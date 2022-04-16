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南庄部落旅遊體驗一日二日遊 跟著獵人探險、大啖石板烤肉

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▲遊客可以親自製作蕨類植栽。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲遊客可以親自製作蕨類植栽。　圖：參山國家風景區管理處／提供

跟著原住民走進山林。　圖：參山國家風景區管理處／提供
跟著原住民走進山林。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】想像穿賽夏族服飾、跟著原民獵人探訪獅頭山歷史遺跡、自煮石板烤肉吃有趣的體驗。交通部觀光局參山國家風景區管理處即日起推出「賽夏神靈傳說」、「賽夏泰雅日出石壁部落森遊會」一日遊及「部落森遊會」二日遊三套部落主題遊程，串聯南庄地區泰雅族與賽夏族特色據點，由當地部落族人親自導覽解說，還可享用原鄉道地美食。參山處請遊客把握機會還可搭配國旅券優惠使用，踴躍參加難得體驗的部落旅遊。

參山處指出，南庄地區不僅有古色古香的老街觀光，只要再往蓬萊線或東河線前進，就可輕鬆探索原汁原味的部落故事，感受不同的旅遊體驗。參山處今年輔導5家部落旅遊業者，媒合旅行社推出「賽夏神靈傳說」及「部落森遊會」2條部落主題遊程，內容豐富生動，充滿各種耐人尋味的原民生活故事。

參山處表示，位於獅頭山風景區的南庄地區，有著泰雅族的石壁部落、鹿場部落與賽夏族人的蓬萊部落、八卦力部落以及瓦祿部落等，規劃於蓬萊線的「賽夏神靈傳說」一日遊程，將帶遊客走進八卦力部落的嘎嘎歐岸園區，除了可探知賽夏部落歷史記憶外，遊客可以親自製作蕨類植栽、穿戴賽夏族臀鈴跳原民舞蹈體驗；餐點部分，在那伊魯灣餐廳遊客可自己著手石板烤肉料理，品嚐來自蓬萊部落開發的故事飯包，從原汁原味的飲食文化瞭解部落。

而東河線的「賽夏泰雅日出石壁部落森遊會」一日遊則是由當地原住民獵人帶領遊客進行鹿場部落巡禮及分享原民狩獵技巧，分辨山豬、山羌等足跡；過程也探訪日警紀念碑，述說日本政府與原住民過往紛爭之歷史見證；到面壁思過休息站，瞭解石壁部落過往今來；再走進昔日老東河派出所「瓦祿原民小舖」，一窺當年住民的各種山居生活，而原民手作工坊的編織教學及部落耆老穿著族服衣飾巡禮東河部落，更是旅程中讓人回味無窮的新體驗。另外，民眾也可以直接報名「部落森遊會」二日遊程，用超值優惠價，讓你一次賞玩前面遊程景點，深度體驗泰雅族與賽夏族原鄉生活！

相關訊息：

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