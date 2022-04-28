快訊

防疫險續保被阻民眾跳腳 業界坦言：合法但不合情理

一家5口自主快篩3陽性淪「確診孤兒」 爸寒心：共存不是這樣玩的

本土疫情升溫 衛福部估5月5日確診數上看3萬7

新竹日式景點一日遊　超浮誇菜山拉麵、大阪豚炒麵麵包真好味

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-金魚豆花吃上隱

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-04-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 下竹町-新竹南大路日式警察宿舍、梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物、VWII 辛志平。 大家好！我們是金魚豆花🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ 是兩位在新竹唸書的愛吃大學生 也很喜歡探索任何好玩好逛的地方 歡迎追蹤我們的IG➡️➡️@i_can_eat_more 接下來就是今天の推薦👇👇

下竹町-新竹南大路日式警察宿舍 | 1 小時

在新竹火車站後站，就有日式老建築可以參觀，2016年就被列為新竹市的市定古蹟，也已經有80多年的歷史，整修過後重新開放參觀，會隨著不同時段有不同主題的展覽，最近的展覽是2/5 ~ 4/17的場次，主題為「築跡往.返」，現場有許多舊式建築的彩繪以及新竹市古宅的介紹，喜歡古蹟的大家可以去參觀看看！另外，就在旁邊的空地上，3月開始假日會有不定期的小市集，攤位大多是在地的一些小吃、甜點以棘手做的文創商品，攤位不多很快就可以逛完~ 在他們的斜對角也有一間日式建築叫「新築窟」，是以日式老宅為出發的純素食餐酒館，看起來氣氛很好，下次來去用餐！

梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物 | 1 小時

第二站我們來到「梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物」，會選這間的原因是剛好離我們的第三站很近，加上異國料理很特別😆 不過比較可惜的是當天的烤飯糰和玉子燒都沒有提供，所以我們點了一樣帶有日式色彩的炒麵麵包。大阪豚口味就是一般日式甜甜的感覺，風味辣雞我們比較喜歡，微甜微鹹微辣，比較吃不膩！麵包體口感柔軟滿香的，炒麵有點像鐵板麵的FU，不過加上日式醬料提升風味好吃！BTW店內有超多公仔和模型阿，老闆看來是個厲害的收藏家，連我們不是模型迷都狂看XD

VWII 辛志平 | 4 小時

第三站來到辛志平校長故居，在新竹生活了4年第一次進來呢，正好透過這次機會來參觀參觀，整體占地其實滿大的，包含一間餐酒館、咖啡廳和校長故居，咖啡廳店名為「VWII」，取自水的三態變化，整間咖啡廳給人一種很不一樣的感覺，採用水泥加上木材的混合設計，座位也經過一番巧思設計，還有親切的店員~ 日常豆 杏仁尾韻的那款很好喝！雖然是黑咖啡但只帶一點點的微酸感，溫和不刺激很喜歡；花生榛果拿鐵使用新竹在地福源花生醬，喝起來又濃又香還有榛果粒添加口感，拿鐵也讚到不行，冬天來一杯暖暖的超喜歡！ 最後是當天的常溫甜點「布列塔尼酥餅」，第一次看到這樣的點心，覺得好奇就點來試試了，原先因為他外貌普通，沒有抱太大期待，結果我們吃了一口就愛上了😍口感酥鬆又保留濕潤，奶油香氣滿溢，有點像台式酥餅的升升升級版，太幸福了！推薦大家如果有機會來一定要點～ 辛治平校長故居古色古香，裡面有專門的導覽員偽我們進行介紹，當年的一些家具、裝潢擺設都整修得非常乾淨，是個漫步休閒的好地方。這裡定期會舉辦一些教育、音樂性質的活動，不定期還會有快閃店和藝文活動，有興趣想來參觀的大家可以發摟FB粉專才不會錯過第一手消息！

らぁ麵 東商店 | 1 小時

最後一站來到東門市場，假日的東門市場真的有點可怕人好多阿，其實我們本來要吃大角拉麵的，不過因為排隊人龍太長XD，我們就跑來吃二郎拉麵了！也是我們的初體驗！招牌二郎系菜山拉麵中碗份量就有點浮誇，麵量跟豆芽菜量都是，整體口味是比較重的，湯底肉末超多有點切仔麵的感覺（不確定是不是我們太菜吃不出其他特別的味道），麵條類似意麵口感很喜歡，叉燒超軟爛一夾就斷，豆芽菜輔助不讓我們吃的太膩，吃飽超滿足；柚子醬油拉麵湯頭微微酸帶點鹹味很喜歡，底部吃得到點柚子皮，份量相比正常了許多XD，一樣是非常滿意~~ 以上就是這次我們在新竹市區的日式景點一日遊（真的好想出國呀～），大家不知道喜不喜歡呢？如果有其他推薦的日式景點或餐廳，也歡迎留言推薦給我們喔！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：［金魚豆花］新竹日式景點一日遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 麵包 拉麵

延伸閱讀

確診數攀升！新竹縣+65不再公布足跡 隔離人數破2千

竹市長改徵召 林智堅支持盼找到最好人選

國民黨：疫苗專線公然說謊 林智堅在數饅頭了嗎？

影／要林智堅別再數饅頭 國民黨呼籲先把新竹市政做好

相關新聞

80元小籠包、炸臭豆腐、東山鴨頭在地人都推！桃園龍潭11間「龍元宮周邊」平價美食

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 有時候下班後累翻懶得煮晚餐、太晚下班想吃宵夜或是假日不想煮時，Ann和榜哥就會來到龍潭龍元宮附近找尋我們要吃的小吃美食來飽餐一頓(最近開始拓展到龍潭

新竹日式景點一日遊　超浮誇菜山拉麵、大阪豚炒麵麵包真好味

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-04-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 下竹町-新竹南大路日式警察宿舍、梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物、VWII 辛志平。 大家好！我們是金魚豆花🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ 是兩位在新竹唸書的愛吃大學生 也很喜歡探索任何好玩好逛的地方 歡迎追蹤我們的IG➡️➡️@i_can_eat_more 接下來就是今天の推薦👇👇

桃園中壢「190元海鮮丼」味噌湯任喝&免費加飯！墨sumi生魚片丼飯新鮮美味

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園中壢美食「墨sumi 海鮮丼ぶり」，店家在Google上有4.5顆星高評價(540則評論)，新鮮的生魚片丼飯現點現做，內用還有味噌湯任你喝，飯不夠也能免費

桃園人私房景點！ 經國河濱公園「狼尾草紫色花海」美不勝收 遊賞南崁溪水岸綠地

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 春暖花開，現在正是賞花好時機，桃園人好幸福，巿區就能賞花，去年爆紅狼尾草已盛開，數大就是美，藍天綠地加上夢幻狼尾草紫色花海，隨便拍就像明信片一樣的美，地點就在經

桃園版華山「中原文創園區」今年登場！中壢新亮點　19棟庫房群打造文創市集、藝術展

免跑台北也有文創藝術新指標！桃園中壢區的中原營區在活化計畫下，保留了營區19棟庫房群，並致力打造成「桃園版華山」中原文創園區及中原創業村，預計12月正式登場，讓民眾今年就有最新亮點可以朝聖。 位

當地攝影玩家不藏私！ 苗栗4大「私房美拍秘境」景點 必看必收藏

喜愛攝影與騎重機環遊世界的苗栗在地玩樂家火花羅，對苗栗攝影秘境瞭若指掌，此次火花羅不藏私，向行遍天下月刊讀者公開他喜愛拍美照的私房景點，跟著火花羅的腳步，你也可以拍出美照。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。