新竹日式景點一日遊　超浮誇菜山拉麵、大阪豚炒麵麵包真好味

跟著 金魚豆花吃上隱 於 2022-04-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 下竹町-新竹南大路日式警察宿舍、梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物、VWII 辛志平。 大家好！我們是金魚豆花🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ 是兩位在新竹唸書的愛吃大學生 也很喜歡探索任何好玩好逛的地方 歡迎追蹤我們的IG➡️➡️@i_can_eat_more 接下來就是今天の推薦👇👇

下竹町-新竹南大路日式警察宿舍 | 1 小時

在新竹火車站後站，就有日式老建築可以參觀，2016年就被列為新竹市的市定古蹟，也已經有80多年的歷史，整修過後重新開放參觀，會隨著不同時段有不同主題的展覽，最近的展覽是2/5 ~ 4/17的場次，主題為「築跡往.返」，現場有許多舊式建築的彩繪以及新竹市古宅的介紹，喜歡古蹟的大家可以去參觀看看！另外，就在旁邊的空地上，3月開始假日會有不定期的小市集，攤位大多是在地的一些小吃、甜點以棘手做的文創商品，攤位不多很快就可以逛完~ 在他們的斜對角也有一間日式建築叫「新築窟」，是以日式老宅為出發的純素食餐酒館，看起來氣氛很好，下次來去用餐！

梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物 | 1 小時

第二站我們來到「梟 炒麵麵包 異國輕食 咖啡炸物」，會選這間的原因是剛好離我們的第三站很近，加上異國料理很特別😆 不過比較可惜的是當天的烤飯糰和玉子燒都沒有提供，所以我們點了一樣帶有日式色彩的炒麵麵包。大阪豚口味就是一般日式甜甜的感覺，風味辣雞我們比較喜歡，微甜微鹹微辣，比較吃不膩！麵包體口感柔軟滿香的，炒麵有點像鐵板麵的FU，不過加上日式醬料提升風味好吃！BTW店內有超多公仔和模型阿，老闆看來是個厲害的收藏家，連我們不是模型迷都狂看XD

VWII 辛志平 | 4 小時

第三站來到辛志平校長故居，在新竹生活了4年第一次進來呢，正好透過這次機會來參觀參觀，整體占地其實滿大的，包含一間餐酒館、咖啡廳和校長故居，咖啡廳店名為「VWII」，取自水的三態變化，整間咖啡廳給人一種很不一樣的感覺，採用水泥加上木材的混合設計，座位也經過一番巧思設計，還有親切的店員~ 日常豆 杏仁尾韻的那款很好喝！雖然是黑咖啡但只帶一點點的微酸感，溫和不刺激很喜歡；花生榛果拿鐵使用新竹在地福源花生醬，喝起來又濃又香還有榛果粒添加口感，拿鐵也讚到不行，冬天來一杯暖暖的超喜歡！ 最後是當天的常溫甜點「布列塔尼酥餅」，第一次看到這樣的點心，覺得好奇就點來試試了，原先因為他外貌普通，沒有抱太大期待，結果我們吃了一口就愛上了😍口感酥鬆又保留濕潤，奶油香氣滿溢，有點像台式酥餅的升升升級版，太幸福了！推薦大家如果有機會來一定要點～ 辛治平校長故居古色古香，裡面有專門的導覽員偽我們進行介紹，當年的一些家具、裝潢擺設都整修得非常乾淨，是個漫步休閒的好地方。這裡定期會舉辦一些教育、音樂性質的活動，不定期還會有快閃店和藝文活動，有興趣想來參觀的大家可以發摟FB粉專才不會錯過第一手消息！

らぁ麵 東商店 | 1 小時

最後一站來到東門市場，假日的東門市場真的有點可怕人好多阿，其實我們本來要吃大角拉麵的，不過因為排隊人龍太長XD，我們就跑來吃二郎拉麵了！也是我們的初體驗！招牌二郎系菜山拉麵中碗份量就有點浮誇，麵量跟豆芽菜量都是，整體口味是比較重的，湯底肉末超多有點切仔麵的感覺（不確定是不是我們太菜吃不出其他特別的味道），麵條類似意麵口感很喜歡，叉燒超軟爛一夾就斷，豆芽菜輔助不讓我們吃的太膩，吃飽超滿足；柚子醬油拉麵湯頭微微酸帶點鹹味很喜歡，底部吃得到點柚子皮，份量相比正常了許多XD，一樣是非常滿意~~ 以上就是這次我們在新竹市區的日式景點一日遊（真的好想出國呀～），大家不知道喜不喜歡呢？如果有其他推薦的日式景點或餐廳，也歡迎留言推薦給我們喔！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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