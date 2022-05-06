絕美生命樹新地標！「桃園市立圖書館」開幕日出爐　影城、星巴克、蔦屋書店進駐

以「生命樹」為設計概念，堪稱是台灣最美圖書館的「桃園市立圖書館」，將於10月15日正式開幕！目前確定蔦屋書店、國賓影城、星巴克、台灣霹靂將會進駐，共為一棟地上8層、地下2層的「圖書館棟」，還有8個影廳的「電影院棟」，勢必將成為桃園打卡新夯點！

圖／桃園市政府

「桃園市立圖書館新建總館」面積約14,006坪，座落於中正藝文特區，鄰近桃園捷運綠線展演中心站（G11站），設計發想以「生命樹」為概念，包含知識螺旋、圓錐狀環保節能通風採光井、綠色螺旋、環保外皮、書架耐震壁等五大元素。

「圖書館棟」將有蔦屋書店等進駐，和文創市集、咖啡館等，2到7樓是樂齡閱讀及親子研習教室、青少年閱覽及一般閱讀館藏區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區及雲端書屋等，８樓則是開放式景觀庭園，圖書館設有空橋可以連接至電影院。

「電影院棟」1樓為主題餐廳、2至5樓共設8個影廳，地下2層為停車場，可提供約400輛汽車及約400輛機車停放空間，並利用電影院棟大面積外牆作為投影展示區，做為戶外劇場使用。

圖／桃園市政府

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已確認會有台灣霹靂、蔦屋書店、國賓影城、星巴克進駐，未來不只是圖書館，還同時具展演、商業、文化與休閒活動等多元功能。為了讓民眾提前了解桃園市立圖書館，5月7日平鎮分館舉辦「樂遊桃園BOOK思議嘉年華」活動，現場邀請名作家蔡詩萍演講及新建總館主題展，另外還有文青音樂會、說故事劇場、名人分享會及閱讀文創市集等活動為開幕暖身。

圖／桃園市政府

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