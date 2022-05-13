到桃園老宅「極簡工業風咖啡廳」 來杯咖啡、點份自製甜點體驗慢活
位於桃園監理站斜對面的這家咖啡廳，幾乎看到店名的多數顧客，都會認為店主一定是兩個女生，或許是兩個姐妹？亦或是兩個好朋友？店主之一的Rennie則笑著說，其實倆朵花指的不是「人數」，而是希望來的顧客都能夠「有錢花」、「盡量花」！
倆朵花的創辦人其實總共有三位，分別是Rennie、Hannah與喬絲，三個女生是從國小就認識的學姐學妹關係，都是土生土長的桃園人，長大之後雖然就讀科系不完全一樣，但不約而同都對「咖啡」擁有獨特的熱情，於是當有機會自己創業時，三個人就很自然的湊在了一塊，剛好每個人在經營這間店上都有自己專業的地方，喬絲是烘豆的好手，負責咖啡豆的烘焙與品質把關；Hannah則擅長甜點烘焙，負責研發更多的甜點菜色；而Rennie則負責所有的對外對內溝通、行銷、財務與管理事項。每個人都有其負責的領域，分工合作得恰到好處。
認識倆朵花較久的朋友們應該會知道她們是從市場起家，之後經營餐車，到今年初才開始經營店面，店面特地選離之前餐車的地點不遠，最主要是出於一份想讓支持她們的顧客們能有個好好放鬆喝咖啡的地方。咖啡廳內的風格十分簡約，家具也給人一股極簡工業風，雖然是間小店，但坐在裡頭卻感受到隨意與自在，十分愜意。
Rennie說，她們想帶給大家的，是一種Free & Easy的概念，現代人的生活步調太快，壓力也很大，她們希望營造一個讓顧客可以無負擔的地方，讓顧客在這裡可以暫時沒有壓力，隨心的做自己，所以她們希望顧客能夠喝到的是一杯很「舒服」的咖啡，吃著暖心的輕食或甜點，活在當下享受那一刻的美好。
每一家咖啡廳的咖啡豆會帶給顧客們不同的滋味，Rennie說之前有顧客形容她們的咖啡喝起來是一種「年輕」的感覺，很順口又讓人覺得很「輕盈」，這也成了老饕們一直很喜歡的獨特滋味；而她們的自製甜點也很有自己的特色，像是司康就加了自製優格，品嘗起來的味道有一種專屬的優格香氣；而提拉米蘇則是混搭了Espresso與蘭姆酒，還分別加了冰淇淋口感與半融化式的馬斯卡彭乳酪，讓吃起來在嘴裡的口感更有不同的層次！
因應疫情後的關係，倆朵花也貼心的提供了冷凍宅配的服務，所以就算大家沒有辦法來到店面，也能線上買到她們精心烘製的咖啡豆與甜點，另外如果大家有咖啡豆禮盒的需求，也可以提供客製化的服務，喜歡咖啡與甜點的朋友們，一定不能錯過！
倆朵花
店家地址：桃園市桃園區介壽路427號1樓
店家電話：033678830
營業時間：8:15-11:00提供早餐外帶；11:00-18:00 可內用(每週二固定公休)
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