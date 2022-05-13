全台首創「拉麵吃到飽」在桃園！中壢山禾堂拉麵叉燒、溏心蛋、炸物359元無限任吃

N年前，Ann可曾為了山禾堂拉麵的餐後甜點造訪，當初的「卡桑的麻糬燒」、「浦島太郎的玉手箱」真的深得我心，吃完一次又帶著蔬果姊妹再去吃一次，可以吃好吃的拉麵又可以DIY又可以拍美照，真的是一舉數得。而這一次，山禾堂拉麵竟然推出了全台首創的”拉麵吃到飽”，除了拉麵吃到飽還有蔥花、叉燒、溏心蛋、玉米筍、菠菜、高麗菜、豆芽、黑木耳、豆皮、筍乾、海苔絲、蒜泥等配料以及再加上5種涼拌小菜、5種唐揚炸物、飲料等無限量供應，且平日午餐時段每人只要359元就能盡情享用！

山禾堂拉麵中壢店，鄰近中壢藝術館，附近停車場或是路邊停車格都蠻多就是千萬不要隨意停在紅線上；若是搭乘大眾交通工具的朋友們，從火車站步行沿著元化路走看到長江路轉進來就到囉！

室内装潢

山禾堂拉麵中壢店的裝潢設計算屬簡約典雅的日式風格，在座位的設計安排上不會讓人感到擁擠，有四人座以及兩人座的用餐位置，茶水需要自取，涼拌小菜類則由服務人員隨桌服務喔！

菜單

改為吃到飽的山禾堂拉麵，用餐時間為90分鐘，拉麵、叉燒、溏心蛋、唐揚炸物、飲品等都是無限提供吃到飽，平日午餐收費為359元，晚餐及假日收費皆為399元，但0~3歲幼童是不收費；4~6歲的孩童則收100元；小一~小六的兒童以及銀髮族(65歲以上)則可打9折，以上費用皆須加收10%的清潔費。

餐點

山禾堂拉麵營業時間沒到，Ann和榜哥就已先來報到，想不到我們前面就已經有好幾組人在排隊等候了，就簡單跟大家分享那天我們的吃到飽的餐點！

●涼拌小菜

因疫情的關係，無限吃的涼拌小菜會由服務人員做隨桌服務，目前有韓式泡菜、涼拌海帶絲、涼拌芥末章魚、涼拌櫻花蝦、毛豆這五種涼拌小菜可以選擇。

●池袋醬油拉麵+叉燒

吃到飽的拉麵，每份的麵體會比以往少一半左右，主要是想讓客人多品嘗其他不同口味的拉麵。

而很少吃醬油拉麵的我們，原以為湯頭會很死鹹，想不到是有甘醇且帶點胡椒香氣，Ann是覺得還蠻不錯。

●蔥花

滿滿的蔥花，榜哥的最愛。

●溏心蛋

不得不說最近的蛋很貴，來到山禾堂拉麵還能這樣無限吃，真的是很富有的享受。

●叉燒

不想吃拉麵吃到飽的朋友可以選擇吃叉燒喔！叉燒的厚度不會因為改成吃到飽就變薄，榜哥都用叉燒包蔥花一起吃呢！

●豚骨拉麵

這份豚骨拉麵是榜哥有特別加註要加麵。然後呢？他就很花時間的在擺盤，先一片片的把叉燒將麵給蓋住，將蔥花放置在中間，接著又拿溏心蛋一個個擺放著如花朵綻放般的浮誇！真心說他沒去當創意料理設計師可惜了！相信這浮誇的擺盤一定深得山禾堂拉麵的心。

而我們夫妻倆就很努力的把這碗豚骨拉麵給吃完，說真的我還想吃辣味的拉麵，但真的吃不下了。

●唐揚炸物

據說山禾堂拉麵提供多樣炸物而每日隨機出5種，入座後會先供應一份，可無限量加點。這天我們的來訪則是有甜不辣、棒棒腿、杏鮑菇、咖哩可樂餅等炸物可以點選喔！

●手做壽司

這道手做壽司可是唯獨平日中午吃不到，晚餐或是假日來才可以吃到喔！手工現做壽司醋飯很Q彈，嚼起來很有口感。

●蒜香叉燒飯

不在菜單上的蒜香叉燒飯真心推薦好吃！滷汁熬煮的很夠味且飯很Q彈不會煮得過於綿細，均勻攪拌吃超讚的！

整體評價

好一陣子沒來山禾堂拉麵中壢店吃拉麵，整體的服務品質還算不錯，服務人員隨時都會注意客人的狀況，這次改成拉麵吃到飽，說真的有讓我驚艷！原以為就只是單純一碗碗的拉麵無限吃到飽，完全想不到是所有配料、唐揚炸物、手做壽司、飲品等都讓你無限吃喝到飽！

山禾堂拉麵中壢店，僅收現金無刷卡服務，吃到飽的用餐時間為90分鐘，提供了拉麵、叉燒、溏心蛋、唐揚炸物、飲品等無限提供吃到飽，平日午餐收費為359元，晚餐及假日收費皆為399元，但0~3歲幼童是不收費；4~6歲的孩童則收100元；小一~小六的兒童以及銀髮族(65歲以上)則可打9折，以上費用皆須加收10%的清潔費。

說真的山禾堂拉麵這次推出的拉麵吃到飽，真的是在中壢吃到飽來說是少見選項，很適合三五好友來這聚餐吃麵、吃肉、吃炸物，90分鐘讓您無限吃，真的可以很滿足的吃飽飽回家，至於減肥這件事情，就放在明天再說囉！

山禾堂拉麵(中壢店)

營業時間：午11:00-14:30 晚17:30-21:30

營業地址：桃園市中壢區長江路136號

營業電話：03-4270000

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文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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