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2022「桃園繡球花季」回歸了！14處賞花秘境＋3大裝置藝術超好拍　還能免費賞螢

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／2022桃園繡球花季官網、圖／桃園市休閒農業 Agriculture Taoyuan Fanpage、圖／樂遊桃園
圖／2022桃園繡球花季官網、圖／桃園市休閒農業 Agriculture Taoyuan Fanpage、圖／樂遊桃園

第二屆桃園繡球花季這週末開跑啦！從5/7(六)至6/5(日)，在桃園市復興台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈)繽紛登場。今年的主題為「枕山覓徑」，透過「符號學」手法，營造出不同的「神秘感」，傳遞來自「大地的訊息」，話題性十足！粉藍、紫紅繡球花與山林交織，夜間有螢火蟲穿梭其中，更有當季最新鮮的農特產，邀請大家來讓枕頭山療育一下！

亮點一：14處賞花秘境

圖／樂遊桃園
圖／樂遊桃園

這次主展場設在「葉家千金」，另外有14家農場參與，分為「前山」及「後山」區。首波5/7至5/22建議可至前山區，有祿客農莊、枕頭山5號農園、陽光休閒農莊、怡德休閒農莊、中興花卉農場、丸山咖啡、普拉多山丘假期景觀餐廳、櫻花坡民宿。5/23至6/5則可到後山區的蘋果農莊、拉拉山秘密花園、拉拉山木村的家露營區、俠雲山莊、拉拉山輕鬆園、比該溪露營區6處賞花。

亮點二、3大繡球花裝置藝術

主辦單位打造了三大裝置藝術，搭配繽紛多彩的繡球花，要給大家新的體驗。

「言卯-日出」

寅、卯這兩個時辰，指的是凌晨3-7點，是天空開始漸漸染上白光，到陽光閃耀大地的時段，代表的是日出的過程，取其諧音稱「言卯」，以抽象的方式轉化山形，代表了大地與對土地的崇敬。

圖／2022桃園繡球花季官網
圖／2022桃園繡球花季官網

「婆娑-生命之舞」

在這座藝術裝置之中，採用純粹的生命符號，像是經歷掙扎絞扭，卻也毫不猶豫地向上成長、與他人交織而成的精彩生命之舞。

圖／2022桃園繡球花季官網
圖／2022桃園繡球花季官網

山月-山中月下

「山月」意為山中月下之感，期待白天遊客走在此廊道時，可以透過竹材遮蔽豔陽，也能享受有如明月的皎潔視野，同時還有微風徐徐拂過的感覺。

圖／2022桃園繡球花季官網
圖／2022桃園繡球花季官網

亮點三、5大週末限定免費活動接力

上傳美照、打卡完先別走！每週還有不同的亮點活動等著大家！

賞螢週 5/7(六)蝙蝠洞 、 5/8(日)枕頭山

造訪山野間的螢火蟲樂園、探索牠們多樣化的夜間生態

圖／桃園市休閒農業 Agriculture Taoyuan Fanpage
圖／桃園市休閒農業 Agriculture Taoyuan Fanpage

媽媽桃週 05/14(六) 、 05/15(日)

時間正值「五月桃」產季，商圈推出消費滿額歡樂抽，更舉辦有獎徵答，要把好康送給大家！

部落輕旅行週05/21(六)

今年以「療育」為題，從部落旅遊介紹到全新心靈療育體驗，上午參與活動開幕並享用原民Buffet及烤乳豬；下午預計至嘎色鬧或溪口體驗療育項目，讓山林療育疲累的身心。

枕頭山購樂趣週05/28(六)、05/29(日)

除了每天邀請4組表演團體之外，在商圈消費滿500元，即可參加大型彈珠台活動，滿800元則可參加竹筒飯DIY活動，歡迎大家把當季、當地的農特產帶回家。

品茶週06/04(六) 、06/05(日)

以「五感」覺察拉拉山茶，下午另有日本茶道體驗，從不同的品茶方式，深入體驗茶文化的生活。

加碼：交通資訊

提醒大家，只有假日的時候，慈湖停車場、介壽國中、仁愛停車場這三個地方才有提供接駁車服務唷！

區內接駁
藍線：葉家千金（主展場）↹枕頭山口（接駁總站）↹祿客農莊（賞花區）
紅線：慈湖停車場↹枕頭山口（接駁總站）↹葉家千金（主展場）
綠線：介壽國中停車場↹葉家千金（主展場）

區外接駁(紅線/綠線)：停車場至會場 07:30-15:30、返程08:30-16:30

接駁班次：
區內接駁藍線：30分鐘/班
區外接駁：紅線：30分鐘／班、綠線：30分鐘／班

接駁時間：
區內接駁(藍線)：08:00-16:00

圖／台七桃花源休閒農業區
圖／台七桃花源休閒農業區

2022桃園繡球花季

活動地點：台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈周邊農場)
活動日期：5/7-6/5 早上8點至下午4點

圖／桃園市休閒農業 Agriculture Taoyuan Fanpage
圖／桃園市休閒農業 Agriculture Taoyuan Fanpage

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螢火蟲 賞螢 繡球花 花海 桃園旅遊

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