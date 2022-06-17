超大包還會爆汁！ 竹東市場美食「阿英湯包」 有整隻蝦仁的蒸餃鮮美多汁，人氣超旺盛

在竹東應該是阿英湯包最為超人氣了！每次來到東林路夜市總是想回來這裡尋找記憶美食，他們的湯包除了夠大顆外，重點是皮薄多汁，內餡很夠份量。此外小米很愛吃他們羊肉羹或魷魚羹，一樣是料多好吃！聽到這麼多到底長怎樣？還沒吃過的朋友快跟著小米去看看吧，GO！

阿英湯包位置及停車方式

阿英湯包位於夜市的中心點，是仁愛路跟東林路交叉口三角窗位置，在一個賣果汁攤位斜對面，看到人潮就找到他們了！

PS. 附近的圓環及公有停車場位置很多，對開車的朋友來說很方便～

阿英湯包環境介紹

他們位置在騎樓下，雖然很容易坐滿，但東西好吃大家會吃很快，吃完也不會久留，所以客滿時等一下就會有位置。

位置找到後 ，餐具及醬料是自行取用，他們蒜蓉醬油及紅醋是必備的，別忘了。

阿英湯包菜單目錄搶先看

阿英湯包只賣四種東西，有鮮肉湯包 60元、蝦仁蒸餃 70元、羊肉羹 50元及魷魚羹45元，隨著多年來物價飛漲，多少還是有漲價一些些，不過為了維持品質這也是無可避免的事～不過小米覺得60元可以吃到大顆又多汁湯包，還是覺得很不錯啦。

湯包或蝦仁蒸餃都是現擀現包現蒸的唷～

阿英湯包用餐心得分享

來開動吧！湯包+蒸餃是必點的。再搭羊肉羹或魷魚羹是不錯的組。

鮮肉湯包 60元， 一籠有6顆，每個size很大唷，湯匙也放不下它的”體積”。

這樣一大包光看就很過癮了！

食用時建議大家要放在小碟或湯匙，不然咬下是真的會噴汁及燙口！大家看看湯汁爆汁的流出，實在太犯規了！

而且鮮肉色澤看起來很新鮮，調味剛剛好，加上蔥香及湯汁真的好好吃～至於湯包皮是夠薄又帶Q的嚼勁。

對了，老饕吃法就是沾上紅醋，酸V的醋香有解膩及提味的作用，沒這樣吃過的朋友記得要試看看。

蝦仁蒸餃 70元，一籠有8顆，每顆看起來都是有飽滿的內餡。

其實以他們價格可以做到這樣size的蒸餃及湯包小米是覺得很超值呢！

內餡是鮮肉再加蝦仁，一樣是有湯汁的蒸餃！蒸餃的皮是比較厚一些的有Q口感，與湯包的口感有區隔不同，內餡有肉肉的甜味及蝦子的鮮味， 很不錯吃～

魷魚羹 45元，是沙茶口味及份量都不錯多，魷魚有Q彈的口感。

羹湯不是那種重口味容易吃膩的口感，可能是他們加了不少蔬菜去熬煮吧，可以喝得到蔬菜所引出來的甜味。

阿英湯包

地址：新竹縣竹東鎮東林路32號（東林路和仁愛路交叉口）

電話：0926 112 711

營業時間:15:30 ~ 00:30（公休日請洽店家）

（現金交易/無低消/無服務費/附近公有停車場）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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