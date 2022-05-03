古厝搬進竹北遠百！ 邊購物邊欣賞超壯觀「客家圓樓」造景　再到大人系空間享受微醺時光

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-04-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 下竹町-新竹南大路日式警察宿舍、梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物、VWII 辛志平。 大家好！我們是金魚豆花🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ 是兩位在新竹唸書的愛吃大學生 也很喜歡探索任何好玩好逛的地方 歡迎追蹤我們的IG➡️➡️@i_can_eat_more 接下來就是今天の推薦👇👇

2022-04-28 09:00