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國際認證幸福慢城！漫遊客家與部落風情並存的「南庄」　享慢節奏生活

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

南庄，台灣4座國際「慢城」之一，這個源於義大利的新城市哲學，對於市鎮的人口數、文化保存和環境保護都有嚴格標準，倡導的是一種慢節奏的生活概念。走訪南庄，街角轉彎和地上經常可見國際慢城組織的橘色蝸牛標誌，提醒人們放慢腳步品味南庄的詩情與花意。

▲南庄百年郵局外觀古樸，是拍照熱點。
▲南庄百年郵局外觀古樸，是拍照熱點。

　

漫遊南庄鄉鎮　速度快慢自己掌握

透過隨心所欲的漫步節奏，最能體會南庄的閒情逸致。近年，南庄鄉的市鎮中心逐漸發展成帶狀商圈，從兩層樓高的日式木構建築、店鋪匯聚的桂花巷、貓咪穿梭的情人巷、花藝繽紛的南庄遊客中心，到彩繪裝飾牆面的十三間老街、康濟吊橋對岸的南江老街與南江水岸廣場，細細遊逛，有滋有味。

▲南江水岸廣場景色清麗，視野遼闊。
▲南江水岸廣場景色清麗，視野遼闊。

南庄老街旁的「東村宿舍」共有三幢80多年歷史的日式黑瓦木屋，原是日治時期台灣總督府專賣局的分駐事務所，重新整修後去年開始委外營運，遊客可以參觀拍照、喝咖啡、換穿和服，享受濃濃的日式風情。

▲參加東村宿舍的和服體驗，可以在宿舍內外盡情拍照。
▲參加東村宿舍的和服體驗，可以在宿舍內外盡情拍照。

午餐時間，康濟吊橋旁的「老家米食堂」，主人夫婦翁文耀、陳淑綺將客家手工米食發揮得淋漓盡致，除了客家大湯圓、糯米炸湯圓、米苔目上桌就被一掃而空，招牌的五行(米鹿)湯(米齊)，又稱牛汶水、俗稱麻糬，選用天然薑黃、竹炭、抹茶、紅菜根製作，口感Q彈賣相好，傳遞客家米食的精神。

▲老家米食堂的招牌五行(米鹿)湯(米齊)湯，以薑黃、竹炭、抹茶、紅菜根製作，口感Q彈賣相好。
▲老家米食堂的招牌五行(米鹿)湯(米齊)湯，以薑黃、竹炭、抹茶、紅菜根製作，口感Q彈賣相好。

　

石壁部落體驗染織　品味山餡甜點

泰雅族語Raisinay意為峭壁，依偎在南庄東河村高聳山壁下的「石壁部落」則是泰雅的秘境，部落內的「石壁染織工藝園區」由原織藝術家林淑莉創立，是體驗原民染織藝術、原味民宿的好場域。兒子林孟儒和媳婦就在隔壁經營「山餡甜點」，食材皆取自山林，在地小農栽種的苧麻、馬告、芭蕉，族人在加里山培植的得獎烏龍和紅茶，都成為甜點素材。

▲石壁染織工藝園區的苧麻染布課程非常有趣。
▲石壁染織工藝園區的苧麻染布課程非常有趣。

▲原織藝術家林淑莉創立的石壁染織工藝園區，致力推廣並傳承泰雅族的傳統文化。
▲原織藝術家林淑莉創立的石壁染織工藝園區，致力推廣並傳承泰雅族的傳統文化。

夜裡，下榻蓬萊鄉的南庄蔓森活民宿，山林景觀餐廳的每道料理都令人回味，尤其是蓬萊村南庄養鱒場以18度純淨山泉水養殖的鱒魚，簡單以胡椒和鹽醃漬半天，無論火烤、香煎都十分美味；另一道花生豆腐，口感軟嫩、豆香濃郁，老少皆宜；加上道地的客家紅燒肉、春季桂竹筍、客家小炒，美味不輸餐館。晨起，在花園呼吸新鮮空氣，享受鄉村的鳥語花香，也可在民宿外逛竹林、漫步桐花樹下，同樣愜意。

▲南庄蔓森活民宿山水環繞，讓人也羨慕起園區的貓咪。
▲南庄蔓森活民宿山水環繞，讓人也羨慕起園區的貓咪。

▲南庄蔓森活民宿的四人房，窗外綠油油的景色令人心曠神怡。
▲南庄蔓森活民宿的四人房，窗外綠油油的景色令人心曠神怡。

　

景點資訊

東村宿舍

地址：苗栗縣南庄鄉東村75號

電話：03-782-5220

時間：10:00-18:00（週三公休）

消費：和服體驗2小時350元

　

老家米食堂

地址：苗栗縣南庄鄉大同路25-1號

電話：03-782-2882

時間：11:00-18:00（週三、四公休）

消費：五行(米鹿)湯(米齊)90元、客家大湯圓90元、手工米苔目70元、糯米炸湯圓90元、古早味蘿蔔糕70元

　

石壁部落

地址：苗栗縣南庄鄉石壁21鄰4號之2號

電話：03-7821777

時間：09:00-17:00（週二公休，假日全面開放，非假日僅接受預約）

消費：植物染色DIY每人250元起（5人開課，20位以上提供免費文化解說）

　

山餡甜點

地址：苗栗縣南庄鄉石壁21鄰21號

電話：037-821-777

時間：09:00-17:00（一至五公休）

　

南庄蔓森活民宿

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份9鄰7-3號

電話：037-825-666

　

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