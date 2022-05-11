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Wowffles「長條鬆餅」銅板價好質感　樂天小熊列車鬆餅超萌、點飲料免費加珍珠

艾瑪・享受吃喝玩樂札記 / 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

新開超質感”Wowffles鬆餅

噹噹！桃園新店報到，別看到照片以為是熱狗堡？「Wowffles鬆餅」是間長條鬆餅專賣店，原本是在大業國小附近，搬新家加新創意重新出發，除了鬆餅好吃還超有梗，鬆餅好拍到不行，連包裝都很有質感，來一次就愛上這～

  • 我不是熱狗堡！我是WOWFFLES

  • 點飲料免費加珍珠粉圓+++

  • 樂天小熊列車鬆餅太可愛了

  • 花生醬＋牛五花鹹甜交織

  • 檸檬雞柳條長又厚實

Wowffles鬆餅 南崁店在哪？

Wowffles鬆餅在蘆竹區仁愛路一段上，一旁就是熱鬧五福夜市，開車族可在仁愛路一段或吉林路找停車格，或停放力揚南崁公一站停車場(20元/時)，步行只要三分鐘。

鬆餅離台茂車程約五分鐘，南崁交流道七分鐘，吃飽繼續台茂行程或上交流道都很方便～

  • 地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段471號

  • 營業時間：10:00-21:00

    • 經過都會忍不住停下腳步，往裡面多喵幾眼！Wowffles比一般鬆餅店更有質感，感覺沒有花個幾百出不來，誰知道最便宜蜂蜜麻吉鬆餅才55元，和手搖飲價一樣30元就能解渴，還提供內用區耶～

    從外面就能一望Wowffles！黃燈加上自然採光，照映在有點北歐風感的裝潢，視覺延伸很不錯。

    裡面可容納約15人，自助式自己找位置、點餐，內用沒有低消，吃完請自己回收～

    Wowffles 周邊商品

    Wowffles周邊商品，都是很生活化的商品，像是保溫瓶、水壺、衣帽和購物袋都很實用，素面加設計LOGO，簡約文青特別耐看。

    刺繡上WOWFFLES的造型老帽！

    連雨傘、墨鏡和喇叭音箱都有耶！這品牌可愛的邊角鬆餅LOGO，瘋狂洗我的腦海，真的挺可愛。

    WOWFFLES MENU

    鬆餅將近30種口味，有甜、鹹口味和披薩鬆餅，好多口味都想試試，黑糖波霸麻吉、繽紛樂巧克力、核桃巧克力、醬燒牛五花、泡菜雞球、龍蝦舞沙拉..等，點披薩鬆餅附一杯好茶，最屌的是點飲料可以免費加珍珠？這對我來說太加分了，平時在手搖飲加珍珠都要＋10元，來這加不用錢～

    • 鬆餅＋飲品＝可折5元

    • 鬆餅＋飲品＋炸物＝可折15元

    櫃檯旁的甜點櫃有蛋糕、甜塔，還有各種冰飲可選。

    檸檬塔、巧克力塔、千層蛋糕、巧克力慕斯蛋糕⋯⋯等，蛋糕甜點不定時替換。

    鬆餅配方是老闆自己研發調配，麵糊都是當天做好，沒有添加任何防腐劑，倒入長型鬆餅烤模，烤個四分鐘就好囉！剛烤好鬆餅還要吹風扇，表面水份蒸發才能保持好口感。

    飲料都是統一22oz也就是650cc，咖啡分成16oz和22oz，650cc等於是手搖飲大杯裝，一杯飲料一份鬆餅剛剛好。

    紅歐雷、冬瓜檸檬

    紅歐雷鮮奶茶～淡雅紅茶加上鮮奶，兩者融合mix一起，兩種香氣互不搶味，最重要的是一點都不甜膩，大人小孩都會喜歡。

    接著這杯人氣紅不讓！冬瓜檸檬選用台南義豐的冬瓜磚，加上適量的新鮮檸檬汁，這黃金比例也太夠味了，爽口清涼好好喝～

    芝士奶霜紅、經典拿鐵

    用黑杯裝視覺看不出來，但一喝就知道是奶蓋，紅茶搭配一層細緻的厚奶霜，表面有點鹹味，溫潤奶香結合紅茶清香氣，讓很多人一喝愛上。

    經典的經典拿鐵很純粹！一喝深得我們喜歡，黑咖啡加上鮮奶沒有多餘甜味，喝完淡雅咖啡唇齒留香，適合不愛甜的朋友。

    炸物美式薯條、洋蔥圈

    吃鬆餅還不夠滿足？來點炸物讓下午茶更豐富！剛起鍋的薯條好燙口，金黃酥脆的現炸薯條，外酥內綿密，炸物中就屬洋蔥圈特別脆，店家提供蕃茄醬，沾著吃更好吃～

    好厚實 檸檬雞柳

    媽呀！這份雞柳才65元必點，檸檬雞柳條有厚度也好長，外皮金黃酥脆，裡面是一絲絲雞柳肉，香嫩加上淡淡檸檬香，不用沾醬就很夠味好吃，咔滋咔滋停不下來～

    這鬆餅有多厲害自己看吧！長條鬆餅排起來太壯觀了，忍不住一直拍，捨不得破壞吃它。

    花生牛五花堡

    喜歡美式花生醬漢堡的朋友！一定要試試花生牛五花堡，直接用鬆餅代替麵包，牛五花淋上一層香濃甜滑的花生醬，鹹甜交織風味讓人欲罷不能，加上清爽生菜配色好加分。

    日式炸蝦堡

    鬆餅包夾生菜、日式炸蝦與特製沙拉醬，層層堆疊出新滋味，每份炸蝦堡有兩隻天婦羅蝦，炸蝦口感外酥內嫩，咔滋外皮咬起來超脆，吃到一半好想來點七味辣椒粉，好日式的風味～

    樂天小熊列車 鬆餅

    一送上來我們立刻尖叫，這鬆餅太可愛啦！卡士達醬擺了六隻小熊餅乾，大人小孩都會喜歡，絕對是今日小確幸，香甜鬆餅加巧克力醬、卡士達，還有小熊餅乾脆感，完全收買小朋友的心～

    香蕉巧克力 鬆餅

    香蕉巧克力也是熱賣款，長條鬆餅擠上特調卡士達醬，大方擺滿香蕉，淋上適量的巧克力醬，除了甜而不膩，還吃得到天然的水果香蕉，絕對是甜味鬆餅高人氣！

    提拉米蘇 鬆餅

    鬆餅上層的馬茲卡朋起司是自己打的，撒上一層微苦醇厚的咖啡粉，含進嘴裡就化開，伴隨著而來的是迷人奶香，輕甜不膩口，就像吃提拉米蘇蛋糕風味一樣。

    盒子太有質感了～乍看還以為這是禮物盒！貼心的設計包裝，吃不完直接蓋起來，不用擔心鬆餅碰撞變形，加購物袋+2元，也不是一般塑膠袋，是有磅數的牛皮紙提袋，送人也很體面！！

    ＊WOWFFLES真的是很強的鬆餅店！除了鬆餅本身好吃，加上超創意口味，連包裝都很有質感，現在蛋糕隨便一塊都要150元上下，買份小熊或提拉米蘇甜鬆餅不過65元、70元，當成小點心送家人朋友，收到嘴角立刻仰起笑容～

    Wowffles鬆餅專門店（南崁店）

    電話：03-3125510地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段471號

    營業時間：10:00-21:00

    粉絲專頁：Wowffles鬆餅專門店-南崁

    文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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