流放魚苗、摸蛤趣！ 在地人領路桃園ALL好遊 海創客DIY這樣玩最「水」

▲「桃園ALL好遊」提供豐富生態體驗產品供遊客選擇，原來桃園可以這樣玩！

有些玩法只有在地人最懂！桃園新屋竟然有百年石滬群？讓在地人帶你到龍頭石滬運用潮汐來捕魚！當客家文化和討海人生活結合，一碗美食帶你閱讀海客人生…懷抱對家鄉的熱愛，桃園人追求人與自然和諧共存，並與遊客分享他們的故事。

桃園生態旅遊資源豐富，除了溪洲生態探索，新屋石滬體驗和水鳥生態樂園，還有觀音觀新千年藻礁、平鎮草漯沙丘等熱門打卡點。沿線還有眾多美食、伴手禮。桃園市政府環境保護局和桃園市政府海岸管理工程處也整合這些有趣的體驗，彙整在「桃園ALL好遊」，邀請民眾感受在地美好，一路吃喝玩樂。網站也藉由電子套票推廣行程，遊客可直接線上預約選購，還能累積紅利點數換好康！原來，桃園可以這樣玩！

新屋石滬讀漁家百年傳承海客美食玩灘塗變廢為寶

以往只有在澎湖等外島才被關注的「石滬」，原來桃園也有！靠海吃海，客家人聚居的新屋，發展出獨特的「海客」文化，如牽罟魚獵，石滬圍撈等，桃園海客文化藝術季已經成為客庄主要節慶之一。經過盤點，桃園深圳北岸至蚵間周邊共有11座石滬，以人力撿拾鵝卵石搭建出猶如「海上長城」的石滬群。石滬與礫石灘的潮間帶，石蚵、笠螺、蝦蟹等生物豐富，也是在地人早年「加菜」的採集區。目前，推廣海客文化與石滬體驗的據點以「海洋客家牽罟文化館」和「新屋石滬故事館」為主。

▲新屋石滬故事館是由哨所改建，訴說石滬故事，也介紹海客生活。旁邊的海灘是少數沒有人工建築與防波堤的乾淨海岸，也展現了淨灘的成果。

由新屋愛鄉協會經營的「新屋石滬故事館」早年是警察哨所及宿舍，2018改建後一樓成為石滬展示中心，二、三樓則是多功能教室與用餐區。協會成員組成「石滬家族」，成立石滬修護工隊，重新學習、傳承石滬修築技藝之餘，也積極推動環保概念，在2樓的「海創客教室」發揮創意，把收集到的塑料海廢分類打碎成屑，再重壓成花磚等材料，變成環保創作的素材。DIY活動配合淨灘，更具意義。

▲桃園新屋愛鄉協會每個月定期巡灘修補石滬，特別興建的龍頭石滬展現出精湛的工藝。石滬堆建除了靠人工設計，也藉自然生物如海貝、藤壺和海蚵等生長過程填補縫隙，穩固結構。

▲桃園新屋愛鄉協會安排的潮間帶體驗，藉由放大鏡帶領遊客一窺小小世界。右下圖石塊上紅色的一角就是藻礁最初的樣貌，最後卻能堆疊成巨大的礁石群。

新屋石滬故事館提供豐富活動，如海客漁夫職前訓練、牽罟及潮間帶觀察、海岸淨灘和環保手作體驗等，可配合潮汐時間，十分彈性。完整遊程體驗，可以安排半日到一日活動。故事館也提供餐食，像是以魚貨加入鹽蒜酒等調料發酵醃製的客家「鹹醢」入味的套餐，以在地食材簡單調味的「鹹醢飯團」，再自行擺盤如「客家拌飯」的特色漁滬料理，很適合團體旅遊，想要體驗海客風味，可以直接與新屋石滬故事館聯繫。

