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來趟超質感微踏青！ 桃園都市「文青一日遊」 露營氛圍的咖啡廳、多種酷收藏的風格選物

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作者：Funliday-金魚豆花吃上隱

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-06-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 大城小露 Urban Campground、鞠分號、桃園中正藝文特區商圈。 大家好！我們是金魚豆花，是兩位在新竹唸書的愛吃大學生 也很喜歡探索任何好玩好逛的地方。接下來就是今天の推薦

大城小露 Urban Campground | 2 小時

這次我們離開新竹，往北到了桃園啦！ 騎車路程雖然要1個多小時，但天氣很好，既沒有大太陽也沒有下雨，老天爺對我們太好了吧！這次我們的行程，由於天氣預報說會下雨的關係，大多安排在室內，想呈現都市中微踏「青」的行程，對桃園有興趣的各位，就跟我們一起看下去吧~~ 第一站我們來到「大城小露」，是一間可以享受露營氛圍的咖啡廳。店裡有非常多的露營用具，都是可以現場購買的；背景播放的蟲鳴鳥叫白噪音，讓人感覺身處戶外般放鬆；帳篷4人座位區可以體驗，不過要記得先預約！ 餐點方面，我們點了露營肉醬烤餅、露營濃湯、肉桂卷和阿茲特克，烤餅越嚼越香，單吃就很好吃，沾上肉醬一起吃更添風味，肉醬中的肉丸滿鮮甜的，肉香味也有出來；濃湯的話我們覺得比較一般般，湯頭微濃香氣也夠，但喝起來粉粉的🥲；肉桂捲口感扎實，很像是一般麵包口感我們很喜歡，肉桂味不會太重，濕度也剛好相當推薦！最後是飲品阿茲特克，由巧克力酒、咖啡酒和黑咖啡混合而成，同時喝的到三種風味，熱熱喝很讚，建議喝之前可以攪拌一下，酒會沉澱在下面，上方會有比較多的巧克力和咖啡味~ 很開心來到這邊，在繁忙的城市中，享受片刻的安寧與放鬆，順便體驗假露營的感覺。

鞠分號 | 2 小時

咖啡廳接力賽，第二站我們來到鞠分號，是一間由古宅改建而成的咖啡廳，店內氣氛也相當不錯，沒有太大聲的咖啡機、也沒有大聲講話的客人。黑糖燕麥奶黑糖香氣十足，燕麥奶味非常濃郁好喝，不過覺得有點甜；紫芽山茶茶不澀口，回甘清甜，提振精神好幫手，在這邊稍微工作、休息了一下，前往下一站~

桃園中正藝文特區商圈 | 1 小時

第三站我們來到中正藝文特區商圈附近走走逛逛，這裡車水馬龍、高樓大廈林立，不愧是市區地段最貴的蛋黃區阿，進入展演中心一樓走了一下，有一些可愛的文青小店，但超快就走完了（大概10分鐘），最近好像剛好在整修，所以也沒有什麼活動或是展覽，不過藝文廣場到是挺多人的，很像大型公園，看到廣場周圍還有其他建築物等待完工，相信未來幾年內這邊會變得更熱鬧繁華。

Motive 家具&選物 | 1 小時

吃飯前我們到了一間酷店逛逛，是無意間在IG上看到的家具店「motive家具&選物」，店內的家具和擺設大多來自荷蘭和丹麥，非常的有質感及風格，老闆更有許多酷收藏（比如 70 80年代美國麥當勞店內的擺設），雖然我們荷包不允許我們亂買，但喜歡這些酷東西的人絕對可以在這裡待上一段時間，細細觀賞、品嘗這些選物！

LLLpizzeria.參角披薩坊 | 2 小時

最後的晚餐時間，我們到了LLLpizzeria.參角披薩坊，網路上號稱「桃園最強披薩」，到底有多厲害呢？主廚曾經到澳洲披薩名店「400 Gradi」打工度假，因為忘懷不了那裡的披薩，決定將這些味道帶回台灣。店內披薩是正統的南義大利拿波里披薩，比起我們一般吃到連鎖店的披薩，餅皮會來的濕潤許多，披薩有白、綠、紅三種分類，口味眾多，選擇性障礙者注意。 芝麻葉沙拉十分厲害，芝麻葉超香、加價的生火腿不過鹹，加上起司粉和巴薩米克醋堪稱完美；焗牛肝蕈菇薯泥是人氣品項之一，上桌的那個香氣讓大家自行來體會XD，焗烤不會太厚，薯泥調味超讚，加上蕈菇增添口感和風味，第一次來一定要吃吃看；最後是主角披薩，口味太多真的好難選，挑了人氣品項「參角夏威夷」，鳳梨醬由店家自製，甜度比外面吃過的都低，跟這個口味超搭。披薩非常濕潤，火腿、羅勒、奧勒岡葉各司其職，餅皮Q彈又帶嚼勁，越嚼越香，調味愛到不行，是一塊不能再完美的披薩，之後如果再來桃園，一定會想回訪，喜歡吃披薩的人絕對不能錯過！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：[金魚豆花]桃園都市質感微踏青

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披薩 咖啡廳 露營

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