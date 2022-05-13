桃園中壢最美下午茶！超繽紛「彩虹粉粿」加滿十種配料超豐富，還有水果色包心湯圓

一群好友來桃園工作，工作完畢當然不能放過吃美食的機會啦！民宿女王芽月幫我們安排好一連串的行程（對！沒吃飽絕對不會放你走）。其實我們前面已經吃了不少，讓我先從色彩最繽紛下午茶點心先來介紹起。

午後巷弄

地址：桃園市中壢區中山東路四段1巷82號之1號

電話：0981080038

營業時間：12:00-19:30

公休日：週六

午後巷弄是於巷弄轉角的一間傳統甜品店，一旁就是設計感十足的桃園市立圖書館龍岡分館與台貿公園。鄰近CITY PARKING 城市車旅停車場(台貿站)，進來的車道略小，請小心。汽車請停車場或是騎車前來會比較方便。

午後巷弄裝潢著略帶點文青風格，目前已可內用與外帶也有配合外送平台（因為疫情關係內用仍是用衛生碗）。

DM/菜單

菜單包含了豆花，仙草，彩色粉粿，繽紛QQ，冬季限定，清涼飲品等等。

〈夏季限定〉

自選冰、彩虹粉粿冰、綠豆牛奶冰、紅豆牛奶冰、薏仁牛奶冰、大豆牛奶冰

每天新鮮配料略有不同喔！加一份配料才+5元（我家這邊加一份芋頭都要加20元了），午後巷弄才只要加5元。

彩虹粉粿口味有黃槴子、黑糖、蝶豆花、火龍果、泰式奶茶、抹茶、檸檬蝶豆花、蔓越莓、柳橙、紫薯、草莓但不見得每天都會齊全，不過至少會有七種顏色與口味喔～所以點彩虹粉粿是有七種口味，而浮誇如我朋友就以加價一樣配料5元加到十種粉粿，因為我們是多人分享所以另外也有將基底的豆花加價加份量。

彩虹粉粿

粉粿切成方便入口的大小，各種顏色的粉粿看起來就頗為吸睛，吃起來略為紮實中帶點軟Q，因為每種食材含的水份不太一樣所以粉粿的口感也會略有點差別。我們先吃了原味的彩虹粉粿，先不加黑糖漿！其實吃得出來每種口味的差別與味道，豆花吃起來介於傳統豆花與布丁豆花之間的口感，比起傳統豆花更加紮實點但又沒有布丁豆花那種脆脆的口感。

怎麼美的下午茶點心怎麼能不好好的拍一拍（我平常太少遇到浮誇系餐食了）

繽紛QQ豆花

除了多色粉粿之外，老闆又開發了多色水果口味的包心粉圓，老闆您真的時間很多齁（沒啦～開玩笑了啦）期待下一次老闆再開發出來的新品。基底一樣是豆花！也一樣先吃吃看原味QQ的包心粉圓還滿不錯吃的，多吃幾口真的會有飽足感！淋上些黑糖漿對我來說甜度滿剛好的。

午後巷弄

地址：桃園市中壢區中山東路四段1巷82號之1號

電話：0981080038

營業時間：12:00-19:30

公休日：週六

文章來源：NANCY將的生活筆計本 FB：NANCY將的生活筆計本

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