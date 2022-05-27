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國際級「孔雀」燈組點亮龍潭大池 每晚七彩浪漫展演

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2022桃園燈會主燈-天空之城中的「孔雀」燈組，再次點燈了。　圖：桃園市政府觀旅局／提供
2022桃園燈會主燈-天空之城中的「孔雀」燈組，再次點燈了。　圖：桃園市政府觀旅局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022桃園燈會於今年2月結束展出，雖在疫情期間採靜態展示，在燈會期間仍吸引超過20萬人前來參觀，其中原本藏身在主燈「天空之城」框架中的「孔雀」燈組，經過2個月的整理及施工，再度亮相於龍潭大池！

▲孔雀燈組點亮龍潭大池絢爛浪漫氛圍。　圖：桃園市政府觀旅局／提供
▲孔雀燈組點亮龍潭大池絢爛浪漫氛圍。　圖：桃園市政府觀旅局／提供

▲在白天陽光照射下，孔雀與水波呈現七彩的美麗光影變化。　圖：桃園市政府觀旅局／提供
▲在白天陽光照射下，孔雀與水波呈現七彩的美麗光影變化。　圖：桃園市政府觀旅局／提供

「天空之城」是由紐約時代廣場跨年水晶球設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良Sammy聯合創作，燈會期間磅礡的聲光效果，吸引民眾駐足拍照。為了延續燈會期間亮點燈組，特將最受歡迎與喜氣的孔雀燈組重新移置桃園浪漫觀光景點龍潭大池，並將此國際設計大師作品提交德國國際紅點設計參賽。

目前燈組已於龍潭大池西岸完成整體安裝與試燈工程，未來將讓龍潭大池呈現出更多面向的質感與浪漫氛圍，在白天的陽光照射下，孔雀與水波呈現七彩的美麗光影變化，夜晚的燈光秀則與龍潭大池吊橋七彩光影互相襯映，增添龍潭大池日夜都美麗的觀光新亮點！孔雀燈組展演秀將於每天晚上6點至10點於龍潭大池吊橋旁展出，每半小時有燈光秀。

桃園燈會期間另一個深受民眾喜愛的「桃花林」主燈，近日更獲捷報，榮獲義大利國際設計大獎(A'Design Award)的燈光裝置藝術及設計獎 ( Lighting Products and Lighting Projects Design)殊榮，讓桃園展出作品在國際比賽上再次大放異彩、獲得肯定！

「桃花林」以360度的LED燈光展示桃園四季花卉及一休區一花卉的農業意象，本次獲得國際設計大獎，是對於桃園燈會的肯定，因所需場地空間限制原燈組無法續典藏，但燈組之美仍可透過「2022桃園燈會」Youtube影片一飽其特色！

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燈會 吊橋 觀光

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