▲鹹醢調味的飯團，加上在地食材做成的客家料理與芝麻醬等調味，讓旅客一面聽解說，一面擺盤成自己喜歡的樣貌。

新屋石滬故事館

地址：桃園市新屋區蚵殼港20之2號

開館時間：周三～日9～17時開放免費參觀（周一、周二休館）

粉專：https://www.facebook.com/XinwuStoneWeirsStoryHouse

預約導覽專線：03-4760409或0935-358-194。

海洋客家牽罟文化館生態探索大驚奇

全台首座海洋客家牽罟文化館也在桃園市新屋區，原屬軍方海防基地，後因海巡署接手海防，空間閒置，主管單位幾經輪換，2018年由海岸管理工程處接管，投入960萬元整修二、三樓平台空間及電力照明，109年3月底竣工後轉型為「海洋客家牽罟文化館」兼遊客中心，由海洋客家休閒農業區業者合組的海洋客家休閒農業發展協會進駐運用。館內如小型博物館，展示牽罟照片、捕魚器具等海洋知識，去年4月取得了「環境教育設施場所」認證。

▲海洋客家牽罟文化館也是在地旅遊中心，改建後更適合休憩賞景。以彩繪浮球架構的籬笆、館前以漂流木搭成的鯨魚都展現出海洋特色。

海洋客家牽罟文化館提供的體驗活動相當獨特。例如探索「綠色防風林」，由專業導覽人員帶領，沿著牽罟＆護魚步道木棧道前往海岸區，沿途聽海岸線從一望無際到現在秘密叢林的景觀變化，學習濱海植物應用、特殊植物辨識等趣味知識。遊客可以在秘密花園裡，化身林間精靈擺盪植物根鬚編成的鞦韆。來到「笨港灣」的海岸活動也相當豐富，小型團體可以安排沙灘摸蛤、流放魚苗、牽罟體驗等，如果不想把收穫帶回家，返回館內還可以現煮蛤蜊湯，即時品嚐自己的勞動成果。

▲摸蛤蜊的同時探索潮間帶，每一刻都有新發現。

赤足踏浪，退潮時分的海水約掩至腳踝高處，微涼的水溫激得人微微一顫，但為著摸蛤而來的眾人很快就適應了海水溫度，紛紛開始低頭尋找蛤蜊的身影，或用眼光搜尋，或用手指摸索，或者乾脆用踩踏在細沙中的腳趾滑拉，感觸到硬物再伸手尋找。導覽員一面講解海岸線的水文生態，一面在淺灘處尋寶，驚喜捕獲一隻善於在海沙中躲藏的勝利黎明蟹。小蟹善於「裝死」欺敵，一旦被捕捉，就把「手腳」都收縮起來，一動也不動。扁平的後足看來不起眼，卻是它掘沙躲避天敵的最佳工具，放在灘沙上，腳下一撥兩撥就原地沒進沙中，背部的砂點則是絕佳的偽裝色，特殊的習性讓大夥兒好一陣驚嘆。

活動的另一項特殊體驗，是「流放魚苗」。協會準備了能夠生活在河口附近、鹹淡水交會處的烏魚魚苗，指導參與民眾如何流放。從育苗場繁殖的烏魚苗還十分幼小，大夥兒用透明塑膠杯撈起盆中的魚苗，先觀察一下小魚兒的長相，然後把杯子半傾在水中，讓水溫逐步與外界持平，也給魚兒熟悉溫度變化的時間。然後微微傾杯，讓外界水流流進杯中，混合，再加大傾斜的幅度，緩緩讓魚苗向外遊去。猜猜看，魚苗在游出杯後，是順流而下還是逆流而上？是各自奔逃還是群體行動？這可跟幼魚本能有關。

▲約兩公分大小的魚苗群，展現「力爭上游」的努力，也讓參與的民眾深深感受到小魚兒旺盛的生命力。

除了海洋活動，館內還可安排海廢浮球彩繪、捕夢網DIY等室內活動，並提供諮詢服務、輕食飲料、預約餐席等。海洋客家休閒農業區也有許多農事體驗可搭組遊程，海洋客家牽罟文化館可協助聯繫，提供旅行業者及遊客規劃行程參考，安排半天至2日的深度遊。近期為慶祝母親節，推出「海客漁人半日遊」特惠活動，半日遊程涵蓋「牽罟」、「覓蛤蠣」和「放流魚苗」等活動，5月場次時間已經開放預約，詳情請見海洋客家休閒農業區粉絲專頁。

海洋客家牽罟文化館

地址：桃園市新屋區觀海路二段278號

開館時間：周一～五：9：00~17：00，夏季假日09：00~19：00，冬季假日08：30~18：30。

粉絲團：：https://reurl.cc/R163og

聯絡電話：03-4769971海洋客家休閒農業區

官網：https://www.oceanhakka.com.tw/

圖、文／廖苡安 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201065