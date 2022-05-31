快訊

油價漲、Fed官員放鷹…道瓊早盤跌430點 台積電ADR漲逾1%

狗仔爆料汪小菲曾對大小S動粗 3張「關鍵親密照」曝光

晚上才營業！大溪神秘復古文青風「梅花咖啡」 香菜mix牛奶、印度小布丁超特別

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

喝個咖啡要那麼神秘嗎？

咖啡館到處都有！為什麼要特別介紹這家？超神秘的「梅花咖啡」晚上7點半才營業，好奇..晚上誰會去喝咖啡，一查才知道這家有個性的咖啡館，是原本的倉庫攻略計画，老闆娘遷移、換店名重新營業，平常營業日晚上七點半到凌晨，白天偶爾也有特別營業，想知道營業時間，要追蹤梅花咖啡IG才不會白跑一趟喔！

  • 免收服務費

  • 不接受三人以上團體

  • 低消每人一杯飲品

梅花咖啡館 在哪？

梅花咖啡在桃園大溪交流道附近，大溪仁和路一段上，一旁就是知名的大溪賴祖傳豆花，距離大溪交流道約5分鐘車程，對面可以停放汽機車。

  • 桃園市大溪區仁和路一段59號

  • 營業時間：19:30～24:00

  • 特別營業日：13:00~17:30

梅花咖啡真的低調到不行，紅磚圍成一座矮隔牆，窗簾一直關著沒有一點空隙，感覺更有神秘感！

唯一可以辨認的就是這牆面側鐵牌，還有地上迷你立牌，

梅花咖啡只有一位老闆娘在現場，Lailai老闆很年輕時髦，裝潢也很有自己風格，復古文青風相當有一套。

梅花咖啡MENU

菜單每天都會寫在鏡子上，因為鏡子反射關係，拍起來不是太清楚，有冷熱飲品150元～180元之間，櫃檯也有其它手工甜點蛋糕可選。

店內空間設計獨樹一格，木桌椅搭配沙發、椅凳毫不突兀，店內可容納約15人，用餐環境挺寬敞～

鵝黃色燈光讓氛圍更顯溫馨感！

手作商品｜餅乾

店內也有一些手作商品可選購，各種耳環配件、乾燥花束⋯⋯等，有興趣的朋友可參考看看。

櫃檯桌上有各種手工小餅乾，也有包裝好的小餅乾，超級可愛的。

手工甜點都是每日限量，賣完就沒有了。

香菜牛奶

別看到綠就說是抹茶！這杯是貨真價值的“香菜牛奶”，小一杯170元真的不便宜，因為比重關係建議攪勻再喝，純粹香菜＋牛奶mix在一起，香菜與牛奶的風味幾乎是一比一，沒有辦法用好喝來形容，就是一杯天然健康的香菜牛奶，另一杯伯爵紅茶也是一般濃郁。

塩花香草奶油戚風

誰偷吃了一小口？！戚風中空蛋糕模，中間本來就少一圈空心，蛋糕模讓視覺更顯小塊，卻是一塊兼具內涵與美麗外觀的戚風蛋糕。

戚風蛋糕相當蓬鬆、柔軟，中間填滿了鮮奶油，加上淡淡海鹽鹹香，風味加乘！奶香濃厚不油膩，一口戚風蛋糕沾點鮮奶油配著吃，挺清爽的口味。

印度香料奶茶小布丁

千萬別小看這小顆布丁！這一小顆印度小布丁130元，一吃就能知道有多不一樣，輕嚐一口布丁好濃郁，有紅茶、荳蔻、茴香、肉桂枝…香氣，咀嚼在唇齒間，能感受豐富獨特香料香，這滋味很特別我喜歡，是別家吃不到的布丁口味。

招待｜雪球餅乾

老闆娘招待的雪球餅乾，是德國常見的餅乾，烤好的餅乾會灑上糖粉，餅乾一入口就能感受到酥鬆感，淡淡奶香甜味，搭配茶飲和咖啡都很剛好。

＊ 以桃園大溪消費來講，梅花咖啡消費高了點，但整體氛圍加上甜點都滿有特色，挺吸引我的！對面有汽、機車停車格挺方便，再次提醒別白天忽然跑來，很有可能只能吃到隔壁豆花喔。

梅花珈琲

地址：桃園市大溪區仁和路一段59號

營業時間：19:30～24:00

特別營業日：13:00~17:30

公休：公佈在IG

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 餅乾 蛋糕 香菜 甜點 桃園美食

相關新聞

晚上才營業！大溪神秘復古文青風「梅花咖啡」 香菜mix牛奶、印度小布丁超特別

udn走跳美食／艾瑪 喝個咖啡要那麼神秘嗎？ 咖啡館到處都有！為什麼要特別介紹這家？超神秘的「梅花咖啡」晚上7點半才營業，好奇..晚上誰會去喝咖啡，一查才知道這家有個性的咖啡館，是原本的倉

新竹公園黑乾麵來竹北插旗了！竹北「黑Black乾麵」 獨門黑醬乾鹹甜有味又道地

udn走跳美食／踢小米 新竹市獨具特色的黑乾麵在竹北也吃得到囉！竹北黑Black聽說是由新竹市黑乾麵來竹北開分店，招牌黑醬鹹鹹甜甜的風味加上Q彈的麵條，在新竹市擄獲不少老饕～此外還有客家特色的粉

香客最愛！ 白沙屯拱天宮週邊美食「外省牛肉麵」 CP值超高的牛肉麵跟雙醬麵 湯濃肉大塊

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 白沙屯媽祖出巡了，香客們最愛吃這一家外省牛肉麵，在這種純樸的小地方能賣到經常排隊，肯定是好吃的啊！甚至常有人刻意繞到這裡就為了吃上一碗牛肉麵可見其魅力了。

探索百年老店、客庄老街尋寶！ 新竹「新埔走走」小旅行 沉浸式親子互動體驗

深耕新竹多年，與地方創生團隊合作緊密的「島內散步」旅遊品牌，以全新角度規劃「新竹新埔走走 親子線：實境親子遊戲，體驗客家香火之美」行程，這趟沉浸式親子小旅行，不僅透過老街尋寶遊戲，認識新埔宗廟文化、學習客家傳統祭祀，還穿街走巷逛市場，品嚐傳承三代的客家好食。

苗栗夢幻下午茶！ 全台最大玫瑰花園「雅聞七里香玫瑰森林」 森林玻璃屋喝手沖咖啡無低消&不限時

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 全台最大的玫瑰花園－就位在頭屋雅聞七里香玫瑰森林，現在正值浪漫玫瑰花季，上萬朵經典玫瑰同時綻放，美極了，除此之外還有森林玻璃屋、愛戀玫瑰園、歐式花園、秘密花園、

在地最強水煎包！ 中壢老牌「曾水煎包」親民價一顆8元　現做現煎、一出爐就秒殺

udn走跳美食／Mika 位於中壢康樂路上，中壢國小旁邊的曾記水煎包，每次經過都看到排隊人潮，一查才知道這一家真不得了，竟然是開了40多年的老店，而且生意一直很好，一顆只要8元，CP值超高！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。