新竹公園黑乾麵來竹北插旗了！竹北「黑Black乾麵」 獨門黑醬乾鹹甜有味又道地

新竹市獨具特色的黑乾麵在竹北也吃得到囉！竹北黑Black聽說是由新竹市黑乾麵來竹北開分店，招牌黑醬鹹鹹甜甜的風味加上Q彈的麵條，在新竹市擄獲不少老饕～此外還有客家特色的粉沯、各式小菜和文青風的環境，在竹北開店以來已經成為很有人氣的在地小吃店喔。

竹北黑Black位置及停車方式

竹北黑Black在嘉豐五路二段上，從文興路7-11新瓦屋門市右轉不遠處就可以看到他們囉。

竹北黑Black環境介紹

店內雖然是傳統小吃店的格局，但乾淨明亮、更多了文青的風格。位置不多，用餐時間很容易就客滿了，人多的時候也可以選擇外帶。座位旁就是備餐區。

竹北黑Black菜單目錄搶先看

主餐是黑乾麵、滷肉飯及貢丸湯麵，此外還有湯品、乾切盤和小菜等。如果同樣位於東平里或附近的北興里、十興里等，消費滿一定金額還有外送服務喔～

隱藏版餐點則寫在旁邊的白板上，其實小米很好奇慢磨西瓜原汁是什麼風味呢？為什麼西瓜汁是用磨的呢？（謎之聲: 買一瓶來喝喝看就知道啦～）

竹北黑Black用餐心得分享

在五一勞動節這天跟小結巴來竹北公家機關辦事時，就順便來吃個美食吧。

當然又不小心手滑叫上一桌囉～

黑乾麵小（35元），小碗屬於女生的份量，男生的話會建議點大碗的。中間黑黑的醬料就是店家的特色黑醬，吃起來有點像豆瓣醬，但沒有豆瓣醬的鹹，是屬於鹹甜鹹甜的風味。

將帶點Q的黃麵跟醬料攪拌均勻，讓麵條吸滿黑醬，鹹鹹甜甜的風味跟麵很搭，在夏天熱熱的天氣吃也挺開胃的～吃上一口就會讓人一口接著一口吃不停耶！胃口較大的朋友記得要點大碗喔。

喜歡吃辣的朋友，可以加少許辣椒在上面，店家的辣椒是小辣的風味，有提味的作用喔！

滷肉飯小（35元）

滷肉飯還挺特別的！除了淋有黑醬外，半肥瘦帶皮的滷肉，咀嚼起來有豬皮QQ帶點嚼勁的口感。

一般常吃的滷肉飯，皮滷的較軟，這家則帶有QQ的嚼勁。肉質也是有軟嫩的口感和鹹香的風味，配上獨有的鹹甜黑醬，口感非常多層次。

新竹特有粉沯（60元）

客家風味的粉沯有點像是豬肉凍，外皮軟Q，帶有果凍的口感，還有豬肉的甜味，搭配醬汁食用，是傳統的客家風味。

小米還蠻喜歡他們的辣醬，小辣的風味，還挺提味的。

乾切盤系列，小米還蠻推薦骨仔肉（45元）的。

吃起來不僅嫩又有豬肉的甜味～

煙燻椒豬耳朵（35元）

豬耳朵有濃郁的煙燻味，黑胡椒的風味也挺重的，吃重口味的朋友可以來試看看喔！

這是店家招待的小菜，爽脆和酸甜滋味的台式泡菜配上軟軟的花生，是道開胃小菜。

綜合湯（35元），裡面有豬血和肝連，QQ的豬血、帶有嚼勁的肝連搭配鹹香的湯底還挺搭的。喜歡吃嫩一點的肉質，可以點骨仔肉湯～

慢磨西瓜原汁（60元）

喝起來口感還蠻順滑細緻的，且不加糖不加水，還喝得到濃郁西瓜原始的甜味。

吃黑乾麵配冰涼的西瓜汁，在炎熱夏天也是挺妙的組合喔！

竹北黑Black

地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段38號

電話：03 667 5128

營業時間：10:30~20:00(週日~週四) | 10:30~20:30(週五~週六)

粉絲團：竹北黑Black

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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