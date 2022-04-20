桃園人私房景點！ 經國河濱公園「狼尾草紫色花海」美不勝收 遊賞南崁溪水岸綠地
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
春暖花開，現在正是賞花好時機，桃園人好幸福，巿區就能賞花，去年爆紅狼尾草已盛開，數大就是美，藍天綠地加上夢幻狼尾草紫色花海，隨便拍就像明信片一樣的美，地點就在經國重劃區河濱公園，周邊有南崁溪，可以一邊騎自行車，一邊賞花，一起漫遊南崁溪水岸綠地景觀，成為桃園人的私房景點。
桃園最佳自行車道－南崁溪水岸自行車道
這裡的步道規劃完善，四周綠意盎然，綠蔭圍繞，是桃園運動休閒賞景好去處！
只要您用心體會，不用跑遠，最美的風景就在身邊。
紫葉狼尾草搭配紅色鋼構鐵橋形成一幅美麗的風景。
地點就在桃園區水岸二街和幸福路口（土地公廟福仁宮右手方）
春暖花開，這裡除了有狼尾草還有杜鵑花、流蘇花、苦楝花、白色小花等百花盛開。
有機會來桃園不妨享受慢活，來一趟在地小旅行，不想到人多的地方就來桃園後花園走走，發現驚喜吧～
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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