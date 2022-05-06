苗栗竹南「免費景點」一日遊！ 神秘古隧道、巨人國啤酒桶、火炎山地景溜滑梯必拍

苗栗竹南景點一日遊

苗栗竹南怎麼玩？竹南、頭份。一起到竹南跟巨人國啤酒瓶合照，神秘樹林隧道，吃蔥花滿滿鮮肉湯包以及韓系咖啡館喝下午茶，四個知名景點、湯包館、咖啡館，竹南一日輕鬆遊，吃吃喝喝一應具全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹南一日遊，竹南獅山親子公園、四方鮮乳故事館、竹南啤酒廠、崎頂子母隧道、龍鳳漁港等，假日一起來竹南走走，一日遊推薦路線。

竹南景點一日遊怎麼玩？

第一站 鮮肉湯包

第二站 獅山多功能運動公園

第三站 四方鮮乳酪故事館

第四站 竹南啤酒廠

第五站 3sän cafe

第六站 崎頂子母雙隧道

鮮肉湯包

第一站先填飽肚子，苗栗頭份的鮮肉湯包，經過好幾年再訪還是會想念這一家的湯包，這家每天現包現蒸的多汁鮮甜湯包可以無限量添加蔥花，用餐時間總是滿滿人潮！他們只賣到中午一點，賣完還會提早收工，想吃記得提早到，以免撲空。

頭份鮮肉湯包的特色就是提供了大量的蔥花讓客人自取，想吃多少都可以拿取，請吃多少裝多少，愛惜食材。無限量可添加的蔥花，店家真的誠意滿滿。

一口咬開皮薄Q彈，肉餡細緻不油膩，調味不會太鹹太重，帶著湯汁，湯汁帶出的鮮香瞬間透出鮮甜，朋友也說味道還不錯，這家湯包店假日可是常常大排長龍。

鮮肉湯包

營業時間：06:00~13:00(售完為止)

電話：03-769-6114

地址： 苗栗縣頭份市中正路246號

獅山多功能運動公園

苗栗第二座親子公園竹南獅山親子公園（多功能運動公園），綜合頭份的山、竹南的林雙核心地景，設置有瓢蟲綠丘溜滑梯、無障礙溜滑梯、火炎山地景溜滑梯、攀岩網、沙坑與無障礙沙桌、共融鳥巢鞦韆、攀爬塔、共融蹺蹺板、極限飛輪、旋轉飛輪、旋轉盤及戲水池，玩起來安全又寬敞，很多人會帶小朋友來這裡遊玩。

因為陰天又是平常日沒什麼人，我跟朋友也忍不住溜了一下。

火炎山地景溜滑梯當背景很壯觀耶，不少人也會特別來這邊拍照喔。

設有戲水池，戲水池開放時間：暑假至8月底，每日15:00～19:00、每小時噴水5~10分鐘(視現場狀況而定，每周一保養維修暫停開放)。

獅山多功能運動公園

地址： 苗栗縣竹南鎮真如路39-45號

四方鮮乳酪故事館

七年前曾經造訪過，四方鮮乳酪故事館是一家牧場生產出的鮮乳製作乳酪的觀光工廠，從牛隻的照顧、鮮乳加工到後面產出乳酪，完成一條龍的製作，恰逢疫情期間，工廠裡不提供參觀，不過還是可以在廠區外面拍拍照，以及購買牛乳商品。

四方鮮乳酪故事館

電話：03-747-2609#2

地址：苗栗縣竹南鎮大厝59-13號

營業時間：09:00~17:00

苗栗竹南啤酒廠

全台最繽紛的啤酒廠就在這裡，台灣啤酒出產地，在苗栗竹南工業區內，是全台面積最廣、設備最新、產能最大之啤酒廠，一排可愛的啤酒裝置彩繪，啤酒控絕對都有喝過，入園免費參觀還可以買啤酒回家，廠區寬敞，相當好逛好拍照。

將老啤酒廠重新裝潢繪上巨大各式啤酒罐，台灣啤酒、爽啤、金牌、十八生，鮮豔的顏色超可愛，在這裡感覺自己進入巨人國的啤酒世界，整個人變得超小。

竹南啤酒廠

營業時間：09:00~17:00

地址：苗栗縣竹南鎮和興路345號

3sän cafe

逛了前面三個景點，找個咖啡館休息一下，在網路上看瑋瑋的介紹就選擇了這家3sän cafe，他們是比較偏韓式乾淨的白色簡約咖啡館，3吋的戚風蛋糕是招牌，推薦必點。

我點了一份三吋花生焦糖蛋糕，忘記名字了，他們每天提供的蛋糕口味不太一樣，請依照當天蛋糕為主，另外點了一杯冰拿鐵跟冰美式，總共是410元。

這家戚風蛋糕很細緻棉柔，中間的焦糖醬加入了花生非常香，但也不會太甜，細緻的奶油跟蛋糕相輔相乘，好吃。

3sän cafe

地址：苗栗縣竹南鎮科專二路5巷272號號1樓

營業時間：12:00~18:00(不定期公休、無提供預約座位)

崎頂子母雙隧道

「不可以吃得太胖喔，會被殺掉的」，來自千與千尋的神隱，千尋的名言，還記得神隱少女的女主跟著爸媽也是走入一處神秘隧道遇誤闖了神靈世界。

崎頂車站旁的崎頂子母隧道全國唯一兩座相連的雙軌隧道，建造於1928年，其中還有一個隧道有二戰轟炸機掃過的彈痕遺跡；二次世界大戰中，美軍戰鬥機想要癱瘓日軍交通動脈，時時攔截追擊日軍的軍事運輸火車，在子母隧道磚牆上留下清晰可見的纍纍彈痕。

一起來漫步歷史遺留下的空間，也是苗栗旅遊的秘境之一，子母隧道列為苗栗的文化資產，不少遊客前來捕捉舊鐵道的風情。

隧道裡相當涼爽，步行在這裡彷彿踏入時光隧道一樣，不過數林蚊子不少，前來時記得防蚊。

崎頂子母雙隧道

國道3號→西濱交流道下→往北邊崎頂方向開→至崎頂車站附近即可見古隧道。

台61線/西濱快速道路→崎頂海水浴場→轉苗2線→穿過鐵路涵洞即可見古隧道。

想脫離城市的喧囂，不妨來趟竹南走走，幾處免費景點都相當好拍照，推薦抽空來竹南走走逛逛。

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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