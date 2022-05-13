在地人才知道的鹹酥雞攤！「超邪惡香雞排」隱身龜山　三角骨、炸雞皮也涮嘴

在地人才知道的鹹酥雞

提到台灣不敗小吃，鹹酥雞一定是名列前茅，不管大人還是小孩都難以抵擋它的攻勢，介紹一家秒打我自己嘴巴的「楓樹香雞排」，看到Google評論特地來買，晚上騎車來覺得有點偏僻，一直說下次不會來，吃一口香雞排直接晉升前三名好吃～

楓樹香雞排 在哪？

香雞排在龜山楓樹國小附近，距離熱鬧的龜山中興路車程約7分鐘，這附近挺偏僻都是住宅，兩邊白線居多，不用擔心停車問題。

地址：桃園市龜山區光明街251號

營業時間：16:00-22:00

楓樹香雞排．鹹酥雞 MENU

楓樹雞排店最近漲價囉！雞排65元、去骨鹹酥雞55元、雞屁股30元..等，價格和一般鹹酥雞店差不多，炸地瓜和銀絲卷有兩種口味，鹹酥雞的魅力就是隨便劃就一大袋。

剛炸好的鹹酥雞也太香了！香酥金黃散發迷人香氣，楓樹炸物都有使用脫油機，所以鹹酥雞都很乾爽，紙袋沒有什麼油膩，少吃點油少點罪惡感～

香雞排一般大小，也沒有特別厚。

美味的雞排要具備什麼？表皮夠酥脆、不油膩，肉質還不能乾柴，聽起來好像很簡單，但執行起來卻很有難度。

倒出來後才覺得少了綠！應該來點玉米筍和四季豆，看起來會更可口。

無骨鹹酥雞

去骨的鹹酥雞一份55元，份量感覺挺少，但每顆都是貨真價實肉肉球，沒有一點骨頭，鹹酥雞外皮不是很酥脆，屬於軟皮卻不會油膩，彈嫩飽滿的雞肉，簡單撒上胡椒粉，吃得到雞肉原味，比較可惜少了九層塔，總覺得少了一個味！

甜不辣

甜不辣外皮看起來不是很金黃，但吃起來卻很酥脆，吃鹹酥雞沒有來份甜不辣，對我來說等於沒吃～

三角骨

三角骨比其它炸色都還深，外皮特別加了白芝麻，三角骨約3~4塊一份40元，喜歡三角骨的朋友，建議可以一次點兩份，這樣啃允起來比較爽。

三角骨炸的比其它鹹酥雞還要乾，外層香料粉很加分，一吃就有記憶點，胡椒鹽帶有孜然粉香，不過重剛好提味而已，美味更加乘，這真的太下酒了！整個就是越吃越涮嘴。（未成年請勿飲酒/開車不喝酒）

炸雞皮

雞皮已經炸到很乾，咬上一口喀嚓作響，滿嘴都是阿嬤炸豬油的香氣，每片都很輕盈，在嘴中咬個幾口就綿化，我個人還是比較喜歡吃有刷醬的雞皮，太濃的油香我會怕怕的～

香雞排

冒著被燙舌的風險我也要吃！一口咬下雞排香熱氣四溢而出，直接晉升好吃香雞排前三名，香氣豐盈比我平常吃的協力還香～

外皮地瓜粉有顆粒酥脆感，加上脫油機沒有多餘油份，雞排保有一絲絲肉感，雞肉飽滿外酥內彈嫩，雞肉精華肉汁都被鎖在裡頭，壓一下雞排！雞胸肉與外皮間還溢油肉汁，這炸功真的很不錯。

一吃就讓人欲罷不能！個人覺得加辣更好吃～

*楓樹香雞排很涮嘴！香雞排酥脆、不油膩、肉不柴，三角骨也很有自己特色，帶有孜然香的調味粉，吃過後讓我印象深刻，因為我喜歡所以分享這間～

楓樹香雞排 鹹酥家

電話：0916-398629

地址：桃園市龜山區光明街251號

營業時間：16:00-22:00

公休：星期日、星期一

粉絲專頁：楓樹香雞排

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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