊憩中心天鵝船體驗為現場報名，SUP立式划槳則須線上預約（https://pse.is/48zlf5），也可規劃客訂行程，相關活動細節請參考臉書（https://reurl.cc/Gxaq23）。市府表示，此次青草湖入口意象工程有2大重點，第一，因現有入口意象坐落明湖路及775巷旁的人行道上，既難以辨識、指向不佳、雜亂且阻擋行人通行，設計團隊以青草湖水岸意象設計，使用金屬材料，高低、前後錯落，打造「青草湖」文字及景色，呈現漫漫綠草規律地搖擺，及湖面被撥亂而產生的波紋流動感。第二，為符合周邊社區民眾及遊客步行使用需求，此次將明湖路人行道阻礙物清除，並拓寬人行道至2.5公尺以上，延伸至煙波飯店出入口旁，改善原有行人只能走車道的窘境，提升人行友善。城銷處表示，市府持續推動青草湖周邊環境改善，除109年完成明湖公園改造計畫，也改善青草湖整體生態與親水環境，此次入口意象8月完工，歡迎民眾前來享受漫漫青草、粼粼波光的湖光山色。
▲圖片提供／新竹市政府提供
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203078
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