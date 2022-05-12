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新竹親子放電景點推薦！水陸雪一日玩遍　傍晚賞絕美夕陽、逛市集

YUKI'S LIFE / 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

新竹景點哪裡好玩呢？很多人都說新竹不好玩，其實有蠻多地方都適合親子同遊哦！

這篇就來分享放電一整天的新竹景點一日遊行程，包含超有童年回憶的小叮噹，根本玩一整天還覺得時間不夠用，然後還能去玩沙看夕陽逛市集，超讚的啦！

新竹景點一日遊行程

  1. 景點一：湖口好客文創園區

  2. 景點二：小叮噹科學主題樂園

  3. 景點三：南寮漁港

新竹景點一日遊地圖

新竹景點一日遊介紹

湖口好客文創園區

放假來到新竹旅遊，蠻推薦大家可以到「湖口好客文創園區」走一走。園區有懷舊復古建築，還有童玩以及玩水的設施，大人小孩都喜歡的假日好去處，現在竟然還出現了可愛的巨型水果造型藝術裝置，來訪的時候可以拍很多的互動照片喲～也太有趣了。新竹一日遊，準備出發吧！

湖口好客文創園區

FB

地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號

電話：(03)590-5939#33

開放時間：8:00~17:00

小叮噹科學主題樂園

新竹親子景點《小叮噹科學主題樂園》超好玩的～包含水陸雪三大主題：滑雪、玩水、科學互動設施、小動物區域，適合親子同遊，一整天可以玩好玩滿！這篇除了整理遊玩重點給大家，也要跟你們說說，來到《小叮噹科學主題樂園》需要準備的東西，不然一下子玩雪、一下子又玩水、一下子又是陸上設施～要帶的物品有夠多，該怎樣才能玩的輕鬆又愉快呢？大家也常問《小叮噹科學主題樂園》優惠門票要到哪裡買？我們是直接在KLOOK線上購買，隨買隨用很夠划算！

小叮噹科學主題樂園

FB官網┃門票┃

地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號

電話：03-5592132~7

營業時間：9:00~17:00

南寮漁港

新竹免費親子景點~南寮漁港大升級！！新竹南寮漁港遊客服務中心大變身⇢海岸風情無邊際玩水玩沙場地讓小朋友們嗨翻了，週邊還有大草皮可以玩耍，南洋風情鐘樓以及最新魚鱗天梯適合拍照打卡。如果怕曬的話，可以安排於下午五點左右造訪，不但天氣比較涼爽，也可以欣賞到美麗的夕陽。

南寮漁港旅遊服務中心

FB

地址：新竹市北區南寮街261號

電話：03-521-6121#541

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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