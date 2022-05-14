誰說苗栗很無聊？隱藏的日式建築、遠眺通霄夜景和苑裡小鎮美食一籮筐

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 通霄王煎包、苑裡菜市場耕牛園炸雞、山腳國小日治後期宿舍群。 🔎IG帳號：lin.ming.chi 🔎IG連結：https://www.instagram.com/lin.ming.chi 有人常說苗栗很無聊，沒什麼景點跟美食。來到苗栗海線的兩個城鎮：通霄、苑裡，就是來打破這迷思。暫離都市的繁華喧囂，深度體驗純樸的小鎮風情與在地小吃美食。

通霄王煎包 | 30 分鐘

苗栗海線的通霄如果說有什麼美食，我只會想到兩樣：早上的水煎包跟下午的臭豆腐。 通霄的水煎包有三家，邱家、王家、賴家，三家都不到10公尺距離，全在通霄慈惠宮媽祖廟前，正所謂有寺廟的地方就會演化出厲害的廟口美食！ 首嚐最有名氣的王家，七點多就已是滿滿人潮，點著一份水煎包跟蛋餅就拿著號碼牌等著，出爐後的水煎包特別燙手，外皮是偏軟但不會咬不斷，熱騰騰的內餡有著滿滿的韭菜、肉末跟冬粉，淋上辣醬後真的又油又香啊！蛋餅超大一份很普通，皮軟沒有煎的恰恰，可是個人超愛，水煎包跟蛋餅各一份似乎也是多數人必點套餐整個組合也是一個50元銅板有找，雖然油到爆，但如果再來還是會吃上一回！

苑裡菜市場耕牛園炸雞 | 1 小時

傳說中的秒殺炸雞真的厲害，10點去就要等到11點，拿到的時候已經冷掉，但還是讓人很ㄕㄨㄚ嘴，雞肉裹著的粉非常薄，咬下去雞香味十足，可以想像得到如果剛炸好一定更厲害，建議晚來的人有就點，因為每項都讓人食指大動。

山腳國小日治後期宿舍群 | 40 分鐘

在這麼平凡的國小藏有這麼美的日式宿舍群，炎炎的夏日，在錯落的林蔭下乘涼；陣陣的徐風吹來，偶有蟬鳴唧唧此起彼落，享受這愜意怡人的氛圍與日式韻味！！

白沙屯拱天宮 | 2 小時

中部最知名的媽祖廟分別是北港朝天宮、大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮。在苗栗也是家喻戶曉、香火鼎盛的寺宇，行經海線的朋友一定要來這邊朝拜一下。 有寺廟的地方就一定有美食，個人超推-東北香粑粑，是白沙屯媽祖廟才有的必吃美食，不過這不是蚵嗲啊！現場很多人誤認。外皮酥脆，光油鍋再炸就很香，內餡很軟，香蔥配醬料夠對味。 如果要伴手禮個人也超推李記白沙屯肉餅，隱藏在廟前的巷弄裡，現場的大餅香氣真的太讓人欲罷不能啦！新穎的咖哩雞肉與傳統綠豆椪都是不錯的選擇。

台鹽通霄觀光園區 | 2 小時

完全免費體驗的觀光園區，真的適合帶小孩來增長知識，介紹許多鹽的種類、生成、應用等等。園區內的臺鹽商品可以來蒐購一下，肚子餓也可以到鹽鄉小棧，薑汁豆花跟茶葉蛋都超推的。不過天氣熱的時候還是要來支冰棒過過癮！

通霄廟口阿嬤臭豆腐 | 30 分鐘

說到苗栗厲害的臭豆腐，個人一定首推通宵這家。大讚這深厚的炸功，讓這外酥內軟的口感達到極致。在南部都加泡菜，但這家加上酸菜別有風味，只能說一盤六塊不太夠太涮嘴了。呼籲來苗栗通霄一定要來嚐鮮，個人也是早上吃完水煎包，下午又折返特地吃這間臭豆腐。

通霄神社 | 1 小時

在通霄車站的附近就隱藏著一座日式神社。建於一九三七年，主祀天照大神與北白川宮能久親王。參道左右兩側羅列著石燈籠柱，還有神社前的古樸石製鳥居，不管什麼角度都超級好拍呀！來到這彷彿真的置身在日本，悠閒、古意的寧靜氛圍實在讓人眷戀不已！ 神社後方的小山為虎頭山公園，走上去有砲台、光復紀念碑、觀景台，尤其到晚上時、從上可以眺望燈火熠熠的通霄市區與沿途海岸線。在此吹風、遠眺夜景也是格外舒心耶！

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