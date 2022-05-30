快訊

直播／案例微降！本土+60042、死亡+109 境外61例

新店耕莘醫院傳醫療暴力 男要做PCR遭拒竟出拳揍人

澤倫斯基前線視察：俄軍猛攻烏東但戰線停滯？

新竹公園黑乾麵來竹北插旗了！竹北「黑Black乾麵」 獨門黑醬乾鹹甜有味又道地

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

新竹市獨具特色的黑乾麵在竹北也吃得到囉！竹北黑Black聽說是由新竹市黑乾麵來竹北開分店，招牌黑醬鹹鹹甜甜的風味加上Q彈的麵條，在新竹市擄獲不少老饕～此外還有客家特色的粉沯、各式小菜和文青風的環境，在竹北開店以來已經成為很有人氣的在地小吃店喔。

竹北黑Black位置及停車方式

竹北黑Black在嘉豐五路二段上，從文興路7-11新瓦屋門市右轉不遠處就可以看到他們囉。

竹北黑Black環境介紹

店內雖然是傳統小吃店的格局，但乾淨明亮、更多了文青的風格。位置不多，用餐時間很容易就客滿了，人多的時候也可以選擇外帶。座位旁就是備餐區。

竹北黑Black菜單目錄搶先看

主餐是黑乾麵、滷肉飯及貢丸湯麵，此外還有湯品、乾切盤和小菜等。如果同樣位於東平里或附近的北興里、十興里等，消費滿一定金額還有外送服務喔～

隱藏版餐點則寫在旁邊的白板上，其實小米很好奇慢磨西瓜原汁是什麼風味呢？為什麼西瓜汁是用磨的呢？（謎之聲: 買一瓶來喝喝看就知道啦～）

竹北黑Black用餐心得分享

在五一勞動節這天跟小結巴來竹北公家機關辦事時，就順便來吃個美食吧。

當然又不小心手滑叫上一桌囉～

黑乾麵小（35元），小碗屬於女生的份量，男生的話會建議點大碗的。中間黑黑的醬料就是店家的特色黑醬，吃起來有點像豆瓣醬，但沒有豆瓣醬的鹹，是屬於鹹甜鹹甜的風味。

將帶點Q的黃麵跟醬料攪拌均勻，讓麵條吸滿黑醬，鹹鹹甜甜的風味跟麵很搭，在夏天熱熱的天氣吃也挺開胃的～吃上一口就會讓人一口接著一口吃不停耶！胃口較大的朋友記得要點大碗喔。

喜歡吃辣的朋友，可以加少許辣椒在上面，店家的辣椒是小辣的風味，有提味的作用喔！

滷肉飯小（35元）

滷肉飯還挺特別的！除了淋有黑醬外，半肥瘦帶皮的滷肉，咀嚼起來有豬皮QQ帶點嚼勁的口感。

一般常吃的滷肉飯，皮滷的較軟，這家則帶有QQ的嚼勁。肉質也是有軟嫩的口感和鹹香的風味，配上獨有的鹹甜黑醬，口感非常多層次。

新竹特有粉沯（60元）

客家風味的粉沯有點像是豬肉凍，外皮軟Q，帶有果凍的口感，還有豬肉的甜味，搭配醬汁食用，是傳統的客家風味。

小米還蠻喜歡他們的辣醬，小辣的風味，還挺提味的。

乾切盤系列，小米還蠻推薦骨仔肉（45元）的。

吃起來不僅嫩又有豬肉的甜味～

煙燻椒豬耳朵（35元）

豬耳朵有濃郁的煙燻味，黑胡椒的風味也挺重的，吃重口味的朋友可以來試看看喔！

這是店家招待的小菜，爽脆和酸甜滋味的台式泡菜配上軟軟的花生，是道開胃小菜。

綜合湯（35元），裡面有豬血和肝連，QQ的豬血、帶有嚼勁的肝連搭配鹹香的湯底還挺搭的。喜歡吃嫩一點的肉質，可以點骨仔肉湯～

慢磨西瓜原汁（60元）

喝起來口感還蠻順滑細緻的，且不加糖不加水，還喝得到濃郁西瓜原始的甜味。

吃黑乾麵配冰涼的西瓜汁，在炎熱夏天也是挺妙的組合喔！

竹北黑Black

地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段38號

電話：03 667 5128

營業時間：10:30~20:00(週日~週四) | 10:30~20:30(週五~週六)

粉絲團：竹北黑Black

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滷肉飯 客家 文青 小吃 勞動節 新竹美食

相關新聞

新竹公園黑乾麵來竹北插旗了！竹北「黑Black乾麵」 獨門黑醬乾鹹甜有味又道地

udn走跳美食／踢小米 新竹市獨具特色的黑乾麵在竹北也吃得到囉！竹北黑Black聽說是由新竹市黑乾麵來竹北開分店，招牌黑醬鹹鹹甜甜的風味加上Q彈的麵條，在新竹市擄獲不少老饕～此外還有客家特色的粉

香客最愛！ 白沙屯拱天宮週邊美食「外省牛肉麵」 CP值超高的牛肉麵跟雙醬麵 湯濃肉大塊

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 白沙屯媽祖出巡了，香客們最愛吃這一家外省牛肉麵，在這種純樸的小地方能賣到經常排隊，肯定是好吃的啊！甚至常有人刻意繞到這裡就為了吃上一碗牛肉麵可見其魅力了。

探索百年老店、客庄老街尋寶！ 新竹「新埔走走」小旅行 沉浸式親子互動體驗

深耕新竹多年，與地方創生團隊合作緊密的「島內散步」旅遊品牌，以全新角度規劃「新竹新埔走走 親子線：實境親子遊戲，體驗客家香火之美」行程，這趟沉浸式親子小旅行，不僅透過老街尋寶遊戲，認識新埔宗廟文化、學習客家傳統祭祀，還穿街走巷逛市場，品嚐傳承三代的客家好食。

苗栗夢幻下午茶！ 全台最大玫瑰花園「雅聞七里香玫瑰森林」 森林玻璃屋喝手沖咖啡無低消&不限時

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 全台最大的玫瑰花園－就位在頭屋雅聞七里香玫瑰森林，現在正值浪漫玫瑰花季，上萬朵經典玫瑰同時綻放，美極了，除此之外還有森林玻璃屋、愛戀玫瑰園、歐式花園、秘密花園、

在地最強水煎包！ 中壢老牌「曾水煎包」親民價一顆8元　現做現煎、一出爐就秒殺

udn走跳美食／Mika 位於中壢康樂路上，中壢國小旁邊的曾記水煎包，每次經過都看到排隊人潮，一查才知道這一家真不得了，竟然是開了40多年的老店，而且生意一直很好，一顆只要8元，CP值超高！

苗栗三義約會景點！ 森林系網美必拍「鹿角Cafe」景觀巴士咖啡廳，悠閒散步邊欣賞植栽

udn走跳美食／jason 鹿角Café 苗栗三義深山內的植栽景觀巴士咖啡廳，一台巴士內外種植滿是盆栽綠意的用餐空間，提供咖啡、甜點和鹹食，很適合在這裡耗上一個下午，在這可以買多肉植物回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。