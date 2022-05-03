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古厝搬進竹北遠百！ 邊購物邊欣賞超壯觀「客家圓樓」造景　再到大人系空間享受微醺時光

聯合新聞網 / 行遍天下

2022年新春竹北新鮮事首推遠東百貨竹北店，總面積佔地2.8萬坪，是全台唯一以客家主題為建築、室內造景的百貨公司。2022年開始試營運卻已經帶來高度討論。

　

全台唯一客家主題商場

客家圓樓、印象圖樣貫穿百貨。一樓天花板「好客天棚」出自日本藝術大師大卷伸嗣之手，描繪出七彩果樹間象徵客家飛鳥、魚躍、蝶舞等意象。自5樓到8樓是超壯觀環狀「客家圓樓」造景，大量木製內裝搭配花漾客家圖騰及大紅燈籠點綴，讓人彷彿置身客家傳統土樓建築當中。7樓仿真度超高的「客家古厝」、及以湖口老街為意象的「客家老街」，透過選用在地紅磚、請來老師傅親筆繪製仿舊圖樣。走在百貨各處都風景，也讓百貨公司購物功能之餘再添文化意涵於之間。

　

大人系夜晚時光正式啟動

超級大人的私密空間就在竹北。鄰近遠百竹北店的Bar Neat，外觀用鷹架整個包起來、甚至讓人找不到入口，好不容易推開門進入，第一空間竟然還有維士比、工地帽等未完工場域，再推門進入，彷如闖入禁酒令時代紐約地下酒吧一樣，充滿迷幻與微醺感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐點傳承至前身竹北名店小河馬的精緻料理，老闆Vincent再變化出以酒吧模式提供餐酒搭為主題。以清爽與好入口的想法為基礎，調製出各式不過於濃烈且微醺得恰到好處的調酒，每一款都值得一試。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

景點資訊

遠東百貨竹北店

地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號

電話：03-622-3168

時間：11:00-22:00

網址：www.feds.com.tw/-/72

　

Bar Neat

地址：新竹縣竹北市莊敬七街43號

電話：03-668-8997

FB：Neat

時間：18:00-24:00（週日休）

消費：蒜味海膽辣椒麵320元、夏日特製肉丸麵(豬肉)300元、自製雞肝醬與起司拼盤800元、基輔炸彈300元、蒜味中卷260元、The Heart Of The Ocean 380元、Porn Star Margarita 420元

未成年請勿飲酒，酒後不開車

　

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客家 酒吧 老街

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