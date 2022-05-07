闖入秘境森林、在老宅民宿內閱讀　「風城迷人景點」新竹旅遊達人帶路推薦

【圖／文：行遍天下】

出生於新竹竹東，在美就讀、工作後回台，開始以風格旅行、客家文化等多元內容經營著寫作、廣播、演講等領域，新竹對溫士凱來說，是最珍貴的寶藏之地。多元風格展現的新竹樣貌，從海到山邊都各自大放異彩著。跟著文化觀察家溫士凱的眼，一瞧從高鐵延伸而出的旅行美好時光！從城市到山林，不同的感官體驗都讓人眼睛一亮，感受風城的多變性。





或者風旅OR Inn 舊城區內的文化感

或者風旅OR Inn是新竹市第一家合法民宿，改造自三連棟70多年的老宅，打通後以新竹的人文、景觀樣貌來貫穿室內設計。閱讀區、交誼廳內都是能感受旅途中美好時刻的選品。

全棟營業共5間房，皆以新竹最有名的「風」來命名、並且擁有獨自的選書架、屬於該房間的香氛。例如有著湛藍元素的吹海風還搭配著舒心浴池；充滿古城元素的穿城風房間，更有宛如獨立包廂式的小窩空間，讓人能在香氣四溢的房間內，自在悠遊於書海與寧靜間。

地址：新竹市北區大同路175號

電話：03-522-0505

網址：site.traiwan.com/orlifestyles/index.html

價位：吹海風雙人房3,600元起、穿城風加大雙人床3,800元起





或者工藝櫥窗 老屋內展現新活力

市區中央路上一棟老宅，透過「或者工藝櫥窗」讓老屋有了新氣息。整棟1-4樓空間讓在地工藝品來做對話，透過國內外優秀的工藝品的引入與不定期藝品策展計畫，讓藝文空間有了多樣性的活化。商店2樓一角落的書籍展示著工藝類的選品，皆來自於創辦人最原點的「或者書店」選書，非常值得停下腳步感受一品帶來的美好。

地址：新竹市北區中央路75號

電話：03-522-0500

FB：或者工藝櫥窗

時間：10:30-18:30（週二、三休）





數碼天空景觀餐廳 尖石山上的無敵舒心處

位於海拔1,200公尺的高山間，在曲折蜿蜒山路後抵達，彷彿闖入秘境森林內。天氣好時還能眺望尖石群山、在最高的景觀平台還能看到新竹外海；雲霧飄渺時來到更有闖入仙境一樣的飄渺感。主推的煙燻鴨腿套餐將鴨肉處理得恰到好處，保留肉汁甘甜且外皮酥脆不韌，滋味一絕！走逛園區也別忘了去看看主人最愛的鬆獅犬、超級療癒身心。

地址：新竹縣尖石鄉新樂村煤源10鄰145之1號

電話：03-584-2888

網址：www.d-sky.com.tw

時間：09:00-19:00

消費：香烤煙燻鴨腿佐芥末美乃滋套餐680元、德式鄉村豬腳配酸菜佐芥末醬880元





The One南園人文客棧 最具閩南風情的歇息之所

融合江南庭園與閩式建築特色的南園，由台灣建築之父漢寶德教授設計而成。最適合以兩天一夜入住方式來感受完整南園文化式款待的洗禮。2022年以「從一而行，隨心所旅─遇見你的異數人生」為核心展開大人系行旅提案。園區內的各式奔牛成了耀眼的藝術作品；更與蔡司共同合作推出可商界頂級望遠鏡的活動，近與遠都能無比感受身處園林建築與山林間豐沛大自然內的美好時光。

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

電話：03-589-0011

網址：nanyuan.theonestyle.com

消費：兩天一夜歇心之旅一泊五食16,800+10%（含四意廂房茶習與洗塵茶湯浴、管家深度園林導覽、晚宴、風檐提燈夜遊、黑膠微醺時光）





陳記老街麵店 喝下道地的湯說聲我回來了

溫士凱心中最鄉愁的代表店，即使吃遍世界山珍海味後，只要回到新竹、丟下行李一定要去的第一間店。老店經營到二代接手後，重新抓回屬於上一代的老滋味。純米漿製作的粄條堅持不加粉，吃來滑嫩且比較易斷是最大特色，加上油蔥酥與循豬肉紋理切下的碎肉，就是最在地的粄條味。溫士凱更推薦可試試看一半粄條、一半米粉的半半吃法喔！

地址：新竹縣竹東鎮榮樂街48號

電話：03-595-8790

FB：陳記老街麵店

時間：07:00-20:00(週二休)

消費：粄條55元、四神湯40元、粉腸55元





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