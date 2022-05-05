沉浸美麗花海中！「2022南庄花卉節」浪漫登場　調色盤花毯領軍4大花卉打卡點

【圖／文：行遍天下】

交通部觀光局參山國家風景區管理處於4月23日起至5月22日，推出「2022南庄花卉節」活動，並以「向左走、向右走」的浪漫故事軸線，妝點南庄遊客中心、情人巷、南江水岸廣場、蓬萊溪護魚步道共四座大型花卉藝術打卡點，同時串連南庄周邊景點、部落、學校，一同打造出22處花藝亮點，讓旅人沉浸花海美景中，與南庄傳統相遇，翻轉南庄印象。

▲今年的南庄花卉節在蓬萊溪護漁步道入口旁設計了花拱門，成為拍照的美麗相框。

此外，主辦單位也結合在地人文風情，規劃一系列花卉餐桌、市集、音樂會、下午茶、小旅行等主題活動，讓生活藝術融入客庄觀光，到訪旅客充分享受慢城的悠閒氛圍。

▲南庄花卉節浪漫登場，遊客可以在東村宿舍體驗和服，並於日式建築內拍攝美照。





四大花卉藝術打卡點 繽紛登場

參山處長曹忠猷在開幕記者會提到，今年四處大型花卉藝術打卡點各有不同主題，例如南庄遊客中心廣場與南庄街景的浪漫「相遇」；南江水岸廣場鋪上如調色盤的花毯，搭配涼亭座椅與山巒美景的「相守」；情人巷則有可愛喔熊組長及精緻的休憩角落溫暖的「陪伴」；來到護魚步道，可以觀賞優美景致與城市框景內旅人的「想念」。

▲南江水岸廣場的作品為「相守」，創作者沈士展試圖以大型發呆亭營造愜意氛圍，透過街道家具翻轉南庄印象，搭配精心布置的花卉，溫暖整個區域。

▲以「花長廊」的概念布置的作品「陪伴」，以花卉鋪陳於情人巷的兩岸，意喻所有陪伴就像花道的延伸，能夠長長久久地走下去，作者為曾俞瑄。

四座花卉藝術，分別透過空間與裝置藝術的結合，以日常的城市街景，搭配街道家具的意象，融合傳統文化與現代藝術的作品，將慢城浪漫氛圍渲染至南庄的每一隅。無論是現場佈置的用心、活動的豐富度，南庄觀光也在疫情之下展現出不同的亮點。

▲串連南庄周邊景點、部落、學校，共同打造出22處花藝亮點，讓旅人沉浸南庄風情中。

活動資訊

花卉節活動與報名資訊請上2022南庄花卉節網站：http://www.nanzhuangflowerfestival.com.tw





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