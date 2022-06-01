美味日料不踩雷！ 排隊名店「魚鮮會社」隱身桃園77藝文町，4.8星高評價享用CP值美味丼飯

當了偽自由業之後的生活其實挺愜意，這天在桃園工作結束後隨手滑了一下中午要吃什麼，看了附近就屬這家魚鮮會社在Google評論4.8顆星高分，想也沒想就前往，而這家魚鮮會社坐落在桃園77藝文町中，其實也是新竹名店北上桃園的第一家分店，而在日式宿舍群品嘗日式料理更是別有一番風味，如果在桃園市區不知道要吃什麼我覺得倒是一個不會踩雷的安全選項喔。

魚鮮會社（桃園藝文町店）

電話：（03）334-0108

地址：桃園市桃園區中正路77巷7號

營業時間：週一~週日 11:30 ~2:00、17:30~21:00（星期二公休）

粉絲專頁｜線上訂位

桃園77藝文町用餐首選：魚鮮會社

桃園77藝文町規模不算大，但整體來說也是相當有味道的，好天氣來散步享受這片木造建築與綠意，是屬於桃園人的悠閒。

桃園77藝文町昔為日治時期官署宿舍，可溯及至1920年建造給公務員居住，也是桃園少數保留日式木構造物之建築形式之宿舍群，見證日治時代至今的桃園市區街廓，重建後結合文藝發展，除了有六藝展覽坊與警本部辦公室，不定期也有文創市集舉辦，園區內設有兩家餐廳：成真咖啡、魚鮮會社。

魚鮮會社 店家環境

因為不吃生食，所以日式料理我也很少品嘗造訪，這家魚鮮會社從新竹紅到桃園，提供的品項也蠻完整的，生食熟食都有，我自己覺得還算適合家庭及朋友聚餐，價位的部分我覺得以日式料理來說算平價喔！

在百年日式老屋品嘗日式料理覺得又更加合理了，重點是不用花太多錢就可以有種偽出國的感受。（到底是有多想念日本啊！！！）

假日用餐時間生意相當不錯，家庭客與朋友聚餐都有，幾乎是接近滿位，有點出乎意料，畢竟桃園車站周邊的美食也不算少啊。

窗邊的位置我自己覺得相當有味道。

我們在用餐時間接近結束後進場，盡攬這片美景，木造窗烘托戶外的整片綠意，享受慵懶假日午後。

魚鮮會社 菜單Menu

魚鮮會社 餐點表現

當天前往用餐前其實就是憑一個感覺，當然也擔心不小心踩到雷，但從一進來坐下到食皿的擺放等感受都還算是有點儀式感，畢竟我原本就以為可能是像吉野家或定食八那樣平價的等級而已，實際的感受真的好很多。

一入座會提供菜單表格點餐，也有一本含有滿滿圖片示意的菜單，這部分就比較沒有儀式感(笑)，點完餐桌面也有服務鈴，店員會再過來確認菜單，桌上有薑片跟醬油供使用。

綜合生魚片(5片) $250

魚鮮會社最自豪的便是每日新鮮魚貨產地直送的當季最新鮮食材，因為不吃生所以整個都給老公完食了，算是有解了一些他想吃生魚片的癮，漁獲的品質還算不錯，唯一一個熟食星鰻壽司被我吃掉了，經由醬汁燒烤過散發出獨特的香氣與甜味，與醋飯完美結合。

極上牛肉握壽司(2慣) $150

打從上回從老井極上燒肉吃完松露和牛炙壽司後，對於牛肉握壽司就念念不忘啊！這次當然也點了一份來解饞，視覺上雖然不及老井，但口味上覺得還蠻不錯的，薄片牛肉與醋飯比例抓得很好，剛好的油脂量讓烤過呈七分熟牛肉片不會過於老柴，適口大小與恰當的山葵一同入口倒也是值得品嘗的一品。

火山豚燒肉丼 $240

隨餐附上味噌湯可以續碗蠻佛心的，最重要的是口味還不差，除了豆腐外也有稻荷壽司的豆皮，鹹中帶甜暖胃暖心，香醇甘美也不會太過鹹膩，不會因為只是附餐就敷衍了事。

不得不說我對這燒肉丼還是抱持的口味應該就像定食八的等級，結果一上桌整個覺得還算驚喜，不管在賣像上或是口味上都是。上方有溫泉蛋與辣椒絲點綴，燒肉的口味也算蠻剛好，份量也多，吃到最後一口還有燒肉，而且肉不是那種我討厭咬不斷有豬騷味的豬肉片，醬汁不會太鹹和上半熟溫泉蛋增加滑順感，扒飯起來特別爽快，每一口都有味道，好吃。

雞肉唐揚 $140

這道很基本但做得很雷的店家還是有的唐揚雞是我有看到一定會點的菜色，魚鮮會社的唐揚雞肉有符合我心裡喜歡的，雞腿肉、鮮嫩多汁的口感，最後淋上檸檬的清爽。

魚鮮會社（桃園藝文町店）

電話：（03）334-0108

地址：桃園市桃園區中正路77巷7號

營業時間：週一~週日 11:30 ~2:00、17:30~21:00（星期二公休）

粉絲專頁｜線上訂位

文章來源：Ling's美食x幸福遊 FB：Ling's美食x幸福遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」