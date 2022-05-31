晚上才營業！大溪神秘復古文青風「梅花咖啡」 香菜mix牛奶、印度小布丁超特別

喝個咖啡要那麼神秘嗎？

咖啡館到處都有！為什麼要特別介紹這家？超神秘的「梅花咖啡」晚上7點半才營業，好奇..晚上誰會去喝咖啡，一查才知道這家有個性的咖啡館，是原本的倉庫攻略計画，老闆娘遷移、換店名重新營業，平常營業日晚上七點半到凌晨，白天偶爾也有特別營業，想知道營業時間，要追蹤梅花咖啡IG才不會白跑一趟喔！

免收服務費

不接受三人以上團體

低消每人一杯飲品

梅花咖啡館 在哪？

梅花咖啡在桃園大溪交流道附近，大溪仁和路一段上，一旁就是知名的大溪賴祖傳豆花，距離大溪交流道約5分鐘車程，對面可以停放汽機車。

桃園市大溪區仁和路一段59號

營業時間：19:30～24:00

特別營業日：13:00~17:30

梅花咖啡真的低調到不行，紅磚圍成一座矮隔牆，窗簾一直關著沒有一點空隙，感覺更有神秘感！

唯一可以辨認的就是這牆面側鐵牌，還有地上迷你立牌，

梅花咖啡只有一位老闆娘在現場，Lailai老闆很年輕時髦，裝潢也很有自己風格，復古文青風相當有一套。

梅花咖啡MENU

菜單每天都會寫在鏡子上，因為鏡子反射關係，拍起來不是太清楚，有冷熱飲品150元～180元之間，櫃檯也有其它手工甜點蛋糕可選。

店內空間設計獨樹一格，木桌椅搭配沙發、椅凳毫不突兀，店內可容納約15人，用餐環境挺寬敞～

鵝黃色燈光讓氛圍更顯溫馨感！

手作商品｜餅乾

店內也有一些手作商品可選購，各種耳環配件、乾燥花束⋯⋯等，有興趣的朋友可參考看看。

櫃檯桌上有各種手工小餅乾，也有包裝好的小餅乾，超級可愛的。

手工甜點都是每日限量，賣完就沒有了。

香菜牛奶

別看到綠就說是抹茶！這杯是貨真價值的“香菜牛奶”，小一杯170元真的不便宜，因為比重關係建議攪勻再喝，純粹香菜＋牛奶mix在一起，香菜與牛奶的風味幾乎是一比一，沒有辦法用好喝來形容，就是一杯天然健康的香菜牛奶，另一杯伯爵紅茶也是一般濃郁。

塩花香草奶油戚風

誰偷吃了一小口？！戚風中空蛋糕模，中間本來就少一圈空心，蛋糕模讓視覺更顯小塊，卻是一塊兼具內涵與美麗外觀的戚風蛋糕。

戚風蛋糕相當蓬鬆、柔軟，中間填滿了鮮奶油，加上淡淡海鹽鹹香，風味加乘！奶香濃厚不油膩，一口戚風蛋糕沾點鮮奶油配著吃，挺清爽的口味。

印度香料奶茶小布丁

千萬別小看這小顆布丁！這一小顆印度小布丁130元，一吃就能知道有多不一樣，輕嚐一口布丁好濃郁，有紅茶、荳蔻、茴香、肉桂枝…香氣，咀嚼在唇齒間，能感受豐富獨特香料香，這滋味很特別我喜歡，是別家吃不到的布丁口味。

招待｜雪球餅乾

老闆娘招待的雪球餅乾，是德國常見的餅乾，烤好的餅乾會灑上糖粉，餅乾一入口就能感受到酥鬆感，淡淡奶香甜味，搭配茶飲和咖啡都很剛好。

＊ 以桃園大溪消費來講，梅花咖啡消費高了點，但整體氛圍加上甜點都滿有特色，挺吸引我的！對面有汽、機車停車格挺方便，再次提醒別白天忽然跑來，很有可能只能吃到隔壁豆花喔。

梅花珈琲

地址：桃園市大溪區仁和路一段59號

營業時間：19:30～24:00

特別營業日：13:00~17:30

公休：公佈在IG

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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