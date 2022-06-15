純白建築超夢幻！ 新竹文創館「雲云之丘」新意境 2024再現日治古蹟新風貌

未來新竹文創館模擬圖；圖片提供／新竹市政府

近年來新竹市的「城市美感再造」計劃，像是新竹市立動物園的改造、下竹町-新竹南大路日式警察宿舍歷史建築及百年東門市場的翻新，或是新竹漁港的「波光市集」等，讓新竹這座百年古城，不僅保留下原有歷史故事，也重整出更宜居的都市生活空間。而近期除了上次提到的「新竹大車站」改造案外，位於公道五路上原為台肥新竹廠舊倉庫的「新竹文創館」也預計將在今年9月動工改建，預期於2024年正式對外營運！

「新竹文創館」於日治時期興建，後由台肥公司承接作為新竹廠倉庫使用，占地約4300坪，總共為3連棟及2層樓歷史建築，鄰近竹科以及新竹市中心，原用為購物商場但於2016年停止營運，目前已閒置超過6年。

此次「新竹文創館」修建工程由潘冀聯合建築師事務所操刀設計，在保留舊倉庫的歷史建材及意象下，將舊有建物向上延伸5層樓打造出共8,900多坪商場餐廳及文創商辦空間。由帶基地鄰近竹科園區，原為台肥舊倉庫，設計則以鋼結構創造輕巧通透的純白建築意象，用以呼應台肥舊倉庫的形貌質地。此館將匯集商場、文化展演、餐飲、文創商辦等複合機能的使用，在都會型的科學園區中扮演創新藝文產業的商業核心。

文化局表示，「雲云之丘」前身為台肥舊倉庫，屬三連棟、二層樓建築，毗臨交流道、台鐵北新竹站與六家線千甲站，距離竹科僅10分鐘、市區僅8分鐘，交通及生活機能良好。該館座落於藝文高地內，與國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館為鄰，結合商場、文化表演、展覽、科普及藝術教育等機能，未來將蛻變成國家級新亮點。

未來新竹文創館模擬圖；圖片提供／新竹市政府

負責設計的潘冀聯合建築師事務所則表示，為了呼應藝文高地所被賦予了「大地的起伏，風的線條」這樣一種情致風貌，新竹文創館以「雲云之丘」 為設計概念，在充分保留了舊建築風貌的基礎上，進一步融接新的空間量體與機能，並從都市生活步調與空間體驗轉換的視角，捏塑形體姿態。

而煙波集團也預計在新竹文創館完工後，以首度跨足經營商場的角色進駐，以「科技藝術」、「在地永續」、「共玩共學共創」三大核心理念，匯集商場、餐廳、文創商辦空間，讓新竹文創館成為新竹人假日逛街打卡新地標。新竹文創館預計在2024年正式營運，成為新竹規模最大「竹科X園區-藝文高地」休閒特區外，民眾更可經由新竹文創館串聯鄰近的國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館、商場及文化表演空間等，也漫步於在地歷史、文化與古蹟建築的氛圍之中。

未來新竹文創館模擬圖；圖片提供／新竹市政府

==========

更多建築旅行、生活品味、設計相關活動請上【欣建築】

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204274